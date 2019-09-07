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 Политика Украины
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 Освобожденные украинцы прилетели в Киев. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в Киеве.

Самолет Ан-148, вылетевший из Москвы, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Цензор.НЕТ.

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Приблизительно в это же время в московском "Внуково" должен приземлиться самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся россияне - участники обмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

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Родственники украинских граждан стоят на ВПП перед аэропортом и встретили посадку аплодисментами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники, журналисты, Зеленский, Баканов, Аваков: В "Борисполе" ждут самолета с украинцами. ФОТОрепортаж

В рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, в Украину возвращаются: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алекса Сизонович, Артур Панов. Также вернулись 24 военнопленные украинские моряка.

Источник: https://censor.net.ua/n3147080
 
 
 Топ комментарии
 
Дочекались. Особливо 24 моряків , яких відомий персонаж власноручно, без погодження і підтримки Заходу засунув в пащеку до звіра.
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Порохнявые, ваш барыга пять лет еб...ом торговал.
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Молодец Зеленский!
Помог своему хозяину Хуйлу избежать трибунала по боингу
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Слава Україні! Слава нашим Героям! Респект Президенту України! Шануймося, друзі!
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моряков, которые выполняли приказ, никого не трогали и плыли в УКРАИНСКИХ терр водах сочли такими же преступниками, как уродов-убийц десятков жителей Мариуполя и сотен пассажиров Боинга. Перемога от жабы.
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зебилы вы шо здесь, самки собаки, пишите - совесть есть - нет - и это просто жах - ВЫ ШО НЕ ЗНАЕТЕ СКОЛЬКО ОСВОБОДИЛИ ПРИ ПОРОХЕ - ТАК НАПОМНЮ - 2911 ЧЕЛОВЕК - вы и тут только гадости писать умеете - нет шоб просто порадоваться - противно
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бреухн, ссылку в стуидю. При твоем казнокраде-порохе только садили.
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у тебя интернет не работает? - найдешь - жду извенений
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нет там ничего похожего. смени методичку.
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вот ты просто подлец - это цифра была еще только на 2015 год - совсем опустился - на читай свой любимый г+г -
За время действия Минских договоренностей с плена пророссийских боевиков на Донбассе освобождены 2911 заложников.
Об этом в интервью украинским телеканалам заявил президент Украины Петр Порошенко.
Президент напомнил, что одним из ключевых принципов Минских соглашений является освобождение всех заложников, и под этим пунктом стоит подпись Российской Федерации.
"Не было ни одних переговоров с Россией в "нормадському формате", где я не поднимал бы вопрос о требовании скорейшего освобождения заложников и меня бы жестко не поддерживали наши западные партнеры", - сказал он. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/ato/poroshenko-rasskazal-skolko-ukraincev-osvobodili-iz-plena-za-vremya-deystviya-minskih-soglasheniy-485964.html
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Тількі оце не треба - Пєтя сказав ... !
Навіть таргани і інші істоти з розміром мозоку меньшим ніж цукрова пісчинка не вірять цьому брехуну!
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мне плевать шо пишут цапские тролли))))))
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Мені також! До спаму кацапський вилупок!
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на тебе подлец не имеющий не капли совести - еще - всего освободили при Порохе - 3270 человек - вы троллингы просто подлецы ,разве на таком можно пиариться - слов просто нет
http://vlasti.net/news/298393
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А как же. Помним, помним" узников мордора". Вот эти еще и прибарахлится там успели:
Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 2879
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Когда ты был Сашей Крещатиком так не брехал. Продася порохотам за вонючую похлебку.
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Так вот куда реинкарнировался Крещатик))
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Тебе же надо петю вознести, так работай, не волынь. Сбрехал как петя.
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Истерикой отпетых порохоботов полностью удовлетворен!
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ну,порохоботы и члены секты Божьей росы,напряглись и льем дерьмо за папашку шоколадного.Вот вам и свидетели керченского инцидента вернулись-сейчас может и правда вскрыться.
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Вот что происходит когда власть волнуется за судьбу каждого украинца и готова приложить все возможные усилия для освобождение каждого гражданина и прекращения войны!
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война прекратится только тогда когда исчезнет либо Украина либо рашка
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Большинство порохоботов Украину в глаза не видели, работа - есть работа. Истерика такая, что уже понятно, им бы радость одна была, чтобы пленных и не освобождали.
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А где те товарищи что Медведчуковское сало жрали?Тоже в герои небось запишут
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А спроси себя - смог бы ты отказаться от шанса выйти из тюрьмы из-за нелюбви к Медведчуку?
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Осталось зека шоколадного вместе с бухариком Югиком на нары отправить!
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Осталось зека шоколадного вместе с бухариком Югиком на нары отправить!
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Сенцова вернули.
На зебенин визг наплевать.
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Заручників звільнила не українська влада, а український народ. Влада тільки підписала капітуляцію.
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Ну уже хоть так. А то закралось сомнение, что в вас осталась хоть капля чего- то человеческого.
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Заручників звільнила не українська влада, а український народ Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 1781


