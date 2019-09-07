 В дальнейшем в отношении украинских моряков может быть принято решение о заочном осуждении, - Полозов

Об этом сообщил журналистам в Киеве в субботу адвокат моряков Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия направит в Морской трибунал информацию, что моряки освобождены. А Трибуналу все равно - будет ли это сделано во исполнение его решения или по какой-то другой причине", - сказал он. "Дя Трибунала важен факт освобождения, а причина Москвой будет названа другая", - считает адвокат.

При этом Полозов затруднился спрогнозировать возможность возвращение Украине трех военных кораблей, допустив, что эти переговоры еще впереди.

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По его мнению, в дальнейшем в отношении моряков может быть или принято решение о заочном осуждении, или они могут быть оправданы. "Но отбывать наказание в Украине они не будут. тут они герои", - отметил Полозов.