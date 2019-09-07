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 Политика Украины, Происшествия
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 К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая. ВИДЕО

К военному аэродрому в Борисполе приехал пустой автобус и машина скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 01
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 02
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 03
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 04
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 05
К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая 06

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Источник: https://censor.net.ua/n3147062
 
   
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Капитуляция перед хуйлом под аплодисменты зебобиков.
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Обмен пленными капитуляция? Или лучше как Порошенко отправлять моряков в плен для пиара?
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На шестом году войны "немецкие "самолёты свободно летают в столицу Украины Киев, обмены всегда производили на границе во время войн
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