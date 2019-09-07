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 Политика Украины
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 Российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов: кого Украина передает в РФ

Для обмена военнопленных Украина передает в РФ 35 человек, в том числе 12 граждан Российской федерации и одного гражданина с двойным гражданством.

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

По данным источников среди адвокатов террористов, в частности Валентина Рыбина, на обмен идут самые известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов. 

На обмен идут:

  1. Алексей Седиков – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взят в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") близ села Троицкое.
  1. Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия числился по документам прикрытия "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взят в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады у села Желобок 24 июня 2017-го.
  1. Денис Сидоров – российский наемник, взят в плен 8 сентября 2016-го года.
  1. Сергей Егоров, российский наемник, взят в плен в бою под Новониколаевкой, 14 апреля 2017 года (просим откликнуться участников боя, об этом стоит написать).
  1. Баранов Александр – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
  1. Одинцов Максим - Баранов Александр – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
  2. Кимаковский Игорь – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в дороге и задержан пограничниками на украинском блок-посте с удостоверением снайпера "ДНР".
  3. Валехидис Александр – задержан СБУ за шпионаж во Львове.
  1. Жидких Аркадий – россиянин, наемник бригады "Восток", в Украину приехал скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.
  2. Ковалис Ольга – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
  3. Черных Павел - супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
  4. Мефедов Евгений – россиянин, который переехал в Украину в 2013-м году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014-го, что привело к гибели 52 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Так делают только перед капитуляцией, - экс-пленный Жемчугов о возможном обмене пленными

По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась менять российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.

Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.

Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.

Александр Саттаров - экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017-го года в Днепре, после возвращения в Украину.

Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Процесс пошел": Украинские моряки покинули "Лефортово", из СИЗО выехали два автобуса. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147060
 
   
 Топ комментарии
 
Типовий коментарій бота-малороса. Таке питання - ти кремлядський троль чи зебіл найняв своїх?
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Ах*еть. Росийский спецназ, ГРУ, диверсанты, пропагандисты. А кого Украина получит в ответ? Казанову Гриба, Срущенка, моряков которые делали зарядку и подняли руки вверх увидев врага и еще кучу неизвестных никому лиц которых кацапы наловили на вокзалах и на пляжах крыма?
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Кто именно из них герой? Герои как раз погибли чтобы Зеленский с Богданом смогли попиариться
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Да-да-да, ""наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....

Кстати, ты не успел получить последнее дополнение к методичке, про то что "этот Цемах - неправильный"?
Актуализируй свои посты!
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Два месяца нидерланды не интересовались цемахом. И пусть скифское золото возвращают, а то 6 лет судят, кому отдать: рашке или Украине. (Так у меня в методичке)
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Точно!
Не только Цемах - не настоящий, но и Нидерланды - неправильные!
Дайош Цемаха Путину!
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зеля просто отсосал у хозяина, вот и весь успех
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Весь этот обмен напомнил открытие америки колумбом.Конкискадоры узнали,что у аборигенов очень много золота.И они выманивали- меняли золото на цветные стекляшки,которые на солнце были красивыми.Теперь и мы можем смотреть на солнце,через цветное стекло.
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берите больше орков - воруйте где хотите - будет на кого менять!!!!
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Прикольно было бы постараться спецслужбам нашим и после обмена вывезти на подконтрольную правительству территорию Украины самых одиозных обратно (типа Цемаха). А остальных в режиме "Моссад" достать на территории россии без вывоза . . .

