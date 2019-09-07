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 Политика Украины
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 Зеленский приехал в аэропорт "Борисполь" встречать освобожденных украинцев. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в киевский аэропорт "Борисполь", куда должен прибыть самолет с освобожденными Россией украинцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Зеленский приехал в аэропорт Борисполь встречать освобожденных украинцев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ. СПИСОК

Зеленский приехал в аэропорт Борисполь встречать освобожденных украинцев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147075
 
   
 Топ комментарии
 
ага, спасибо что помог хуйлу выйти из трудной ситуации с решением международного морского трибунала оон по морякам и СУДАМ захваченным в плен.
сегодня последний срок когда рашистская федерастия должна была их освободить.
БЕЗ УСЛОВИЙ И ОБМЕНОВ!
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зебилы - это тот кто не пиариться - дАааааааа?))))))))
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Спасибо, что не просто языком трепал, как попередник...
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серафим ты серафим соровский или серафим правослиывный явленый зосиме в момент причастия удом отрока Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 6419
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Щас будет раздавать ордена, медали, квартиры за то что сдались врагу без единого выстрела и правакаций и сдали новые и последние корабли рашистам.
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Барига послав ? .
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ПС ))) ..А баригу теж *послали на виборах * ! Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 9989
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а где во Свобода где ваши все нац жёны куда подевались даже нацжёны и те как то вяло против освобождения цемаха кукарекали
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Порохоботів в дупу разом зі свинюкою. Радіємо за наших хлопців
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шо там с ураганом? Смотрю у некоторых уже мозг улетел
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Тут бы Пете не мешало появится и раздать морякам по сто штук зелени,за то что на убой послал ради пиара..
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Петрик и деньги раздать? бгггг, та он ещё у тех моряков что-то спиСТит при возможности
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Это тот шоколадный мародер, что за 5 копеек в церкви перднет?
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Чоколадні олігофрени! Швиденько біжіть в аеропорт "Бориспіль" і усім, хто буде виходити із літака кричіть: "Це зебіл, заради вашої свободи, здав Ху@лу нашу країну. Ви не варті свободи такою ціною!"
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работай лахта Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 2986 имя в нике на форуме в 80% показывает что это кацап работающий по методичкам свойственным российскому сегменту новостей Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 2986
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Дебілом ти жило, дебілом ти і помреш. Ти навіть не здатний освоїни державну мову на примітивному рівні. А власне із шоколадної дупи навіть ніколи не вилазив. У тебе розуму не вистачить здогадатись хто я.
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Рашка у тебя давно выиграла. Бо ты толераст слюнявый, а они нет. А толерасты гуманисты всегда при любом раскаладе причмокнут у гопника. Больше толерастии чучело, это как раз то что нужно шоб просрать страну окончательно.
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Да с чего ты решил что стадо зебилов это Украина?
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Соецефалам не хочется признваться самим себе, что они голосовали за вора, мародера и просто за трусливое и жадное шоколадное чмо
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что он у тебя украл снял с твоего тела что в поле с колорадкой валялось Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 6651 Трусливое- поведай за свой ероизм Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 6651
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Зелёная мразь превзошла все негативные ожидания: думали, что эти шакалы по-быстрому начнут дерибанить все, до чего дотянутся, а на международную политику им будет наплевать. Но наркоман сходу страну предал и продал.
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А де обіцяний дурному лохторату образ Голобородька на лісапеті? Чи м'яке шкіряне крісло бронеавтомобіля ближче єврейській дупі, ніж тверде сідло велосипеда?
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Похоже, что к сожалению Зеленский предпочёл пиар на возвращении пленных государственным интересам по нанесению максимального ущерба Расии....
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А когда Мародер лично приехал встречать в аэропорт Гадю Савченко, это была ришуча перемога!? Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 2247
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Гадю не меняли на принципиально важных стратегических свидетелей. Гадю поменяли на двух ГРУшников по большому счёту нах никому не нужных. Опять ЗЕбил тупенький сравнивает хрен с пальцем.
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А путька ***** сопли вытирает, и бояра в глотку не лезет
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Україна радіє,поросятки негодують,так хто вони,вони вороги України.
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так поросята і відправили беззбройних моряків маючи інформацію розвідки, що будуь провокації
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Тому Порося і був проти обміну,бо тепер вспливе правда,про те хто і як відправляв моряків на смерть,а вони опинились у полоні.
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Да, кремлевские гниды просто превзошли сами себя, срут и срут в комментах, радуются, шо наш ********** ради глумления и пиара сдал страну путлеру. Быстро, зелебобики , от радости, раздвинули булки, стали раком и вперед к раше границе, задом вперед, нельзя утруждать ваших рашистских хозяев, чтобы не передирудись они! бегом!Уже ваша зеленая гнида признала азовское море руцким, завтра вас признает верноподанными боха пути. Возрадуйтесь, дебилы.
А наших ребят моряков давно международный суд признал невиновными, и они знали, как военные , куда и на что они идут, и путен их бы полюбому освободил- иначе куча международных санкций! Только зелегнидам, по указке кремля, было дано задание причитать, и обвинять в этом не руцких, которые нарушив международные законы и арестовали НЕЗАКОННО наших людей на НАШЕЙ водной территории, а Пороха! Какой же конченной надо быть гнидой, чтобы повторять рашисткие лозунги. Правда , зеленожопые, они не люди, а биомасса без мозгов. Завтра им скажут - лизать путенский зад- они и будут, и еще скажут это вскусно!
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молодец главное не провоцировать зеля - Хомчаку Хомчак по секторам убрать флаги - гордись Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 8908
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він не презедент, зеленський - щавка путінська
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С РОИССЫ СНИМУТ САНКЦИИ -В УКРАИНЕ БУДУТ ЦВЕСТИ И ПАХНУТЬ АХМЕТОВЫ С МЕДВЕДЧУКАМИ А УКРАИНА БУДЕТ ПОМАЛЕНЬКУ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В МАЛОРОСИЮ -УЖЕ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О СИМ-КАРТАХ ПО ПАСПОРТАМ
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Сьогодні форумні зеботи та ольгинці мабуть понаднормові отримають?
Бо вищать одне з поперед іншого. Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 3381

