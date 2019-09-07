 Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает управляющий партнер в "Свободе Слова Савика Шустера" Павел Елизаров.

"Просто статистика. Вчерашний эфир.

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