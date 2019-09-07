 К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На військовому аеродромі в Борисполі стоять два пустих автобуси. Ймовірно, ними будуть вивозити росіян, яких мають обміняти на українців, передає наша кореспондентка pic.twitter.com/4MGEotWmaE