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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2735) Трамп (2359)

 Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post

Президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского продолжить расследование против представителя Демократической партии Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом пишет Washington Post.

Таким образом президент США хочет, чтобы Зеленский вмешался в американские выборы и помог ему победить.

По версии издания, попытка пересмотра Соединенными Штатами военной помощи для Украины, была своеобразным шантажом украинского лидера.

Также в материале отмечено, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани во время встречи с партнером Зеленского, дал понять, что все будет зависеть от расследования в Украине дела против Джо Байдена и его сына.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп попросил свою команду пересмотреть программу военной помощи Украине, - Politico

Ранее американская газета The New York Times сообщала, что Джулиани обсуждал с теперь уже бывшим генпрокурором Юрием Луценко уголовное дело против газодобывающей компании Burisma Group, в совете директоров которой работал сын кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантер.

Компания Burisma Group подконтрольна бывшему министру экологии Украины и бизнесмену Николаю Злочевскому.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma.

В конце августа Трамп отказался однозначно сказать, какое решение примет о военной помощи Украине.

"Мы рассматриваем вопрос об Украине прямо сейчас", — сказал тогда глава Белого дома.

Бывший вице-президент США Джо Байден — один из самых известных политиков-демократов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп поздравил Зеленского с очень сильным стартом на должности президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3147055
 
 
 Топ комментарии
 
Цього дурня хто тільки не використає..
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с зелей можно делать все шо угодно - шо Трампу,шо фюреру ,шо Макрону с Меркель - клоун он и есть клоун - факт
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73 процента дурни.
Какие дурни такой и президент.
Хватит уже по ним сопляж устраивать.
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Цього дурня хто тільки не використає..
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их бы в одну ракету ВВП Клоуна Рыжего и в систему..... Писикакапошлинафигспляжа Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 2947
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Президент США дурень или Президент Украины?И это говорит та,кто пишет с ошибками,"використовуе його",илита 8% Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4597
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73 процента дурни.
Какие дурни такой и президент.
Хватит уже по ним сопляж устраивать.
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Ну.
Теперь вас вместе с президентом пользуют все кому не лень.
Кому лень просто пинают для поржать.
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головне шо барига сциться.. пара на шконку Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4241
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так сциться шо аж синочка з США вивіз до Дніпра Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8711
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який цікавий удмурдъ.. цікаво, ти мову своїх предків, вертухаїв, ще не забув? Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7990
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Специально для тебя, убогий. Я не поклонник Пороха и даже не антисемит! Я - антихохол! И вас , хохлов и малороссов ненавижу, якою мовою ви б не розмовляли !
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Так-то оно так, но тут сложная ситуация. Чтобы принять стратегически верное решение, надо исходить из предвидения, кто победит на выборах-Трамп или Байден.
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с зелей можно делать все шо угодно - шо Трампу,шо фюреру ,шо Макрону с Меркель - клоун он и есть клоун - факт
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Та ты шо?
А разве весь демократический мир не с ними против коррупционера пети который не хочет закончить войну что бы красть?
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Барига вже сциться на допити бігати.. Сцикливий вожак ПЕСиків, знає що рило в жолудях Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8479
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Кроме украинцев, этим он водит по губам как порноактрисе, и ржот.
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Весьма мутный персонаж этот барыга.

А все думали - кто же тут изображен, даже цвет тот же:
Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 7512
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Богдан, и он из зеленого перекрасился в свой естественный цвет.
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это как?закажет ему ролик и выступит сам с пианино и с нижней наготой....
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Клоун сдаст Украину *****-снятие санкций перезагрузка отношений.
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я все чаще думаю от безвизовом и его актуальности для Украины в скором будущем. А по поводу сдаст-так вы все, что будете смотреть и в Цензоре озабочиваться?! Хотя скорее ДА.
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А вы? «хотя скорее да» - о себе сейчас?
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используют,крутят клоуна, как резиновое изделие кто как хочет
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Ставки Зеленского и Украины сильно возрастают и виноват в этом Пётр Порошенко, который решил в своё время подмогнуть Клинтон. Хотя была возможность постоять в сторонке. У Зеленского в сторонке постоять не получится, его сейчас будет гнобить Трамп. После выборов будет гнобить новый президент США если Зеленский решит поддержать Трампа. Ну или опять Трамп, после выборов, если Зеленский не поможет. Посмотрим как Зеленского любит УДАЧА.
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Ну, Петя - это же надо такое отребье в порохоботы набрать!
Что с утра - что к вечеру, одна грязь, ругань и бред собачий.
Тьфу, мерзость какая...
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так это же прекрасно.. именно эти полудурки помогли ему просрать выборы из-за своей тупой агрессии.. думаю, не надо им мешать.. они наши попутчики Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 408
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Так может вам еще и посочувствовать?
Ай яй яй.
Какой не хороший Трамп использует вас и вашего зю и выкинет как презерватив.
Как это не справедливо.
Плачу.
.так не агрессивно?
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Ну разве что в это ключе рассматривать - патологическая жадность подвела.
Сэкономил...
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Звичайно можна було б пригадати поговірку " Дурак дурака видит издалека ", але це більше схоже на поговірку " Покажи дурню палець він і фуєм на роялі грати буде" 😃
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богдана смотрящим за этим процессом поставить! он же любит за всеми смотреть!
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Надо было Трампу Поросятко заставлять. Свиня ж клялся, что "не програв жодних виборів"
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Зеленский уже помог етому рыжему ************, проведя обмен моряков. Ведь Трамп обосрался на весь мир, когда просил ***** отпустить моряков, а ***** наплевал на его просьбы, показывая какое Трамп ничтожество и показывая что Трамп хреновый переговорщик. Так же как и Ын плевал на Трампа и его договоренности.
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Вон оно что! Оказывается, это Украина правит миром, президентов назначает
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Не дайно боже ще раз цього рудого бовдура ,що мастурбує на Путлера , побачити президентом США
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Музсопровождение во время агитации Зеля берет на себя. Правда, в определенном смысле, оно несколько х*евое.
Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post - Цензор.НЕТ 5359
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