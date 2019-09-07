 Российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов: кого Украина передает в РФ

Об этом пишет в статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников среди адвокатов террористов, в частности Валентина Рыбина, на обмен идут самые известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов.
На обмен идут:
- Алексей Седиков – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взят в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") близ села Троицкое.
- Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия числился по документам прикрытия "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взят в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады у села Желобок 24 июня 2017-го.
- Денис Сидоров – российский наемник, взят в плен 8 сентября 2016-го года.
- Сергей Егоров, российский наемник, взят в плен в бою под Новониколаевкой, 14 апреля 2017 года (просим откликнуться участников боя, об этом стоит написать).
- Баранов Александр – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
- Одинцов Максим - Баранов Александр – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
- Кимаковский Игорь – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в дороге и задержан пограничниками на украинском блок-посте с удостоверением снайпера "ДНР".
- Валехидис Александр – задержан СБУ за шпионаж во Львове.
- Жидких Аркадий – россиянин, наемник бригады "Восток", в Украину приехал скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.
- Ковалис Ольга – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
- Черных Павел - супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
- Мефедов Евгений – россиянин, который переехал в Украину в 2013-м году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014-го, что привело к гибели 52 человек.
По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась менять российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.
Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.
Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.
Александр Саттаров - экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017-го года в Днепре, после возвращения в Украину.
Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.
Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
Кстати, ты не успел получить последнее дополнение к методичке, про то что "этот Цемах - неправильный"?
Актуализируй свои посты!
Не только Цемах - не настоящий, но и Нидерланды - неправильные!
Дайош Цемаха Путину!
путяра бы, наверное, от такого расклада инсульт на нервах схватил бы
Теперь ***** будет пачками похищать "наших мальчиков" на обмен, пока вовочка не сольет ему всю территорию по границу с Польшей
Украинцы ведь тоже продолжают обожать своего нового президента, верно?
Касаемо Луки: если человек действительно хоть сколь нибудь в теме, то он четко понимает, что имеет как раз таки скорее Лука уйло, чем наоборот) Тем не менее достаточно зайти на любой белорусский форум что-бы понять, что абсолютное большинство белорусов режим луки - ненавидит...опять же в отличии от нынешних украинцев
На повестку дня "нормандских переговоров" включен вопрос о проведении прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО.
В пакет требований России по газовому транзиту включены пункты возобновления водо- и энергопоставок с территории Украины в оккупированный Крым.
Добре, що наші хлопці повертаються з рашистських застінків додому. Але навряд чи блаЗєнь багато заробить і на цьому "бізнесі". Блазєнь він і є блаЗєнь