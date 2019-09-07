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 Политика Украины
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 "Процесс пошел": Украинские моряки покинули "Лефортово", из СИЗО выехали два автобуса. ВИДЕО

Из следственного изолятора "Лефортово" в Москвев субботу утром выехали два автобуса, которые сопровождает полицейский кортеж.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське" с места событий. На данный момент неизвестно, кто находится в автобусах.

Позже адвокат украинских моряков Николай Полозов написал, что "процесс пошел". 

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат российскому "Интерфаксу" в субботу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, - Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. ВИДЕО

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще для политзаключенного Павла Гриба.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Также на Цензор.НЕТ: Путин: В ближайшее время совместно с Киевом объявим о решениях по обмену, но относительно Клыха и Карпюка у нас "особая позиция"

Источник: https://censor.net.ua/n3147056
 
   
 Топ комментарии
 
Из Украины в сторону Москвы вылетели подозреваемые в сбитии боинга. Помогают хуйлу избежать ответственности за сбитый Боинг и санкций за моряков. Четкий вектор на капитуляцию на любых условиях, вопрос только во времени.
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Украина ждет своих сыновей домой!
Отдельное спасибо хочется сказать Владимиру Александровичу и его команде!
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Жаль, что французы во времена Гитлера этого не знали. И ещё полтора десятка европейских стран.
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и полтора десятка европейских стран....эти страны живут в гармонии и небыли колонией Московии,а если были то на короткий срок. Просто Московию нужно всем Миром,поставить на своё место и пусть лучше не воюют ,а обрабатывают свою землю ,которой и так у них до фуя.
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Освободив 30 чел а при этом похерив 40 млн. это не долг а предательство!
Не выдав Цемаха по просьбе евродепутатов они нас тоже похерят! А так за выдачу могли бы ввести новые санкции такие, что Путину мало не покажется + хорошее расположение к Украине за услугу!
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Присоединяюсь к огромному спасибо, от себя хочу поблагодарить великодушие путлера, может кто знает где можно достать рассейские флажки и футболку с изображением сцаря, т.к. вероятнее всего великий миротворец пришлет свою делигацию в Украину и все срадосными воплями должные ее встречать.
А если серьезно только единицы понимают истину происходящего. Как зе помог агрессору выйти триумфатором после решения морского трибунала, как по кремлевскому сценарию готовится "братание единого братского народа", как международные приступники превратятся в невинных жертв защищающих рускоязычных от кровожадных националистов. Как в конечном счете Украину навека обратно загонят в кремлевское стоило. В 1919 был шанс упущен, через 100 лет история повторилась.
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Зеленедоумкам похер. И что показательно-кацапоботва получила установку визжать о прекрасном Зеленском и лить слёзы умиления от его мутных делишек для обмена пленными.
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ну далеко не одиниці на форумі Цензора розуміють, що відбувається насправді і як зєлємойські допомагають ***** та кацапам уникнути відповідальності. Скоріш навпаки, - саме на Цензорі практично всі розуміють, що відбувається, окрім традициійних зєлємоськіх ватанів чи сєпарів. Інша річ, як це сприймає більш широкий загал, 73% суспільство тобто, яке за це проголосувало. Тут схоже, що біда.
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всю лахту пригнали сюда петь славу шмаркле.
напрягает если честно.
зрадой ВОНЯЕТ!
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І тут "боти" не можуть втриматись, щоб не ****** лайном одне одного. Таке враження, що переважна більшість цих самих "ботів" - тупа оскаженіла школота. З обох боків.
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Надеюсь не сорвется в последний момент, слишком многие хотят чтоб обмена не было.
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Весь "цвет" кацапских троллей уже здесь. Перечислять не буду, все их знают.
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Весь цвет шоколадного рыцарства в комментариях.
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Ну, це ж не відміняє того, що Зе вже зрівнявсь з По у обісратушках? Тільки По так явно не підігравав *****. Нє?
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
(Янина Сосновская и Doktorof Gulag) ©
