 К военному аэродрому в Борисполе приехали пустые автобусы и скорая. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
До воєнного аеродрому в Борисполі приїхав автобус pic.twitter.com/l55k8Lqw4C— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
Швидка заїхала до військового аеродрому в Борисполі pic.twitter.com/g43MFaeAGf— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
На військовому аеродромі в Борисполі стоять два пустих автобуси. Ймовірно, ними будуть вивозити росіян, яких мають обміняти на українців, передає наша кореспондентка pic.twitter.com/4MGEotWmaE— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.