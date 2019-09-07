EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Российские террористы сбили Боинг Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  396  23
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8205) Донбасс (19298) операция Объединенных сил (1572)

 За минувшие сутки наемники РФ 11 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб

За минувшие сутки российско-террористические войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, миномета калибра 120-мм; неподалеку Гранитного - из артиллерийских систем калибра 122-мм; вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел позиций ООС: вблизи Орехово - из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела в районе проведения ОС 4 сентября, - штаб

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: в районе Новгородского - из миномета калибра 82-мм.

Источник: https://censor.net.ua/n3147051
 
 
 Топ комментарии
 
У Станиці-Луганській "повстанці" зняли українські прапори і повісили свої тряпки. Ну і по традиції, моє чергове вітання - малороси, ви зробили це разом!
За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1426

 показать весь комментарий
 
Брехня суцільна.
Незабаром ці зведення припинять, щоб не руднити імідж президента.
Та і взагалі всім рти прикриють, лишаться лише штатні лизуни.
 показать весь комментарий
 
Втрат немає, а потім додають інформацію - один вбитий.
І так ЩОДНЯ. Певно рахують в самогубці, чи битовуху по п'яні.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Втрат немає, а потім додають інформацію - один вбитий.
І так ЩОДНЯ. Певно рахують в самогубці, чи битовуху по п'яні.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тобі за щастя посмакувати темами про вбитих та поранених?
От якого ти так ********* такі теми?
 показать весь комментарий
 
зі звиздунами не спілкуюсь.
чухай собі..
 показать весь комментарий
 
 
Думаю он знает За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5560. Не будьте такой серьёзной За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 8031. чухай собі.. яйки тож норм За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 105
 показать весь комментарий
 
А потім ми читаємо що в шпиталі помер воїн.
 показать весь комментарий
 
 
Брехня суцільна.
Незабаром ці зведення припинять, щоб не руднити імідж президента.
Та і взагалі всім рти прикриють, лишаться лише штатні лизуни.
 показать весь комментарий
 
 
о с этим не заржавеет. Здесь открытый форум, но только для лизоботов всего и всех. Нормальные и адекватные имеют только бан на 3 дня.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Приятно видеть что старания Президента приносят свои плоды и сегодня ни одна семья не потеряла своего кормильца!
 показать весь комментарий
 
А ще сьгодні сонце встало! Подякуй призиденту...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я лучше поблагодарю Президента за то что наконец-то невероятными темпами начал расти ВВП, что жизнь и благосостояние простого народа начали подниматься. Что Украина наконец-то начала двигаться в сторону процветания, после целой эпохи бедности и лжи.
 показать весь комментарий
 
Выключи свой телевизор и выйди на улицу.
 показать весь комментарий
 
 
Если быстренько сдаться, то ваще потерь не будет. Правда?
 показать весь комментарий
 
Щось не чутно про обмін.
Були наміри вночі чи вранці.
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні вихідний.
Зелі треба на концертик прошвирнутись.
 показать весь комментарий
 
 
А вони взагалі все роблять мовчки. Потім повідомлять що вже обміняли.
 показать весь комментарий
 
 
У Станиці-Луганській "повстанці" зняли українські прапори і повісили свої тряпки. Ну і по традиції, моє чергове вітання - малороси, ви зробили це разом!
За минулу добу найманці РФ 11 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1426

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх