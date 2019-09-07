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 Политика Украины, За рубежом
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 Выехавшая из "Лефортово" колонна прибыла в аэропорт "Внуково"

Два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб РФ на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала "Внуково-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс"

Ранее автобусы покинули территорию СИЗО "Лефортово".

Также сообщается, что самолет с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту "Внуково" и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У самолета включены двигатели.

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В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

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Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще для политзаключенного Павла Гриба.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147058
 
   
 Топ комментарии
 
ты бы хотел что бы украинцев и дальше пытали в российских тюрьмах,но времена порошенко прошли,теперь нормальные люди у руля Выехавшая из "Лефортово" колонна прибыла в аэропорт "Внуково" - Цензор.НЕТ 584
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Отпускают незаконно задержанных в обмен на убийц и мразей. Отличная многоходовочка зебобики
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Ого какой сегодня день.
С одной стороны он переполнен радостью.
Мы отдали долг.
С другой стороны это начало конца Украины.
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Отак буде зі всією країною.

Это выбор большинства.
Демократия.
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це вибір дибілів.
і я маю право на свою думку, бо в нас демократія.
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Виходячи з напрямку руху команди Зеленського, думаю, що в грудні місяці в Україні вже буде тісно від інших моряків... П'яних... з "Аврори"...
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думаю, наші хлопці сидітимуть по українських тюрмах.
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Все це чудово - що народ обміняли, лише ніхто не сказав путіну, що його арешти злочинні - і ніхто не звинуватив його у геноциді чи у злочинах проти людства. Ні Петя, ні Зеленський. А вартувало б.
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Дай Бог здоровья украинским ребятам
ХУТИН ****!!! И ещё раз доказал это всему миру. Он когда будет подыхать, то с собой потянет в гроб половину рашки .
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надька пуля тож сначала была геройкой украины
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***** Федина на передачі "Говорить Великий Львів" виступає проти обміну, проти звільнення Цемаха .І вважає що в кожній війні є жертви і наразі полонені моряки, Сенцов -це є жертви і без жертв не обійтися! Тобто нехай сидять!
Ось позиція ПЕСа і мародера устами суки Федини!
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Прахоботи готові жертвувати іншими украінцями. Але не собою і не життям та свободою Головсвина. Це у них святе.
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Ради зебобинского большинства не готовы жертвовать.
Так что успокойся уже все правильно сделали.
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Они своих детей попрятали, а на чужих им пофиг. Смотрят в глазах матерей пленных, обещают помочь всеми силами, а сами цинично врут.

Так же было и в Иловайске. Когда хлопцев просто кинули на расстрел русне, чтобы какие-то свои интересы и договорняки с ****** выполнить.
И Дебальцево и ДАП.
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Мне интересно, никакое карликовое падло по имени вова не хочет инициировать накладывание таких полезных санкций за несвоевременное освобождение моряков и не возвращение кораблей?
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Российский самолёт прилетел за своими. А наш самолёт полетел туда за нашими. Ещё нужно подождать.
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а на прямом канале пеци делают вид что ничего не видбувается и жуют сопли про утыск на канал и ганапольский раздувает зраду по обмену. Набраные статисты по команде хлопают и лица у всех кислые.
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Пускай и дальше доит ПАП, который верит в то что говорят , за его же деньги.
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та мне што твоя петя, што твоя зеля одна поносянка, ущербный
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Та не сказав би, що дуже легко... Сиджу в напруженні. Сподіватимемось на краще.
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