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Все про:Шустер (512) телевидение (557) Елизаров (4)

 Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров

Первый после возвращения на украинское телевидение эфир передачи "Свобода слова с Савиком Шустером", который вышел в пятницу вечером, посмотрели 5 267 400 зрителей по всей стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает управляющий партнер в "Свободе Слова Савика Шустера" Павел Елизаров. 

"Просто статистика. Вчерашний эфир.

5 267 400 зрителей по всей стране

18+
Рейтинг 4.86 доля 15.75

18+(50+)
Рейтинг 5.37 доля 18.11

Киев
Рейтинг 4.42 доля 18.29"

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Источник: https://censor.net.ua/n3147074
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.
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да мы видим эту свободу на 112 ZИК и ньюс ван и слышим от медведчука и компании .
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петрушка потужный только не смотрел Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 7479
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петрушка потужный только не смотрел Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 7479
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да мы видим эту свободу на 112 ZИК и ньюс ван и слышим от медведчука и компании .
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То ви не свободу бачите, а результат правління соєво-барижної влади мародера. Замість боротьби з ворогами України офшоренко створив для них всі умови для пропагандистської діяльності.
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Этих собачих боев развелось на всех берыжных телеканалах
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соево-барыжных, торговля на крови, соя, офшор, абыр, абыр))
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Да он вроде не запрещал, он даже обещал жизнь отдать за свободу слова и передачу Савика. Но по пэдрячьему эти обещания вылились в вышвыривании Савика со всех СМИ при хорошем здравии Пэдри.))
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это каким нужно быть идиотом - чтобы шустера смотреть .. а чего сразу не киселева-соловьева, со скобеевой.. Д., б.!(с)
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КАК КАКИМ? ЗелЁным идиотом.
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Каким дебилом надо быть, что бы сравнивать Шустера с Соловьем и Киселем - Шустер не лезет со своими комментариями а просто ведет площадку!! Но падаль соевая хочет те же яйца, что и в Рашке только в свою пользу! То есть будут сажать, запрещать изгонять из каналов - все что делает Ботоксная Крыса. Шоколадные скоты так и не понимают своим гнилым соевым мозжечком за что их на выборах ткнули мордой в их же дерьмо. Вы не обучаемы, фейсбучные поцриоты. И вы не патриоты Украины - вы патриоты и жополизы Пеппы, при котором кормитесь подобно блогеру Полтаве. Шустеру вот не важно - оппозиция ты или провластный - главное что бы все могли выйти и выразить свое мнение. Вашего шоколадника что - не пускали на Свободу слова?!! Затыкали рот, как Соловьиный помет своим якобы проукраинским представителям?!! Наоборот приглашали. Как и любого из его команды. А кто в итоге приходил?
Вы врете как дышите, падаль порохоботская. Как бы не пошли дела у Зе - вашего Пеппу люди уже не хотят и не простят ему потерянное время. Кредит доверия у него в 2014 был выше чем у Ющенка в 2005. Но они оба просрали и похерили все надежды проукраински настроенных граждан.
Слава Украине!! Путин - Падло!! Пеппа ничого не крала!!
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Ну тут варіанти: або Шустера, або - 112, ZIК , ньюс ван .
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от і я кажу... в Україні ще Є десь 6-7млн дебілів що дивляться в ящик...
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Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.
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интересно было бы услышать комментарии порохоботов на твой пост
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Никак не пойму как можно узнать какой канал кто смотрит.
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По падению частоты электропитания во время передачи.
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эта зеленая шмаркля на всём любит пиарится
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считаешь, что тут он пошел по стопам порошенко???
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а, так ты утверждаешь что зеленая шмаркля ЕЩЕ ХУЖЕ? Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 1737
браво, зебилы прозревают! Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3873
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вот ты тупое?это был вопрос Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3228 и с куя ты меня в зебилы записал?я ему ничего не вылизваю, так, как ты пороху это делаешь
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зебил, ты реально тупой.. если у тебя возник такой "вопрос" - значит ты именно так "думаешь") тем более что у зебилов мысли прямые, как и их извилины Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3988
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да это был риторический вопрос, но ты, как настоящий дебил, таких слов не знаешь, хорошо, напишу ТЫ ТУПОЕ
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видишь ли, зебил, на "ритиорический" свой вопрос ты написал ЗАРАНЕЕ прямой ответ: "зеленский поехал пиарится в Борисполь".
а так как ты испытываешь стойкую неприязнь к здравому смыслу - решил что это "похвальба" шмаркле..
впрочем, ты настолько тупой что даже не понимаешь таких простейших вещей. Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 2857 Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 4752
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Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3178 Alex Rozhenko