Зеленський приїхав в аеропорт "Бориспіль" зустрічати визволених українців - Цензор.НЕТ 1943
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Дійсно Свято для України. Діти з полону повертаються
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Тут двояке почуття, а як же життя тих людей, які загинули при затриманні тих кого Зе віддав Россії, жоден українець якого повертають з Россії нікого не убив, чого не можна сказати про тих на кого їх обміняли.
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Сам факт возвращения украинцев домой - это прекрасно, но то, какими методами это было сделано - за это все ответственные должны попасть под суд.
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В РАИСЕ -В АНАПЕ ТРОЕ МУСАРОВ В ФОРМЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВКУ НА ПЛЯЖЕ -И ИХ ЗА ЭТО УВОЛИЛИ И ВСЕ -ХОЧУ В МАЛОРОСИЮ
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Тепер **** як терорист зі стажем буде знати що дебіл Вововчка віддасть йому геть усе аби тільки визволити українськиї бранців з рук ****.. Здогадайтесь з одного разу що далі робитиме ****. так ото ж. тепер можете прогнозувати що віддасть дебіл Вовочка за повернення нових бранців ****...
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у кловуна не видно в дупі красного чьлєна с пятіконєчьной звєздой. а він є.
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І взагалі яким боком до визволення це зелене продажне чмо? Воно просто пішло на всі умови яки виставив ****. Де його заслуги? **** сказало : я хочу те то й те то. Членограй сказав, та не праблєма, забирай що хочеш. Якби так перед ****** прогибався Порох, він давно б усіх повернув..
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для того зелю-малороса і вибрали в кремлі
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Барига мародёр опять приехал пиарица на крови солдат. Дешовый пиар от бариги. Постыдился бы.
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зЕбил предатель и марионетка путлера
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