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 Политика Украины
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 Два спецборта будут забирать обмениваемых людей, фактически точка обмена будет в воздухе, - Карпачева

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ состоится в течение ближайшей двух часов.

Об этом 7 сентября в комментарии изданию "ГОРДОН" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня с нетерпением ждем возвращения граждан Украины на родину, которое должно состояться буквально в течение двух часов. Время определено. Происходит все синхронно с украинской и российской стороны. Согласованы списки", - сказала она.

По информации Карпачевой, в списках по 35 человек с каждой стороны.

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"Проведенная колоссальная работа разных служб. Это общий успех двух сторон в результате очень сложных переговоров, которые состоялись. Безусловно роль президентов, которым удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки, начав прямой диалог.

Украинские президент помиловал 16 человек своим указом. Из них три женщины. все они сейчас находятся в Борисполе и проходят паспортный контроль. Российская сторона сегодня утром вывезла украинских военных моряков и наших политических заключенных в аэропорт Внуково, где они проходят формальности перед вылетом.

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Два спецборта вылетели навстречу друг другу. Будут забирать обмениваемых людей. То есть фактически точка обмена будет в воздухе", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3147067
 
 
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Следующий шаг - слив выигрыша по газу.
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возвращение заложников для тебя слив?да ты малорос просто
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Под улюлюканье зебилов - всеравно они ничего не отдали бы. И так далее...
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"Два спецборта вылетели навстречу друг другу. Будут забирать обмениваемых людей. То есть фактически точка обмена будет в воздухе"Источник: https://censor.net.ua/n3147067
Что за бред? Два спецборта будут забирать обмениваемых людей, фактически точка обмена будет в воздухе, - Карпачева - Цензор.НЕТ 6542
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Только бы раша не обманула. Молимся за наших...
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Скоро моряки расскажут кто их в плен послал
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Величайший день в Новой Истории Украины! Отдельное спасибо хочется сказать Владимиру Александровичу и его команде! Ценой величайшего труда лучшие сыновья Украины возвращаются домой!
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будет лететь, а когда поровняются будет АбмЄн... храпачева жжет... Ну это шутка... Дай Бог, что бы все прошло нормально и вырвать ребят из ********** лап.
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