Порошенко обещал отдать жизнь чтобы программа Шустера была. В итоге программа Шустера вышла после того, как из президентского кресла выгнали самого Порошенко.07.09.2019 13:07
Ответитьпорохоботное, что ж на это свои 5 копеек не вставил?
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показывать можно что угодно.. но СМОТРЕТЬ)
впрочем,
это каким нужно быть идиотом - чтобы шустера смотреть .. а чего сразу не киселева-соловьева, со скобеевой.. Д., б.!(с) Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3066
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ага, только 5ый и прямой канал, да, порохоботное?остальные рупоры кремля? Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3567а ответить по сути слабо, как я понимаю?
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вау, зебилы смотрят ВСЕ рупоры кремля - от шустера до 112.. браво, зебилы!
никто и не сомневается, что 73% зебилов Украины - мышебратья для 87% ватников расеи.
Правда зебилы - более тупые.. просто поверь)
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судя по твоим высерам, с пороходебилами по дебилизму никто не сравнится
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обиделся на правду, бЭдняжко.. ну, поплачь Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 3801. видишь ли, зебил, это ваше прозвище - лишь малая часть вашей характеристики.
ка дебилизм зебилов, даже в сравнении с ватниками не оспорим: ватники маются дурью за СВОЮ расею.. а зебилы - страдают идиотизмом за чужую расею.