путяра бы, наверное, от такого расклада инсульт на нервах схватил бы
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это будет праздник - почти как тогда когда сдохнет!!!
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Я так розумію,i Керченську протоку ЗЕКОманда здала?Расторгая соглашение по Азовскому морю, Украина фактически передает Керченский пролив России, - Тука.
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нет это пекоманда моряков в плен сдала без боя Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ - Цензор.НЕТ 429
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Соевая дева, собирай своих родственников и петесосов и отправляйтесь в пролив или Донецк. Оружие дам.
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сам сиди в своем даунбасе и даже не думай,что за "путенвведи" не ответишь
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Ляпаете своим дурным языком. Харьков - украинский.
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как же ты без клавиатуры будешь дальше воевать? или у тебя из две?
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В Станице приказали снять украинский прапор, что бы не "спровоцировали".В Бахмуте сожгли прапор.В свое время мы отвоевывали города и под обстрелами вешали украинские флаги, небоясь схлопатать пулю на высоте.Теперь решение нового украинского руководства - снять украинский флаг, что бы не провоцировать.Позор.(Мирослав Гай)
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Конфликт идет с "ОРДЛО", а обмен Украинских военных на русских военных, идет между Украиной и Россией.
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"Ихтамнету" возвращаются домой. Завтра скажуи в России и Европе, что их там и небыло, какая Гаага?
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Не справедливо поливать грязью Зеленского я считаю за то что он освободил украинцев.. Он же просто убрал за Петей его нечистоты.. ведь это именно Петя отправил 24 украинских моряка на заведомую гибель или пленение чем создал рашкастану солидный обменный человеческий запас. Один загнал ребят на скотобойню - другой освободил их.
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Один загнул рашку раком под санкции - другой слил свою страну *****! Російські військовослужбовці, низка відомих шпигунів і терористів: кого Україна передає в РФ - Цензор.НЕТ 9675
Теперь ***** будет пачками похищать "наших мальчиков" на обмен, пока вовочка не сольет ему всю территорию по границу с Польшей
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освободил, признав действия россиян в керченском проливе ЗАКОННЫМИ и отказавшись от обвинения в пиратстве... зеленый свет пиратству на азове...)))))
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Имеет Уйло новую украинскую власть - и в хвост, и в гриву! На глазах у всего мира, на глазах у уже почти бывших украинских партнеров. Ну вот как кацапам можно не любить такого вождя?
Украинцы ведь тоже продолжают обожать своего нового президента, верно?
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не стоит вам своего поименного батьку с нами путать )))
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Да мы со своими разберемся-опыт богатый. А вы со своим усатым разбиритесь ....
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У тебя путин луку. Отвали. Защите Беларусь.
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Учитывая вышеотписавшихся - любять Зелю еще больше!) Ну что поделаешь, видать хроническими холопами богата не только рашка.
Касаемо Луки: если человек действительно хоть сколь нибудь в теме, то он четко понимает, что имеет как раз таки скорее Лука уйло, чем наоборот) Тем не менее достаточно зайти на любой белорусский форум что-бы понять, что абсолютное большинство белорусов режим луки - ненавидит...опять же в отличии от нынешних украинцев
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Один раз склонившемуся...
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
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Ну а что толку?) Ну пойдет Зеля на все уступки перед уйлом - что ему за это будет, чего ему бояться? Тут вот сверху коммент настрочился, мол "мы со своими разберемся-опыт богатый" - КАК разберетесь???))) У Зели ВСЯ власть в руках включая полностью ручную Раду, безумные холопы продолжают его самозабвенно любить, какие-то недовольства только в интернете или на тв, все остальные чему-то рады и всем довольны - да плевать эти квартальные теперь на все хотели, и ничего им за это не будет. Я в этом уверен НА 100%!
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так и я о том же.... ведь теперь и зебенята вскроются во всей красе самозабвенного идолопоклонства..))) а оных примерно 73% от населюков..)))
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Шоб ты сдох Беня Коломойский! Чтоб ты сдох Зеленая Шмаркля! Горите в АДу ЗеДебилы!!!! Вонючие предатели 73% идиотов!!!!
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Дождались.Та ****,которой что-то не нравится,****** сидеть в Лефортово хотя бы на год,и оттуда высерай свои коменты.
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Ти чого козлорожий тут роматюкався ? В себе на Параші можеш лишнєхромосомний матюкатися, а в Україні не смій.
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Гребаный позор!!! Убийц, террористов и шпионов на заложников! Ну, от Зе-кретина и следовало ожидать игры в поддавки с путиным. Хорошо, конечно, что наши теперь дома, но какой ценой.
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Так званий "обмін" нагадує анекдот про одного блаЗєня , який захотів зробити бізнес на продажі варених яєць. Той блаЗєнь купляв свіжі і продавав вже варені яйця за однією і тією ж ціною. Коли в нього запиталися, а в чому ж його вигода , блазєнь відповідав - А в бульоні, в якому яйця варилися.

Добре, що наші хлопці повертаються з рашистських застінків додому. Але навряд чи блаЗєнь багато заробить і на цьому "бізнесі". Блазєнь він і є блаЗєнь
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Из 12-и кацапов только пятерых взяли за боевые действия на Донбассе начиная с 2015го года? и ни одного чеченца и бурята...
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