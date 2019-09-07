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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (301) Власенко (1319) Конституция (2052) Разумков Дмитрий (188)

 "Господин Разумков ошибается": Власенко прокоментировал идею направить в Венецианскую комиссию законопроекты Зеленского о внесении изменений в Конституцию

После возвращения изменений в Конституцию из Конституционного Суда с отрицательным заключением их нельзя голосовать, а если с положительным заключением - то в тексте проекта изменений в Конституцию ничего менять нельзя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко, комментируя заявление спикера ВР Дмитрия Разумкова о том, что он поддерживает идею направить в Венецианскую комиссию законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины, инициированные президентом Зеленским.

. После возвращения изменений в Конституцию из КС с отрицательным заключением, то их нельзя голосовать, а если с положительным заключением - то в тексте проекта изменений в Конституцию нельзя менять даже запятую (а не то, что хотя бы одно слово). Следовательно, после этого отправлять этот же текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию в Венецианскую комисию не имеет смысла, потому что, если у Венецианской комиссии будут хоть малейшие замечания к тексту, то их нельзя будет имплементировать (применить)", - написал Власенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом

Ранее глава комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ее комитет рассмотрел предложения изменений в Конституцию, поданные президентом, и решил рекомендовать представить их на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Источник: https://censor.net.ua/n3147072
 
   
 Топ комментарии
 
Нахрена мне их ошибки в законодательной деятельности? С ошибками пускай своих детей делают, а на мне нефиг делать эксперименты...
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У криворізької шантрапи свої панятія. Шо хочу, то і ворочу.
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Все Разумков знає. Але тій частині зебілів, які"були проти Порошенка, але за європейські цінності" подобається згадка про Венеційську комісію. Це трохи мирить їх з їхньою совістю.
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Команда Зеленского неопытна в политике и законотворчестве, может ошибаться.Хорошо, если будет исправлять свои ошибки и прислушиваться к опытным политикам, которые слава Богу есть в Раде, хоть их и немного.
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Нахрена мне их ошибки в законодательной деятельности? С ошибками пускай своих детей делают, а на мне нефиг делать эксперименты...
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********* не ошибается,
а делает так целенаправленно
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У криворізької шантрапи свої панятія. Шо хочу, то і ворочу.
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Це гаварящайа голова криворізького Зельцмана.
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Ну и что что с Житомирщины, а менталитет криворожский. Он от их не далеко ушел. Такой же надменный, до глупости самоуверенный и упертый.
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Ось як вийдете з Євросоюзу без договору, так буде вам вєлікоє.
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Все Разумков знає. Але тій частині зебілів, які"були проти Порошенка, але за європейські цінності" подобається згадка про Венеційську комісію. Це трохи мирить їх з їхньою совістю.
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Власенко иди вместе с Тимошенко в дупу Сколько лет вы в Раде..трутни вы бесполезные.. Зеленский, депутаты его партии работаю в турбо режиме...феерично!
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Дуракам закон не писан - по этому принципу и действуют зе-ко
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Так пошлите изменения в Венецианскую комиссию ДО Конституционного суда. В чём проблема?
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Как говорил один президент,клоун-Че вы арете,халасуем миня эта ни валнуит каким образам- ну правда зря что ли в Трускавце бабки потрачены на лохов
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Зря. Гроші- на вітер...(окрім тих, що "на карман")
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Ларися НОМЕРНАЯ
Якщо народжується недоношений то його вже не засуниш у 3.14 для того щоб його доносили
Якщо немає у влади знань , досвіду то наххх вони у владу йшли
Це біда................!!!!!!!!!!!!!!!!!
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