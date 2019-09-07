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 Политика Украины
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Все про:ГФС (3415) штраф (852) евробляхи (144)

 ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций

Государственная фискальная служба составила почти 250 протоколов в отношении владельцев автомобилей на еврономерах за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УНН" со ссылкой на ГФС.

После введения новых штрафных санкций (с 22 августа по 4 сентября 2019 года) фискалы выписали 243 протокола за нарушение таможенных правил – ч. 3 ст. 470 (превышение установленного срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток - ред.) и ч. 3 ст. 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток) Таможенного кодекса Украины.

Ч. 3 ст. 470 Таможенного кодекса предусмотрен штраф в размере 8500 гривень, а ч. 3 ст. 481 – 17 000 гривень. Административная ответственность за нарушение этих статей Таможенного кодекса наступает после превышения сроков транзитного перемещения автомобилей и временного ввоза более чем 20 суток и более чем 30 суток соответственно.

Напомним, с 22 августа ввели новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита – штраф в 170 тыс. грн или конфискация автомобиля, если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования машины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Источник: https://censor.net.ua/n3147053
 
   
 Топ комментарии
 
Гыгыгыгы
Ну пора уже бляхерам выходить на майдан выносить зелю
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все 250 голосовали за зелю и слугу ???))))))))))))))
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Гыгыгыгы
Ну пора уже бляхерам выходить на майдан выносить зелю
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Гыгыкать будете когда примут новый закон про растаможку, ещё недолго. Вернее не гыгыкать, а обижено мэкать, "я чего я платил больше?"
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Да мне пофиг на вашу возню.
Вот отпустят сегодня Сенцова и других политзаключенных и хорошо.
Почему люди должны страдать за стадо баранов?
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Их уже распустили. Мавр сделал своё дело мавр может уходить, нех Бенины деньги транжирить ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций - Цензор.НЕТ 3030
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Де? то що повинно було робитись під покривов ночі? з шостого на сьоме?
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Як раз робиться... Єдине що дивує... Сьогодні 7 число... А російські кораблі заходять в порти Євросоюзу...
І рвшення трибуналу є... І всім пофік...
Нас знову кинули... Тепер прийдеться віддати цемаха і решту... Або забути про своїх...
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По данным неназванных источников обмен начался.
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Штрафы только через суд,как сказал бывший президент - только суд может обвинить человека в нарушении закона,если гэфээс попытается содрать деньжат в обход суда это можно квалифицировать как ограбление сопротивляться которому каждый имеет право всеми доступными способами включая ликвидацию напавших.
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Даже по логике суд не может быть оппонентом своего кормильца ГФС... это все звенья одной цепи. Точно также как суд не может быть оппонентом депутата ВР, потому что законы по которым судит суд, которого назначает ВР, пишет та самая ВР.
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А зебот не может быть оппонентом хозяина зефермы.
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Смотри сколько сопротивлянтов.Ровно ноль.Какие еще нужны докозательства существования зефермы?
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Блин дурдом автомагнаты за все годы создали,например мне родственники предлагают забрать КИА минивен дизельный,у них стоит максимум штука так как 13 лет а у нас пятерик на растаможку..
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не гони киа минивен 13 лет стоит минимум 2 тыс.а если ухожен то 3-4 а то и5 все что нам сюда гонят это все отжатый хлам который за год высосет еще 2 таких авто средний пробег в год в европе 30-40 тыс в год вот и считай какой пробег у супер пассата 2000 года
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Ну прям не знаю. На автоплиус лт киа минивены 2005-2006 самый дешевый 850, самый дорогой 1950
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Молчи ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций - Цензор.НЕТ 3260, у меня трафик пассажир почти в однушку обойдётся.. ГФС составила почти 250 протоколов на владельцев евроблях с начала действия новых штрафных санкций - Цензор.НЕТ 5956
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все 250 голосовали за зелю и слугу ???))))))))))))))
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сделать нормальную расстаможку максимум на авто 5-7 лет весь остальной хлам хитровы...ные либо пусть расстамаживают либо штраф платить ну и на металолом можно
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Так может сразу всем запретить управлять автомобилями старше 5-7 лет, умник?
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А че ты решил, что авто старше 5-7 лет стает автохламом?
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Зе,сказал и пообещал,а значит сделает для всех оставшихся евробляхеров растаможку в 300-500€ и тогда вы все злопыхатели лопните от зависти,а Зеленский наберет аудиторию поддержки всех евробляхеров))
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Багато з тих хто не розтаможив, там або авто в поганому технічному стані що вони його і практично не ремонтують, або з документами проблема. В Польщі і Литві відкрито багато кримінальних проваджень їхніми фіскалами щодо власників цих автомобілів. Тому що на людей переважно без доходів могло бути оформлено по 30 автомобілів, деякі з них уже сидять за несплату податків а авто в розшуку.
У нас на ці авто роблять липові техпаспорти інші номера і втухують лохам.
Потім якщо стається ДТП або злочин таку машину можуть просто залишити.

Я вважаю що з цим давно потрібно було навести порядок, але напевно був якись неофіційний договір з Литовцями і поляками щоб вони дизельний злам від себе спихнули тому що Польща до 25 року хоче заборонити дизельні двигуни, а наш шоколодний через поборои на таможні заробив на цьому непогано...
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