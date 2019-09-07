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 Политика Украины
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 Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в Киеве.

Самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.

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Приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

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Фото Олег Богачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В "Борисполе" ждут самолета с украинцами. ФОТОрепортаж

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка.

Источник: https://censor.net.ua/n3147080
 
   
 Топ комментарии
 
Дочекались. Особливо 24 моряків , яких відомий персонаж власноручно, без погодження і підтримки Заходу засунув в пащеку до звіра.
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Молодец Зеленский!
Помог своему хозяину Хуйлу избежать трибунала по боингу
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Снятие неприкосновенности: Обещано - сделано.
Освобождение наших пацанов: Обещано - сделано.
Радует что новая власть по факту 2 недели с полными полномочиями - а уже выполнено 2 важных предвыборных обещания. Но впереди еще много работы.
Порохоботам - ныть.
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Себя мог предложить вместо моряков и других в тюрьме посидеть, "истинный патриот".
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Дуже слушна думка для усіх бажаючих жертвувати кимось іншим
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ОТ ЗЕ-ЛЮБИТЕЛЕЙ НИ СЛОВА О ПАРАШКЕ -КОТОРАЯ ОТЫМЕЛА УКРАИНУ И ПРОДОЛЖАЕТ ИМЕТЬ ДАЛЬШЕ
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Он вам не "Парашка", а Пётр Алексеевич.
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парашка алексашка ))
и папаня зэк овисюлькеный парашкой ))
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Не сметь кацапским слогом так его называть! Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 9217 Он Петро́ Олексі́йович Пороше́нка (в простонародье ПОПа).
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Зеленский молодец! А вы все соевые 25% идите сюда
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НАПОМИНАЮ ЕЩЕ РАЗ И ВСЕМ - НУ У КОГО С ПАМЯТИ НЕТ И СОВЕСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ - С 2014 ГОДА ,БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ПЛЕНА - 3270 УКРАИНЦЕВ - ТАК ШО НЕ ПИШИТЕ ЗДЕСЬ ГЛУПОСТИ И НЕ ДЕЛАЙТЕ ПИАР ИЗ ТАКОГО - НЕ БУДЬТЕ ПОДЛЕЦАМИ
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Хватит волынить и горлопанить. Дай источник восхваления пети.
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Не веришь святому? Антихрист што ле?
Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 2711
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Да не рви ты так жопу, все равно тебя никто не услышит, просто цензор превратился в помойку где сидят одни боты и тролли, уже пол года считай другая власть в стране а им все "порохоботы" мерещатся. Крайне редко сейчас захожу и комментирую на ЦН, но то что я вижу сильно огорчает из сотни комментариев - 2-3 по сути, остальное "зебилы" "воюют" с "порохоботами". При этом такую чушь порют что хоть глаза себе выколи дабы не видеть эти перлы
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ты как раз из пе-ботов - учись лаконично испражнятся )0
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Правильно. Только нет тут никаких зебилов. 80% т.н. зебилов здесь голосовали за жопоблок, мураева и шария. Все они люто ненавидят Украину. А зебилы они вынужденно. ***** дал им установку - все, кто угодно, только не Порошенко
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А можно ссылочку на столь феерические данные, а то вокруг столько пи#дунов развелось.
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о даже красномордого подтянули паленку пиарить )))))))))))
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... И уничтожены в котлах по прямой вине парашенко не менее 3 тысяч наших бойцов
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Это Лахта сегодня копеечку отрабатывает
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Вовік виконав свою обіцянку. Люди плачуть і сміються від радості, як він обіцяв. Але. Україніц вже багато разів опіклись. Коли українці рвали серце під час Іловайську, мародер Порошенко виводив тихцем гроші в офшори. Під час "неказана" в Дебальцево Порошенко з Лєрою грабував вже всіх українців, коли вбивши гривню, зробив всіх українців втричі біднішими.
Що ми зараз бачимо? Чи не обкрадають нас в черговий раз?
Вибачте, якщо моє попередження не в тему
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Усі, хто вимагає патріотично згноїти якогось іншого з українців в кацапських тюрмах заради України - можете відірвати власну дупу від дивану, взяти сраку в жменю і мерщі боротися з ненависним вам зрадником Зеленським. Ви ж готові особисто собою пожертвувати?

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И только несчастные порохоботы причитают, что украинские моряки не сидят до сих пор в московских тюрьмах.
За ОДНОГО своего солдата Израиль отдал 1027 пленных террористов и теперь каждый израильский солдат знает, насколько он важен для своего государства.
А украинский, почитав возмущение порохоботов, ЧТО подумает?
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Турбує стан Стаса Клиха, якщо підтвердяться слова Карп'юка про жахливі тортури, яким він був підданий кацапами. За 5 років там могла виникнути психологія маньяка і нічого з цим вже не вдієш, тому я б його застосував для "роботи" з полоненими кацапами в погонах, бо йому все одно необхідно звільнити накоплену ненависть і нехай це буде двоноге лайно нашої планети
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Кем нужно быть, чтобы даже такие кадры, как встреча наших пленных с их родными, вызвали только очередную порцию мерзких и глумливых комментариев? Хоть на какое-то время можно было бы успокоиться и просто порадоваться за тех, о которых столько времени все здесь вроде бы переживали?
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Зеботы, ну как вы не в состоянии уразуметь (уж не по медицинским ли показаниям?), что никто ведь в здравом уме не против обмена заложников путинского режима, весь вопрос - почему он проводится на НАСТОЛЬКО выгодных для уйла условиях? Почему нельзя было пусть и затянуть процесс, но таки попытаться договориться не выдавая основного свидетеля массового убийства невиновных людей, совершенных кремлевским режимом, и по сути РАДИ КОГО кремлем и был затеян весь этот обменный процесс? Зеля с легкостью, не задумываясь, отмазал уйло, выдал ему того, кого с таким трудом и героизмом добывала разведка и СБУ. Теперь уйло абсолютно доволен и спокоен. Зеля тоже получит дополнительный пиарный бонус. А зеботы не видя ничего дальше своего носа, продолжают поливать некоего "барыгу", и радоваться очередному глупому пиару своего недалекого вождя...
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