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и только пороходебилы просто вылизувают анус одной известной личности Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 4236
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браво, зебил! Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 386 кто о чем, а кацапы и зебилы СРАЗУ же начинают истерить о своих скрепных темах Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 386
Фрейд был прав: примитивнейший "моСх" неудержимо начинает проецировать свои ощущения во внешний мир.. ..
А суда по твоему посту - ощущения "ануса" у тебя постоянное.. как и у кацапов
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Зелчя что. А вот если бы на встречу приехал петя то был бы аншлаг из тех кто хочет за него подержатся.
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посмотрел 5 минут и переключил - оченнь подло и однобока задает вопросы и ждет скандала в студии !
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Аналогично - ровно 2 минуты посмотрела потрепанного изголодавшегося Савика. Но в 5 млн. зрителей меня посчитали.
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Вчера во время эфира к просмотру онлайн, присоединился даже Зеленский,так Савик объявил.
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он беседовал с присутвующими в зале.
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FlightAware, международная карта полетов уже окупированный крым и самолеты посещающие его обозначает как росийская федерация. Еще совсем недавно карты показывали ето как украинскую территорию. Поздравляю вас идиоты.
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Морякам спасибо ,которые оставили Крым без боя и вернувшимся сегодня морякам,которые по сценарию Кремля ,подтвердили передачу Крыма России
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действия петриллы говорят что он теперь на подтанцовке у медведчука. поздравляю вас боты сраные.
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Интересно, а КАК с ТАКОЙ точностью подсчитали колличество умственно отсталых в своём развитии людей смотревших это унылое г..но с ведущим шустрым и хитросделанным любителем бабла?
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Я помню когда он при Пете был,то говорил что у него громадский телеканал и что никогда не будет работать на Ахмето... ой не так на олигархов. Вчерашний эфир "Свободы слова с Савиком Шустером" смотрели более 5 млн зрителей, - Елизаров - Цензор.НЕТ 9146
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а дуркувати НЕ ТРЕБА. Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 6984
шустрік ашкєназі.. це так але він не релегіозний в сінагогу не ходить і кашнут не виконує Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 6199 так що він НЕ ЄВРЕЙ. Бо єврей це релегійна ознака а не національність.. А ті хто відвідує москальську церкву не всі росіяни. Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 5611 .
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в начале эфира Шустер похвастался, что все это время изучал санскрит. Понимаете, этот еврей с тремя гражданствами знает и владеет (с его слов) литовским, российским, английским, французским, ивритом, итальянским, немецким языками, учит санскрит, а украинский, несмотря на свои обещания, изучить так и не удосужился, что говорит о его презрительном отношении к нашему государству.
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а "російський язик" це щось подібно до"єврейської мови"? Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 1187
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Так ці 5 млн і не дочекалися повідомлення, що петя життя віддасть. Обіцяного 3 роки чекають ?
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И что,для этого стада что то новое сказали,какие то откровения небывалые людишки услышали и увидели?
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А ти вельми шановний пане звісно блакитна кров ?
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Вопросы порохобота меня не интересуют,пнх.
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Сам іди, мордвине 🖕 І хто тобі сказав, що я порохобот, хамло ти чорнороте ?
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Вот как они считают сколько смотрело? Ну те кто смотрит по IPTV тех можно вычислить, а те кто с эфира или с кабеля аналогового ТВ? Ну если и смотрели то только ради любопытства, может какой то новый собачий бой покажет. Но думаю, что на манеже все те же и собачьи бои те же....
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Но у Шустера нет шансов дальше работать в Украине, потому как не знает мову.
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то просто понти для тупорилих... воно НЕ ХОЧЕ вивчати державну мову і підтримує дебілоїдів язикатих...тут.. Хоча державну мову розуміють 99.9громадян УКРАЇНИ
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Шторы необходимо сильней зедергивать.
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с возращением дорогой наш САВИК ШУСТЕР! ВЕЛКАМ !! люблю его шоу... ведь это он градоначальником был в стране шоу СВОБОДА СЛОВА! а потом пошло гавно по трубам и все каналы начали свои шоу делать! Шустер легенда шоу.* а теперь фас на меня троли шизоиды за работу.. смотрю встречу политзаключенных с рашки освободивших президентом ЗЕЛЕНСКИМ! 5 лет не могли освободить а тут раз два и дома!! а СТЕМАХУ грош цена сказали.. путин и знать не знал о таком важном свидетеле..хахахаха без него доказательств пишут полно кто сбил боинг!
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Это ж надо. А я даже не знаю,на каком канале это фуфло выходит.
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Начал смотреть.
Выключил.
Шустрик, а чего ты не спросил свой "зал" - кто за то, чтобы их детей не призывали в армию?
Получил бы больше 70% !!!
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я конечно этот позор с шустрым поберушкой не смотрел. Но кто может сказать из смтревших .Этот славик как обычно денег клянчил по телевизору?
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говорят, всячески восхваливал новую власть
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ну оно понятно соплеменников рекламировать ему не в первой.
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як і ВСІ фєдєрасти ти не розумієш різницю між ВЛАДОЮ та службовцями=адміністрацією.. Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 7920
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И что? 5 миллионов- это ваш "аванс", цена ожидания зрителей. На основе воспоминаний о той передаче, что была 2 года назад. Сейчас это треш.... Формат никакой. Бесконечные диалоги выступающего и "несогласного", который вместо вопросов или короткой речи произносит целое выступление. Постоянно орущая истеричка Ставнийчук, поучающая всех выступающих, как злобная директриса своих учеников. Как будто люди забыли, что эта приспособленка пристраивается при любой власти. Как она принимала участие в принятии диктаторских законов 16 января и как народ её заслуженно забрасывал снежками. И сам Савик. Унылый, печальный и перепуганный. Изменился не только внутренне, но и внешне. Такой себе сывый заросший цыган Будулай. Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 5119 Видно, что всего боится, в т.ч. высказать свои мысли. Как затравленный или не выходящий из депрессии человек. Видимо, за 2 года работы в Италии он так и не нашел, был никому не нужен. Теперь, приехав в Украину, боится лишнего слова сказать, чтобы не разгневать хозяина кАнала сепара Ахметку. Чтоб опять не потерять работу. Будет плясать под его дудку. Тем более, опыт в этом у него есть и богатый (как он плясал в своё время под дудку Януковоща). Так что интересных дискуссий, честных и актуальных, ждать от него не стоит. Шлак от сбитого лётчика.
Я тоже ТИПА в числе этих 5 миллионов (телек был включен). Смотрел эпизодически, занимаясь своими делами. И отвлечься от дел хотелось раза два, не больше. Буду ли я в следующий раз отслеживать время, чтобы не пропустить передачу и откладывать все свои дела, чтобы её посмотреть? Не думаю. И наверняка такой я не один. Вот такие у вас "5 миллионов зрителей". Вчорашній ефір "Свободи слова з Савіком Шустером" дивилися понад 5 млн глядачів, - Єлізаров - Цензор.НЕТ 5119
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Пригласите Медведчука с вываленным языком - он же типа смелый под юбкой у путина.
Радует, что нет ногомахателей Парасюков, не способных слепить 2 слова.
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сообщает управляющий партнер в "Свободе Слова Савика Шустера" Павел Елизаров...

Ну конечно ему выгодно набрехать про 5 миллионов... А реально это гавно мало кого интересует.. и смотрящих думаю от силы тыщ 500 по всей стране..
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