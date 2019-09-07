 Зеленский приехал в аэропорт "Борисполь" встречать освобожденных украинцев. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
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+51
ага, спасибо что помог хуйлу выйти из трудной ситуации с решением международного морского трибунала оон по морякам и СУДАМ захваченным в плен.
сегодня последний срок когда рашистская федерастия должна была их освободить.
БЕЗ УСЛОВИЙ И ОБМЕНОВ!
сегодня последний срок когда рашистская федерастия должна была их освободить.
БЕЗ УСЛОВИЙ И ОБМЕНОВ!
+37
зебилы - это тот кто не пиариться - дАааааааа?))))))))
+31
Спасибо, что не просто языком трепал, как попередник...
А наших ребят моряков давно международный суд признал невиновными, и они знали, как военные , куда и на что они идут, и путен их бы полюбому освободил- иначе куча международных санкций! Только зелегнидам, по указке кремля, было дано задание причитать, и обвинять в этом не руцких, которые нарушив международные законы и арестовали НЕЗАКОННО наших людей на НАШЕЙ водной территории, а Пороха! Какой же конченной надо быть гнидой, чтобы повторять рашисткие лозунги. Правда , зеленожопые, они не люди, а биомасса без мозгов. Завтра им скажут - лизать путенский зад- они и будут, и еще скажут это вскусно!
Бо вищать одне з поперед іншого.