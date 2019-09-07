 За минувшие сутки наемники РФ 11 раз открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Павлополя - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного - из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, миномета калибра 120-мм; неподалеку Гранитного - из артиллерийских систем калибра 122-мм; вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новотроицкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили один обстрел позиций ООС: вблизи Орехово - из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – сказано в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: в районе Новгородского - из миномета калибра 82-мм.