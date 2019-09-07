 Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.
Приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена.
Фото Олег Богачук.
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В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка.
Истинно так.
и папаня зэк овисюлькеный парашкой ))
Що ми зараз бачимо? Чи не обкрадають нас в черговий раз?
Вибачте, якщо моє попередження не в тему
За ОДНОГО своего солдата Израиль отдал 1027 пленных террористов и теперь каждый израильский солдат знает, насколько он важен для своего государства.
А украинский, почитав возмущение порохоботов, ЧТО подумает?