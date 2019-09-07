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 Политика Украины
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 Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена. СПИСОК

Появился полный список людей, которых передали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

Цензор.НЕТ публикует полный список. 

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Летят домой": Посольство РФ опубликовало фото передаваемых Украиной людей. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147081
 
 
 Топ комментарии
 
вот падлюки все таки отдали пппппп цемоха!!!!!!!! Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена - Цензор.НЕТ 7921
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Очень рад за всех, вернувшихся с "той тьмы"!
Но имею пару ласковых между строк...
Цемаха, как я понимаю, выпустили с подпиской о невыезде. А он выезжает...
Суд принял решение -- типо, независимое -- явно по указке и явно незаконное.
Решения о прекращении следственного и судебного разбирательства небыло. Решения о его невиновности тоже небыло. А он, гражданин Украины, подозреваемый в убийствах, терроризме и измене Родине -- выезжает на трерриторию врага.
Суд не сработал, таможня и погранцы тоже.
То есть -- всё, что сейчас происходит с Цемахом -- незаконно! И может в дальнейшем, совершенно законно, признано преступлением со стороны Власти -- теперешней Власти.
В общем -- цемахновщина какая-то...
...и ещё одно "кстати" -- хуйло, все провело в рамках парашных законов -- хрен подкопаешься.
Но то такэ -- Зеля ж тоже будет когда-то попэрэныком -- и сзаду, и спэрэду...
...как пукнется, так и аукнется...
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украинцев на украинцев понял шмаркля.. Нарушив тем самым Конституцию Украины...
как там шмаркля сейчас попиарилось:
«Ми, з Путіним, зробили все, що обіцяли.» (с)
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Дело не в том, убили или нет. А в том, что их освободили. Как быстро вам, порохоботам, стало наплевать на судьбу наших военнопленных.
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Лже-справедливый, не надо приписывать другим свои бредни. Клевета очень тяжелый грех, аукнется.
Я очень рада и за тех, кто вернулся, и за их родных. Но вопрос на каких условиях тоже важен.
Лже-справедливый сначала написал о равноценном обмене, а теперь, за неимением аргументов, спрыгнул на *какая разница, главное, что освободили* .
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Равноценный - потому что обменяли одних разведчиков/шпионов на других разведчиков/шпионов. А кто кого убил или не убил мне, например, неизвестно. И в признательные показания людей, которые оказываются как в их сизо, так и в наших, я не верю. Особенно если учесть, что признания давались исключительно для того, чтобы юридически урегулировать процедуру амнистии.
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Неизвестно, так поищите информацию, а не делайте выводы из своих фантазий.
Забивайте каждую фамилию из списка в гугл и будет вам счастье информация.
Информации полно, в том числе, и о судебных процессах над ними.
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Свобода наших ребят важнее никчемных жизней выродков.Им не уйти от кары!!
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И жизни 300 пассажиров Боинга важнее?
И 14000 погибших на Донбассе важнее?
И еще хрен знает скольких тысяч, что еще погибнут, важнее?
И Независимости Украины важнее?
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они УЖЕ ушли от кары.. А вот моряки - стали преступниками не только в глазах расеи(наплевать), но и всего цивилизованного мира.. Ибо Украина официально признала их "ПОДСЛЕДСТВЕННОСТЬ" РАСЕЙСКОЙ ВЛАСТИ.. СМОТРИ ПОСТ ВЫШЕ
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Как можно выдавать своих граждан другому гос-ву, тем более тому, с кем воюешь??? Что дальше, донбасс? Крым? Зебилы у власти...
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Зараз Рада Європи збереться і скаже - от бачите яка Росіюшка хороша, полонених віддає, треба знімати санкції.
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По словам Зе видача Цемаха була узгоджена з европейскими лідерами і слідчі з Нідерладів його допитали неодноразово за час перебування у Києві.
Інфа з пресконференції біля літака, щойно на 24 каналі.
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Це інформ кампанія по згладжуванню народного невдоволення. Геращенко взагалі ляпнув, що Цемах неважливий свідок.
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Зеля соврет - не поморщится.
Его словам веры НЕТ!
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Показания до одного места, все свидетельские показания юридически закрепляются в СУДЕ, когда свидетель даёт показания или подтверждает ранее данные, впрочем что это пояснять ЗЕбилам..
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ППЦ! Какое право он имен отдавать граждан Украины?
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Ха-ха класний обмін. Моряків і так Рашка би повернула по трибуналу. А Україна віддає важливого свідка по боїнгу (у якого, до речі, підписка про невиїзд). І взагалі, як можна видавати громадян своєї країни?
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На жаль, це стосується не тільки зебілів, а всіх українців.
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Зеленский сдал Цемах - сдал Украину и Нидерланды.
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Я в шоке, ****** которые 5 лет благодарили рошеновора за восход солнца ежедневно, проклинают теперь Зеленского за возврат домой ГЕРОЕВ УКРАИНЫ, и кем эту скорпман-амфаш и другую падаль считать???
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Итого, Зе передал Путину 22 украинских граждан!
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Сцыкло сделал всё, что от него потребовал плешивый. И будет так делать всегда. Вы это сделали вместе. Разница только в том, что вы это сделали на шарика, по причине стадного отсутствия мозга, а они за большие деньги плешивого((.
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Цемах-выжатый лимон и выкоростаный туалетный папир..Да-да!
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На рошене боевая тревога, вся липецкая фабрика занята проклинанием Зе за возврат героев домой
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Оскільки тепер можна передавати громадян України, то наступного полоненного героя пропоную поміняти на Вас, Ви громадянин України?
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Ст.25 Конституции Украины "Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству."
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну - Цензор.НЕТ 2312
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А Саакашвили, как лишили гражданства и выдворили за пределы Украины???
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Тобто, нинішня влада нічим не відрізняється від минулої?
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Х_р с тим цемахом, та й Нідерланди ще ті піда_аси, Вони самі своїх небіжчиків здали за пару болонів газу і бочку брудної нафти. Проте зеля і справді Лох саме з великої букви. Мало того що воно відмазало *****, так воно і відмазало продажних европейських політіканів. Вони тепер мають відморозку типу то що ми могли зробити як кляті хохли сдали свідка. Треба було публічно запитати чи не хочуть нідерландські підар_си поспілкуватись з цим цемахом та за присутності усього цього барахла по права людини з ООН. А потім відавати.
Хоча ні, зеля не лох, він просто з міліонера стане міліардером, лохи ви 73%. Ви зробиле це разом.
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