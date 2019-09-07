 Трамп хочет заставить Зеленского помочь ему на выборах, - Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом пишет Washington Post.
Таким образом президент США хочет, чтобы Зеленский вмешался в американские выборы и помог ему победить.
По версии издания, попытка пересмотра Соединенными Штатами военной помощи для Украины, была своеобразным шантажом украинского лидера.
Также в материале отмечено, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани во время встречи с партнером Зеленского, дал понять, что все будет зависеть от расследования в Украине дела против Джо Байдена и его сына.
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что Джулиани обсуждал с теперь уже бывшим генпрокурором Юрием Луценко уголовное дело против газодобывающей компании Burisma Group, в совете директоров которой работал сын кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантер.
Компания Burisma Group подконтрольна бывшему министру экологии Украины и бизнесмену Николаю Злочевскому.
В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma.
В конце августа Трамп отказался однозначно сказать, какое решение примет о военной помощи Украине.
"Мы рассматриваем вопрос об Украине прямо сейчас", — сказал тогда глава Белого дома.
Бывший вице-президент США Джо Байден — один из самых известных политиков-демократов.
Какие дурни такой и президент.
Хватит уже по ним сопляж устраивать.
Теперь вас вместе с президентом пользуют все кому не лень.
Кому лень просто пинают для поржать.
А разве весь демократический мир не с ними против коррупционера пети который не хочет закончить войну что бы красть?
Кому? Лукашенке?
А все думали - кто же тут изображен, даже цвет тот же:
Что с утра - что к вечеру, одна грязь, ругань и бред собачий.
Тьфу, мерзость какая...
Ай яй яй.
Какой не хороший Трамп использует вас и вашего зю и выкинет как презерватив.
Как это не справедливо.
Плачу.
.так не агрессивно?
Сэкономил...