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Мантра прахобота. Молиться 5 раз и биться головой об стену. Должно помочь не чуствовать себя таким убогим соевым шнырем.
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LIVE | Обмін полоненими між Україною та Росією https://www.youtube.com/watch?v=I6GKFKvXUC4
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чуток "растопырку" отработать и будет, как Mara Salvatrucha... ****** тянет на *********.... кто бы подсказал...
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Могли бы Медведчука с его семьёй отдать за наших военнопленных моряков,которых и так оправдал международный Суд, на хрен этот наводчик тут нужен в Украине? Українські моряки залишили "Лефортово". З СІЗО виїхали два автобуси - Цензор.НЕТ 509
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Дай Б-г! Ну шось стрьомно - шо Зє!ля не втне, всьо якось трагікомічно получаєця
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Мы ведем онлайн-хронику обмена из Москвы и Киева. Материал обновляется.
10:21 Украинцев полчаса назад привезли во Внуково-2, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
10:09 Адвокат украинских моряков Николай Полозов, подтвердил, что их вывезли из Лефортово.
10:06 По данным "Страны", самолет с заключенными только что вылетел из "Борисполя".
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Вы себя страной не называйте стадо евробляхеров зубожилых.
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Бо тут нікого не лишиться.
У вас же ні розуму ні фантазії.
Окрім висерів та дуполизання жодної цікавої думки.
І ще. Ви взагалі байдужі до української армії, до історії, до мови.
Ви населення... а не народ.
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почитай своїх сородичів по зелі...
поводять себе як тупе нахабне бидло.
і тут раптом культурними стануть ?
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Якось один з переговорників з окупантами розказував, що в ті часи кацапи пропонували віддати Савченко в обмін на сухопутний коридор до Криму. Повезло Україні що тоді зе команди не було.
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шо за переговорник? не представитель ли Порошенко в Минске Медведчук?
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https://www.google.com/amp/s/112.ua/obshchestvo/lica-iz-okruzheniya-putina-predlagali-osvobodit-savchenko-v-obmen-na-koridor-v-krym-tandit-249887-amp.html
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Малороси в коментаріях уже пишуть овації своєму зебілу... Ну що з них убогих взяти. Я радий, що наші люди повертаються додому, правда, мені шкода їх, так як зе-шмаркля використовуватиме їх для свого піару
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Cлушай сюда, ПЕС смердящий:
"шмаркля" - это то, чем твой отец оплодотворил маму, лежащую пьяной на помойке.
Запиши, чтоб не забыл родословную, пороВшивый..
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По пиару Петю не переплюнуть, ставил это себе лично в заслуги и в аэропорте встречал.
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Еще раз пошел? а те 2 военных самолета которые неделю назад приземлились в Киеве можно поинтересоваться их содержимым?? что у них на борту???
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Господи (хоть я и не верубщий) пусть спокойно пацанов передадут!
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со сбитым самолётом пусть голландцы хоботятся..предъявить открыто куйлю ссат, а виновата Украина, потому, что выдала возможного исполнителя..? а нам важнее наши люди..а фантазии на тему Гааги оставьте для особо упоротых..пока кацапстан не повержен и не размазан не будет никаких судов над куйлом..
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Я не розумію про який обмін може йтися?!! Моряки військовополонені і повинні бути видані згідно рішення Міжнародного трибуналу. Якщо їх обмінюють то це дебілізм і не виконання рішення суду , за що після 16.09. санкції і арешти майна кацапстану. Виходить Україна допомагає ботоксному уникнути відповідальності.. Я не розумію такої позиції шмарклі, це не позиція глави держави, який відстоює українські інтереси.
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Тебе б суку віддати в руки кацапських виродків аби вони тобі відірвали яйця, щоб ти не плодив мерзотників, на тебе схожих.
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Ніхто кацапів не буде чіпати по серйозному. А майно тим більше... Загугли собі "Справа юкосу", щоб більше не писати дурниць і не позоритись.
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У меня один вопрос к Петруче,какого хрена ты военных моряков послал через Керченский пролив?!! Петя не знал что Х@ло клал на все международные договора?!!И клал на решение требунала!!
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