 Российский спецсамолет вылетел из "Борисполя", а украинский борт из Москвы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме этого, как сообщает российский "Интерфакс", одновременно из Москвы, по словам собеседника агентства, вылетает украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения.
Отметим, заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что вылетает из московского аэропорта "Внуково", и написал "Встречайте".
Only jet in many years towards Russia passes Kyiv Boryspil’s main terminal. pic.twitter.com/aIotIK549j— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.
THAT WAS IT!— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.
Putin has his criminals back - unpunished.
Tu-204 moving toward runway. pic.twitter.com/anmZEglea7
Сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство. Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.
https://www.flightradar24.com/RSD092/220147fe
В Україні сьогодні велике свято.
Но пусть вначале долетят
Утер нос порозососам
Для пуйла Цемах крайне важен. Его он бы и на 100 наших поменял.
А насколько я помню, наших там сидит больше чем 35.
Flight RSD092 on its way to Moscow, probably with a person onboard that helped downing flight MH17. Life is not fair.
https://t.me/aavst55/4277?fbclid=IwAR0i73bBsoT_OyIjHqenAMWHjd3ZL06mLxpO8Ek2SGp1TJmdSiUQWDbQYSI