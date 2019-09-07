 "Господин Разумков ошибается": Власенко прокоментировал идею направить в Венецианскую комиссию законопроекты Зеленского о внесении изменений в Конституцию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко, комментируя заявление спикера ВР Дмитрия Разумкова о том, что он поддерживает идею направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом Зеленским.

. После возвращения изменений в Конституцию из КС с отрицательным заключением, то их нельзя голосовать, а если с положительным заключением - то в тексте проекта изменений в Конституцию нельзя менять даже запятую (а не то, что хотя бы одно слово). Следовательно, после этого отправлять этот же текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию в Венецианскую комисию не имеет смысла, потому что, если у Венецианской комиссии будут хоть малейшие замечания к тексту, то их нельзя будет имплементировать (применить)", - написал Власенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом

Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, поданные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу в Венецианскую комиссию.