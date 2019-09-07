EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2706  33
Материалы по теме:
Все про:моряки (901) трибунал (130) Полозов (385)

 В дальнейшем в отношении украинских моряков может быть принято решение о заочном осуждении, - Полозов

Передача Россией Украине захваченных моряков будет означать то, что Россия фактически выполнила часть решения Морского трибунала, но формально его юрисдикцию она так и не признает.

Об этом сообщил журналистам в Киеве в субботу адвокат моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А Трибуналу все равно - будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", - сказал он. "Дя Трибунала важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая", - считает адвокат.

При этом Полозов затруднился спрогнозировать возможность возвращение Украине трех военных кораблей, допустив, что эти переговоры еще впереди.

Смотрите: "Процесс пошел": Украинские моряки покинули "Лефортово", из СИЗО выехали два автобуса. ВИДЕО

По его мнению, в дальнейшем в отношении моряков может быть или принято решение о заочном осуждении, или они могут быть оправданы. "Но отбывать наказание в Украине они не будут. тут они герои", - отметил Полозов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147078
 
   
 Топ комментарии
 
корабли вернули?
и "будут все равно осуждены"
зеленые уроды
 показать весь комментарий
 
Это означает что больше военные корабли через Керченский пролив проходить не смогут. Вова Зеленский мыслит категориями 95-го квартала.
 показать весь комментарий
 
Обменяв моряков, Украина признала их осуждение по расийским законом и соответственно нарушение ими расийской границы в Крыму. Соответственно признала Крым расийским.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Моряков даст Бог вернем. А что с нашими судами? Какого хрена кацапы их удерживают?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Московия предлагала их вернуть, но Климкин отказался.
 показать весь комментарий
 
 
корабли вернули?
и "будут все равно осуждены"
зеленые уроды
 показать весь комментарий
 
 
надо было не обменивать, да, порохобот?пусть томятся, добавляя раше санкций?
 показать весь комментарий
 
 
так ***** с микроном и фрау договорится..а наши люди останутся сидеть..
 показать весь комментарий
 
 
для тебя дебил разжую - обменивать надо было. но так чтобы Украине было выгодно а не кацапии. не доходит?. повторю свой пост из другой темы

Отобрал у тебягопник телефон и стоит рядом глумится, телефон в руках крутит. ты шепчешь "отдай!" а он в ответ - дашь в жопу - отдам. твои действия?
 показать весь комментарий
 
 
дебил как раз таки ты, раз тут таки сравнения проводишь
 показать весь комментарий
 
 
SergeLi
дебил как раз таки ты, раз тут таки сравнения проводишь Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов - Цензор.НЕТ 5320

Надалі щодо українських моряків може бути ухвалено рішення про заочне засудження, - Полозов - Цензор.НЕТ 9362



 показать весь комментарий
 
ну и к чему твой высер, порохоботное?
 показать весь комментарий
 
а чем тебе сравнение не нравится? ***** отобрал наших людей. и не отдавал
но зеля "договорился". все по схеме - дал в жопу
 показать весь комментарий
 
Не нужно тратить слова на тех, кому по душе упругая струя в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
"Томіться" набагато краще, як загинути на передку. Вчора знову один наш загинув, Царство небесне герою...
 показать весь комментарий
 
«В России происходит плановая порка «непоротого поколения» - чтобы даже и не помышляли о том, что «выросла вольная молодежь, которая не готова жить под конвоем, и потому - обязательно скинет эту хунту». Никто никого не скинет. Вот тебе двушечка, тебе - трёшечка, а тебе - пятёрочка. Чтобы не выходили, не писали и даже не думали - протестовать!..»
 показать весь комментарий
 
У кого с головой всё в порядке - те массово уезжают, особенно образованная молодёжь.
 показать весь комментарий
 
Ну и? Становятся офигенными патриотами рассеюшки и куйла. Глянь амерские эмигрантские форумы.
 показать весь комментарий
 
 
Может их там вербуют ? В любом случае, это отсекает им карьерные возможности.
 показать весь комментарий
 
Какое осуждение?!?!?!
рашисты хотят суда по рашистским законам? ОК! По их Конституции международное законодательство - выше национальных закидонов. Смотрим в МЗ и тут же, вообще заочно, оправдываем моряков и автоматом создаем основания для встречного иска на пару миллиардов долларов к самой рашке за беспредел!!!
И никак иначе!
 показать весь комментарий
 
По их Конституции международное законодательство - выше национальных закидонов

а ты уверен в этом?
 показать весь комментарий
 
Проблема в том что рф давно положила на международное право
Должна и Крым деоккупировать и с Донбасса войска вывести и вообще
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
США и Китай тоже не признают междунардный уголовный суд. Иначе будут вопросы по Гуантаномо.
 показать весь комментарий
 
По барабану шо там козлорылые признают, а что нет. козлорылые они и есть козлорылые твари. Лично для меня это так и так думаю считает большинство.
 показать весь комментарий
 
 
Як ви назвете покупця, який вимагатиме, щоб з нього взяли потрійну оплату за товар? Довб... Правильно. Як ви назвете Президента, який взамін полонених, яких йому і так безумовно повинні були видати - віддає втричі більше бандитів, які вбивали його співвітчизників?
 показать весь комментарий
 
 
Обменяв моряков, Украина признала их осуждение по расийским законом и соответственно нарушение ими расийской границы в Крыму. Соответственно признала Крым расийским.
 показать весь комментарий
 
 
та ты шо..
«Нет, унылая лошадка. Тебе еще ржать и ржать!..»
 показать весь комментарий
 
 
У тебе є конкретні заперечення?
Так, зголосившись на таку форму обміну Україна визнала, що її корабі порушили кордони Россіі, біля Криму.
 показать весь комментарий
 
 
***, порохоботы, да смените уже эту методичку, суд по морякаи не завершен, они не осужденные, а то что раша там хотела и хочет им впаять это никому за пределами раши не интересно
 показать весь комментарий
 
Это означает что больше военные корабли через Керченский пролив проходить не смогут. Вова Зеленский мыслит категориями 95-го квартала.
 показать весь комментарий
 
 
продолжая логику порохоботов, то корабли спокойно будут проходить, так как будет мир, дружба, жвачка
 показать весь комментарий
 
Удивительная особенность заплатить за то что должны вернуть на шару и всем выдавать это как победу. Самим морякам это вылезет еще тем боком , когда они заочно в Мордоре сроки получат и станут невыездными из Украины со всеми вытекающими.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх