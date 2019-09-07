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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Fitch (94) рейтинг (1251) экономика (3515)

 Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины и улучшило прогноз со стабильного на позитивный

Кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности Украины, несмотря на обязательство нового правительства проводить структурные реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"6 сентября 2019 года, кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B - до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный", - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность. Fitch прогнозирует дальнейшие позитивные сдвиги в кредитоспособности государства.

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Аналитики агентства отметили, что высокая вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения крупных выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и послужит основой для реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.

Основными факторами, которые могут повлиять на повышение рейтинга в будущем, являются:

- повышение уровня международных валютных резервов и гибкости внешнего финансирования;

- совершенствование структурных показателей, таких как стандарты государственного управления;

- перспективы большего экономического роста при сохранении улучшенной макроэкономической стабильности;

- дальнейшее уменьшение государственного долга и улучшение структуры долга.

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Аналитики отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет оказывать влияние на кредитоспособность Украины.

Учитывая потребности в рефинансировании долга и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины.

Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147054
 
   
 Топ комментарии
 
это - заслуга пети, то - что он ушел.
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Да уж, порохоботы малеха обосрались...
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а если бы сел рейтинг просто рванул бы вверх!!! Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины и улучшило прогноз со стабильного на позитивный - Цензор.НЕТ 5629 Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины и улучшило прогноз со стабильного на позитивный - Цензор.НЕТ 5629
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Рост ВВП и курс гривны сильно зависит от переменных составляющих. А именно: от благоприятных цен на металлы на мировых рынках, от хорошего урожая на зерновые, от поступления валюты от заробитчан, от спроса на ОВГЗ Минфина от не резидентов. Ухудшение любого из этих факторов приведёт к стагнациии ВВП. Уходшение всех или половины этих факторов приведёт к обрушению гривны. Так, что Зеленский здесь вообще мимо проходил, а политика Порошенко привела к сильной зависимости экономики Украины от переменных факторов.
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А до Порошенка , Украина от этих факторов не зависила , значит .? .
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Если бы Петро так не "крав " , то и за Зюзи б - такого нэ було . Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний - Цензор.НЕТ 5447 .Дай Бог шоб и Зюзик так "воровал" як Пэтя , глядшь и зажили бы как люди .
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Аналитики агентства также отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% к концу 2016 года до 52,3% к концу 2018 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3147054

Это сделало правительство Гройсмана при президентстве Порошенко !!!
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Неправда Агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний - Цензор.НЕТ 2419 .. Это сделал зеленский .!!
Правда , тогда он ещё небыл предзедентом ,, но то такэ .. .
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Прогнали всего двух жуликов Порошенко и Гонтареву и страна уже начала понемногу развиваться. Сейчас выгнали весь воровской кабмин и ситуация начнет улучшаться быстрее. Но надо еще выгнать руководителей всех государственных предприятий. Там тоже сплошное ворье сидит. Слава Богу, выгнали Букина. Теперь надо гнать в три шеи Кравцова. Кравцов и Омелян только тарифы поднимали и все разворовывали. УЗ находится в ужасном состоянии. Параллельно надо менять мэров и губернаторов. Кличко в Киеве реально всех задолбал. Впервые в истории Киева за 5 лет ни одной станции метро не построили. Мосты 4 года не ремонтировали, но перед самыми выборами взялись за шулявский мостик. Надо убирать это все ворье на местах.
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Это вам все на день рождение суркиса рассказали ?
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У Будапешта бюджет 20 миллиардов гривен. У Будапешта!! В Киеве 60! Спрашивается, какого хрена в меня в городе происходит последние пять лет?
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Это офигенно, B это хороший рейтинг для Украины, догоняем и перегоняем Европу!
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