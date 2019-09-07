Цензор.НЕТ публикует полный список.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена. СПИСОК
Появился полный список людей, которых передали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.
Цензор.НЕТ публикует полный список.
Я очень рада и за тех, кто вернулся, и за их родных. Но вопрос на каких условиях тоже важен.
Лже-справедливый сначала написал о равноценном обмене, а теперь, за неимением аргументов, спрыгнул на *какая разница, главное, что освободили* .
Забивайте каждую фамилию из списка в гугл и будет вам
счастьеинформация.
Информации полно, в том числе, и о судебных процессах над ними.
И 14000 погибших на Донбассе важнее?
И еще хрен знает скольких тысяч, что еще погибнут, важнее?
И Независимости Украины важнее?
Інфа з пресконференції біля літака, щойно на 24 каналі.
Его словам веры НЕТ!
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.