 Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.
Приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена.
Родственники украинских граждан стоят на ВПП перед аэропортом и встретили посадку аплодисментами.
В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка.
За время действия Минских договоренностей с плена пророссийских боевиков на Донбассе освобождены 2911 заложников.
Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Украины Петр Порошенко.
Президент напомнил, что одним из ключевых принципов Минских соглашений является освобождение всех заложников, и под этим пунктом стоит подпись Российской Федерации.
"Не было ни одних переговоров с Россией в "нормадському формате", где я не поднимал бы вопрос о требовании скорейшего освобождения заложников и меня бы жестко не поддерживали наши западные партнеры", - сказал он. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/poroshenko-rasskazal-skolko-ukraincev-osvobodili-iz-plena-za-vremya-deystviya-minskih-soglasheniy-485964.html
Навіть таргани і інші істоти з розміром мозоку меньшим ніж цукрова пісчинка не вірять цьому брехуну!
http://vlasti.net/news/298393
На зебенин визг наплевать.
Наплюйте.
що за маячня,лєра?
Оттого и бесятся в истерическом визге
Порошенко водив армію по котлах, а Зеленський повертає полонених Додому. Це капітуляція і зрада...... Шоколадні балбеси вимагають воювати до останнього українця.
Уроды!
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але ,при тому ,потихеньку зливаючи інтереси самої України
можно ,ненавидеть власть ,но нельзя предавать свою Родину
<<Украина - наш стратегический партнёр>>. - беглый Виктор Янукович, в Ростове на пресс конференции 28 феврвля 2014 года.
Оговорки по Фрейду ?
Будьте счастливы все!!
піпл завжди таке "хаває"
Он не пойдет.
Подождет пока истинные пойдут под командованием зе.
С не большим мандражом по телу,прочел это инфо,нервы наверное....Очень рад за ребят и их семьи.
Так, глядишь, скоро и Липецку фабрику продадут вместе с остальным рошеном))
Зеленский первый в мире, кто отпустил военного преступника - террориста Цемаха
У нас марионеточные суды, которые принимают решения по указке
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Обожателей СЛУГИ НАРОДА РОССИИ просьба не комментировать