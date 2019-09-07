 СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ. СПИСОК

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликовал "Украинский милитарный портал".
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+8
скатертью дорога.
я бы всю вату на россию спровадила
я бы всю вату на россию спровадила
+3
Так уже свидетель, а не обвиняемый? А какие свидетельские показания он уже дал с момента задержания в июне?
tZE inform
@tZEinform
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Один раз склонившемуся... На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО. В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
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