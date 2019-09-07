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 Политика Украины
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 Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия вылетел из аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Кроме этого, как сообщает российский "Интерфакс", одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.

Отметим, заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вылетает из московского аэропорта "Внуково", и написал "Встречайте".

Российский спецсамолет вылетел из Борисполя, а украинский борт из Москвы 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3147068
 
 
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Да, но после того как наши пролетят украинскую границу.
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ні. а от справжніх злочинців Україна виправдала.
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кого, например?вроде просто отпускали под личное обязательство
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В среду, 28 августа, Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство. Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.
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ну куда ж без зрады то Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви - Цензор.НЕТ 3779 ну самое интересное, что когда петя договаривался с террористами об обмене, то была "правильная зрада", а при зеленском это уже зрада зрадная
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Просто відпустили. Без будь якого вироку.
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Получается Украина будет вынуждена проводить суд, тем самым признавать аннексию крыма
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росєян вивозять на білих камазах грузом 200
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Обама, или кто там на Трампщине рулит - зорко следи.те по спутникам, но таким, которых не жалко "засветить", ибо если "кто-то" собьет лоханку, то будет как всегда: а мы имеем данные, но они секретные ибо мы не хотим "светить" какая у нас оптика на спутниках, так что Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя" - Цензор.НЕТ 6577 .
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заведите себе спутники - не секретные..)))) слабо?
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Оптика на спутниках расейских из Якутского дерьма, с него все в расее лепят.
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Только сейчас узнал, что Ту-204/214 до сих пор производят...
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На флайтрадаре только русский самолет. Украинского из Москвы что-то не видно
https://www.flightradar24.com/RSD092/220147fe
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Лучшие сыновья Украины наконец вернулись домой. Великий день. Снимаю шляпу перед руководством страны и теперь абсолютно уверен- все будет хорошо.
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границу тоже будут пересекать одновременно?? ))))
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Люди, просто порадійте! разом із сім'ями та друзями тих українців, які повертаються до додому.
В Україні сьогодні велике свято.
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Да, но Крым будет просран окончательно
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Браво Зе!!!
Утер нос порозососам
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Сейчас троллей кондрашка хватит, 💯 пудов.
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Интересно в чём подвох... ? Кацапы обычно все условия договора не выполняют... Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы - Цензор.НЕТ 8048
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вот когда кацапы новых заложников наберут, тогда и поймёте в чём ...
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Подвох в том что на Донбассе у нас по факту обострение.
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Подвох в том , что 35 на 35.
Для пуйла Цемах крайне важен. Его он бы и на 100 наших поменял.
А насколько я помню, наших там сидит больше чем 35.
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порохосососы на изготовке)))))
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Пленники кремля возвращаются домой в Украину, лучшей новости быть не может, но порохопаскуды кирпичами серут со злости, уроды!
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Julian Röpcke‏14 хвилин тому

Flight RSD092 on its way to Moscow, probably with a person onboard that helped downing flight MH17. Life is not fair.
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Жаль что за кацами, не прилетел Су Суперджет -100
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Да отсохнет рука у гниды соевой которая даже здесь спамит.... А самое смешное что это Петю от приговора не спасёт!
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По сути это точка невозврата для зели. Оно чётко показало , что оно такое.
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Российское мясо летит, а вот украинского самолёта на радаре не видно вылетевшего из Москвы
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У порохоботов сегодня чёрный день - украинские пленные возвращаются домой. Это всё что нужно знать о порохоботах, в этом всё их отношение... ко всему.
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тепер головне посадити головного фігуранта здачи наших людей кацапам, великого патріота Панами
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И где наш самолет? Кацы уже над кацапией...
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А барига поїде моряків зустрічати? Хотілося, щоб поїхав, щоб хлопці його не шукали потім, а прямо на місці набили рило.
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Венедиктов про пинок Зеленскому, тот самый Венедиктов, который хочет открыть в Киеве филиал "Эха Газпрома"

https://t.me/aavst55/4277?fbclid=IwAR0i73bBsoT_OyIjHqenAMWHjd3ZL06mLxpO8Ek2SGp1TJmdSiUQWDbQYSI

Російський спецлітак вилетів із "Борисполя", а український борт із Москви - Цензор.НЕТ 2053
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