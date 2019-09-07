 В дальнейшем в отношении украинских моряков может быть принято решение о заочном осуждении, - Полозов

Об этом сообщил журналистам в Киеве в субботу адвокат моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А Трибуналу все равно - будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", - сказал он. "Дя Трибунала важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая", - считает адвокат.
При этом Полозов затруднился спрогнозировать возможность возвращение Украине трех военных кораблей, допустив, что эти переговоры еще впереди.
По его мнению, в дальнейшем в отношении моряков может быть или принято решение о заочном осуждении, или они могут быть оправданы. "Но отбывать наказание в Украине они не будут. тут они герои", - отметил Полозов.
и "будут все равно осуждены"
зеленые уроды
Отобрал у тебягопник телефон и стоит рядом глумится, телефон в руках крутит. ты шепчешь "отдай!" а он в ответ - дашь в жопу - отдам. твои действия?
дебил как раз таки ты, раз тут таки сравнения проводишь
но зеля "договорился". все по схеме - дал в жопу
рашисты хотят суда по рашистским законам? ОК! По их Конституции международное законодательство - выше национальных закидонов. Смотрим в МЗ и тут же, вообще заочно, оправдываем моряков и автоматом создаем основания для встречного иска на пару миллиардов долларов к самой рашке за беспредел!!!
И никак иначе!
а ты уверен в этом?
Должна и Крым деоккупировать и с Донбасса войска вывести и вообще
«Нет, унылая лошадка. Тебе еще ржать и ржать!..»
Так, зголосившись на таку форму обміну Україна визнала, що її корабі порушили кордони Россіі, біля Криму.