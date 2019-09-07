 УЕФА за 15 лет перечислил 380 млн евро для ФФУ на счет офшорной компании президента "Динамо" Игоря Суркиса, - Der Spiegel

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на препринт книги Football Leaks 2, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт sports.ru.

Издание получило в распоряжение записку для внутреннего пользования УЕФА, которую составил 15 декабря 2016 года один из высокопоставленных сотрудников организации. В записке указано, что УЕФА на протяжении 15 лет платил деньги, предназначенные ФФУ, офшорной компании на Британских Виргинских островах. Компания называлась Newport Management Limited. В записке предполагается, что ее контролировал Игорь Суркис.

В 2016 году представители УЕФА посещали офис "Динамо", чтобы провести проверку на соответствие клуба правилам финансового фэйр-плей. Тогда аудиторы УЕФА обнаружили, что клуб финансируется третьим лицом через офшоры на Британских Виргинских островах – компанией Newport Management Limited.

Деньги УЕФА перечислялись на тот же счет, с которого сотрудникам "Динамо" выплачивалась зарплата. Всего УЕФА провел платежи с 2002 по 2008 год на сумму 50 млн швейцарских франков и еще около 400 платежей в период с 2006 по 2016 год на общую сумму 338,6 млн евро.

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Между компанией Newport Management Limited и ФФУ с 1999 года существует агентское соглашение, оно дает компании полный контроль над финансовыми операциями ассоциации.

О том, что компания Newport Management Limited принадлежит Игорю Суркису, сообщается в приговоре Высшего суда в Лондоне в 2009 году.

Der Spiegel обратился в "Динамо" с просьбой прокомментировать ситуацию, но в ответ получил объяснение, что клуб прошел многочисленные проверки со стороны налоговой службы Украины, аудиторов УЕФА и других органов. Также киевляне обвинили издание в нарушении основных этических принципов журналистики. Позже клуб ответил на второе письмо Der Spiegel, отклонив подозрения в незаконном присвоении денег УЕФА и заявив, что они были необоснованными и манипулятивными.

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УЕФА подтвердил, что проводил все платежи для ФФУ компании Newport Management Limited с 1999 по 2016 год. Только в 2016 году союз осознал, что деньги перечислялись той же компании, которая принадлежит президенту "Динамо", после чего начал проводить платежи на счет ФФУ в Украине.