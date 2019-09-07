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 Политика Украины
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Все про:обмен (749) пленные (482)

 СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ. СПИСОК

Появился полный список людей, которые рассматривались для возможности передачи в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает Цензор.НЕТ, список опубликовал "Украинский милитарный портал"

СМИ опубликовали имена всех лиц, которые рассматривались для возможности передачи в РФ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов: кого Украина передает в РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3147066
 
 
 Топ комментарии
 
скатертью дорога.
я бы всю вату на россию спровадила
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Так уже свидетель, а не обвиняемый? А какие свидетельские показания он уже дал с момента задержания в июне?
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Сегодня произойдёт обмен, Владимир Зеленский лично будет встречать всех украинцев. Готовиться большая пресс-конференция и приём у президента, ОП сейчас занято подготовкой документов на помилование и предоставления наград. Ведётся дискуссия стоит ли присваивать звание Героя Украины Сенцову, все помнят опыт Надежды Савченко. Давления на ОП по этому вопросу идёт со всех сторон, особенно беспокоится об присвоении героя западные посольства. Этот вопрос будет решать сам президент исходя из встречи с Сенцовым.https://t.me/rezident_ua/392
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tZE inform

@tZEinform

·49 мин

Один раз склонившемуся... На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО. В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.


Хроника одного Президента ..


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