що за маячня,лєра?
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У зебилоботов вместе с ольгинцами сегодня тотальная мобилизация, но все равно не удается засрать всё комментариями, в которых они лижут жопу зеленому бабуину
Оттого и бесятся в истерическом визге
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Видел идиотов, но ты почти вершина тупости.
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Скоро ***** В.В. еще украинских заложников насобирает, и Вазелин Шестой в обмен даст воду в Крым, признает ДНР и ЛНР и откажется от интеграции в Евросоюз и НАТО!!!
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Дуже висока ціна. Сподіваюсь вона буде не занадтою.
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Порохоботы опять будут кричать зрада, путь бы и дальше в тюрьме сидели
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Они именно это уже неделю подряд и кричат.
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Сегодня порохоскот проявил себя во всей красе! Для любого нормального украинца возврат наших пленных - огромный праздник, и только у соецефалов сегодня траур
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Не коси під зебіла, лахто. Останній свій пост напиши капслоком і болдом, може хтось прочитає. Спам.
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ЗЕ-ЛЮБИТЕЛИ -А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К МОРДОРУ ? -СКАЖУ СРАЗУ Я НЕ ЗА ШОКОЛАДНОГО БАРЫГУ -КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫЛ ДЕЛАТЬ РЕФОРМЫ И УНИЧТОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ -А НЕ ДЕЛАТЬ БАБЛО НА ВОЙНЕ
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Относимся как к конченым ******* и к тебе так же, соевое быдло
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Ну, що, шоколадні балбеси. Давайте, завивайте: "Зрада зрадная", "Це капітуляція", "Зеленський все злив" і т.д.

