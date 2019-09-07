 При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
Комментируя информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией Кент отметил, что украинские лидеры уже убедились, как трудно будет вести переговоры с россиянами.
"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.
Представитель Госдепа подчеркнул, что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, а более ста украинских и крымскотатарских политических заключенных содержатся в России.
Какой он молодец, инициатива прям пёрла со всех щелей.
такой себе между-усобойчик "золотого миллиарда"
у тебя, ватник, нет будущего у тебе - раша
у тебя, ватник, нет будущего
ок, ник такой
у тебе - раша
зачем она мне?
- пока выгодно
-чтоб не потерять лицо гегемона.
Есть концепция (хоть убейте не вспомню кто написал) по которой всегда есть стремящийся знаять его место. Так вот, в современном мире уже не только weapons
в своей сути, но и экономика с информацией являются сильнейшими факторами так кто же догоняющий сейчас? НРК .
И догоняющий всегда будет искать союзников. Это может быть братский союз, или кабальный, неважно. Итак, смотрим, что происходит сейчас. СШа посралось с НРК, ой а НРК в ответ что-то из паРашки качает, какие то технологии купила, что то вкладывает. да и вообще в ООН нейтралитет держит.
Вернемся к гегемонии.
США выгодно сейчас немного попустится к РФ. Инвестиции теряются.
например НРК уже заинтересовался добычами нефти на Сахалине (США кстати, и в обход санкций, чтоб не говорили по СМИ, продолжают качать). Но уже не те компании, соответсвенно падает стоимость ценных бумаг этих компаний и тд. Но выкрутились. и тут НРК. А давайте мы вместо них! Это всего лишь пример.
пля, походу я напился. Короче, США сейчас ищет компромиссы чтоб "заклеить как лейкопластырем" болезненную тему Украины.
(Пля я щас уже точно понял что балдой. оффтоп)Я это имел ввиду. КОнечно Крым и Донбасс подлежат возвращению. Но, если быть реалистами, а я реалист, то это возможно только либо после смерти )(уйла, либо после его смещения.. Как человек живущий часто бок о бок с азиастами скажу - они лучще подождут благоприятной погоды. Все просто - )(уйло старый черт, скоро коньки откинет. КЛючевое слов -СКОРО. Азиаты терпеливый народ . Пля как там про труп в река в реке и мудрую обезьяну?
А ждут именно изза того что, неожиданно пять лет назад оказалось, что параша, тот оказывается, гопничек еще тот. И по зубам ей дать никто не решился. Ну кроме Украины естественно .
А потом выяснилось - я писал в других каментах - оказывается праша до свои интересы куда далкео рассылает.
Вот и ждут Азиаты пока )(уйло помрет. А США с ним пока в шашечки играет, разменивая интересы для своей выгоды, не забывая, что возможный чиплидер сидит рядом и наблюдает.
Чо, реально )(уйло всесильное получается?
Верно же, соевые?
ты этому радуешься ?
слабакам никто не помогает
При Клоуне мы потеряли военную и политическую поддержку Штатов.
Совпадение?
Не думаю - ...овнюков никто не уважает
обещают что может быть в следующем году. а может и не быть, перенесут на позаследующий, если Бог даст
Так покуда это еще не точка. Борьба продолжается.
но в остальном - все Ок
Мистер трамп , там русня окуела, Украину прессует!
Ок- дадим им денег!
Кому, русне?
Нет, о майн факинг гадбл шит, Украине , конечно!
Мистер Трамп, нас вконец заколебали латиносы. МОжет быть вы позаботитесь о своей стране , а не о чужой?
о майн факинг гадбл шит, Ок, переведите деньги с военной помощи Украине на борьбу с латиносами. А то всю лажайку засрали перед Белым домом.
"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой"
Какой именно компромисс последнее время обсуждается Европой и у нас внутри страны?
2)Зе всегда всех предаст
3) Зе родился предателем
Если прочитанная статья не укладывается в голове - повторяем пункт первый и читаем как мантру.. Можно еще головой постучаться об косяк
Вы же так уверенно все прям расписали про него относительно его качеств и профессионализма. Вот я к примеру покуда до сих пор определиться в этом не могу.
Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
Про це йдеться в матеріалі Washington Post.
За версією видання, Володимир Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа по президентських перегонах - Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд США військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.
Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225581/
но ЗЕБЕня такой, он мощный