Порошенко водив армію по котлах, а Зеленський повертає полонених Додому. Це капітуляція і зрада...... Шоколадні балбеси вимагають воювати до останнього українця.
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Предлагаю тебе свой язык в жопу в такой радостный день!
Уроды!
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Мне твой язык ни к чему . Засунь его в свою ж.пу . . Или Зюзе ..
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Как этот , четырежды откосивший от армии тип .?? Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 8905.
Звільнені українці прилетіли до Києва - Цензор.НЕТ 3069 .
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В МОРДОРЕ -ИЛИ ТЫ СТОИШЬ РАКОМ ИЛИ ВОЮЕШЬ С МОРДОРОМ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА -ПРОСТО ПОЛОВИНА УКРАИНЦЕВ ДО КОНЦА НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО ТАКОЕ РАША-ЗОНА -ПУСКАЙ СПРОСЯТ У ОСВОБОЖДЕННЫХ
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Пойди и покажи как умирают "истинные патриоты". Но ты трус как все здесь петесосы.
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так ,зеленський вертає незаконно засуджених українців додому
але ,при тому ,потихеньку зливаючи інтереси самої України
можно ,ненавидеть власть ,но нельзя предавать свою Родину
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Вже не потихенечку. А відкрито і по повній програмі.
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«Ми, з Путіним, зробили все, що обіцяли.» - прокоментировал Зеленский.
<<Украина - наш стратегический партнёр>>. - беглый Виктор Янукович, в Ростове на пресс конференции 28 феврвля 2014 года.
Оговорки по Фрейду ?
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Фото где счастливая девочка обнимает родственника - неописуемой эмоциональной силы...
Будьте счастливы все!!
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За Украину жить надо, а петесосы пусть умирают за петю.
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"демагогія на емоціях".
піпл завжди таке "хаває"
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Демагогия - это рассуждать, сидя на мягком диване и посасывая рошенку, что судьбы людей это мелочь
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КАЖИСЬ ТУТ ПОЛОВИНА ОЛЬГИНСКИХ КОСЯТ ПОД ЗЕ-ПАТРИОТОВ
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Истинный патриот только соевый. Иди Донецк освобождай хоть сейчас, горлопан.
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КОГДА ТЕБЯ БУДЕТ ******* ОМОН ЗА 2 СЛОВА НАПИСАННЫЕ НА КАРТОНКЕ А ПОТОМ РФ СУД НАВАЛИТ 6 ЛЕТ МОРДОВСКИХ ЛАГЕРЕЙ -ВОТ ТОГДА ВСПОМНИ ПРО ПАТРИОТОВ И ПРО МОРДОР
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Так идешь Донецк освобождать или будешь, как петя, патриотические чувства других эксплуатировать?
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Нет.
Он не пойдет.
Подождет пока истинные пойдут под командованием зе.
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А что же, когда командовал ПОПа, он не пошел?
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Мне кажется,нет я уверен,что для всех граждан Украины,за не большим исключением-праздник!
С не большим мандражом по телу,прочел это инфо,нервы наверное....Очень рад за ребят и их семьи.
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Зеленский выполняет все предвыборные обещания Пэти))
Так, глядишь, скоро и Липецку фабрику продадут вместе с остальным рошеном))
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Он бы лучше налоги за 10 лет со своих убыточных бездоходных компаний заплатил, миллионер клоунский
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Поздравляю!
Зеленский первый в мире, кто отпустил военного преступника - террориста Цемаха
У нас марионеточные суды, которые принимают решения по указке

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Обожателей СЛУГИ НАРОДА РОССИИ просьба не комментировать
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Себя мог предложить вместо моряков и других в тюрьме посидеть, "истинный патриот".
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ОТ ЗЕ-ЛЮБИТЕЛЕЙ НИ СЛОВА О ПАРАШКЕ -КОТОРАЯ ОТЫМЕЛА УКРАИНУ И ПРОДОЛЖАЕТ ИМЕТЬ ДАЛЬШЕ
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Он вам не "Парашка", а Пётр Алексеевич.
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Зеленский молодец! А вы все соевые 25% идите сюда
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НАПОМИНАЮ ЕЩЕ РАЗ И ВСЕМ - НУ У КОГО С ПАМЯТИ НЕТ И СОВЕСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ - С 2014 ГОДА ,БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ИЗ ПЛЕНА - 3270 УКРАИНЦЕВ - ТАК ШО НЕ ПИШИТЕ ЗДЕСЬ ГЛУПОСТИ И НЕ ДЕЛАЙТЕ ПИАР ИЗ ТАКОГО - НЕ БУДЬТЕ ПОДЛЕЦАМИ
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Хватит волынить и горлопанить. Дай источник восхваления пети.
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Да не рви ты так жопу, все равно тебя никто не услышит, просто цензор превратился в помойку где сидят одни боты и тролли, уже пол года считай другая власть в стране а им все "порохоботы" мерещатся. Крайне редко сейчас захожу и комментирую на ЦН, но то что я вижу сильно огорчает из сотни комментариев - 2-3 по сути, остальное "зебилы" "воюют" с "порохоботами". При этом такую чушь порют что хоть глаза себе выколи дабы не видеть эти перлы
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