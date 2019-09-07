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Все про:Госдепартамент США (963) Кент (6)

 При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой

Украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных из тюрем России, и иногда это означает тяжелые компромиссы, заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США Джордж Кент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Комментируя информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией Кент отметил, что украинские лидеры уже убедились, как трудно будет вести переговоры с россиянами.

"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой", - сказал Кент.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в результате российской агрессии 13 тысяч украинских граждан были убиты, а более ста украинских и крымскотатарских политических заключенных содержатся в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем РФ ответить за свою роль в уничтожении МН17 и полностью сотрудничать со следствием, - Госдеп США. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147049
 
 
 Топ комментарии
 
О как невдобно получилось. Оказывается Цемаха меняют с ведома госдепа.
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При Порохе Украина каждый год получала 250 мил долларов военной помощи и занимала жесткую позицию по раше.
При Клоуне мы потеряли военную и политическую поддержку Штатов.

Совпадение?
Не думаю - ...овнюков никто не уважает
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Где же Соевые тугодумы, которые раскажут, как Зе всех предал? )
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О как невдобно получилось. Оказывается Цемаха меняют с ведома госдепа.
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я понял!!!!! Трамп агент )(уйла!!!! А санкции которые он постоянно накладывает на парашу - это операция прикрытия!
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какие санкции он накладывает, напомните, пожалуйста. Последнее "накладывание" было про снятие санкций с дерипаски...
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Четыре дня назад конгрессмены-демократы пригрозили Трампу, что если он сам не подпишет новый пакет санкций, Конгресс (где демократы имеют большинство) предпримет собственные шаги. (с)

Какой он молодец, инициатива прям пёрла со всех щелей.
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Ну я думаю под Трампом подразумевались Штаты. И таки санкции подписывает Трамп. И не важно по доброй воле или нет. Главное что санкции действуют. При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 1736
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Конгресс готовит закон о запрете раши в G7.Специально для Трампа......
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Группа семи неофициальная организация если что. так, на будущее.
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если что - самых развитых и демократических государств.
такой себе между-усобойчик "золотого миллиарда"

у тебя, ватник, нет будущего При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 3685 у тебе - раша
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ааа..))) ну да. Мадам, золотой миллиард - это уже из конспирологии. но кстати конспирологи в чем то правы.
у тебя, ватник, нет будущего

ок, ник такой
у тебе - раша

зачем она мне?
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https://censor.net.ua/news/3147042/v_kongresse_ssha_podgotovili_rezolyutsiyu_protiv_priglasheniya_rossii_na_sammity_bolshoyi_semerki
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https://censor.net.ua/news/3146982/chleny_palaty_predstaviteleyi_ssha_prizyvayut_vvesti_protiv_rf_sanktsii_za_razgon_mitingov_v_moskve
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где инициатива рыжего? где? то что его шпыняют за связи с кацапами я знаю.
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Наши главные союзники Великобритания,Штаты и Канада. Это из политических тяжеловесов. Если бы не они Европа уже давно бы слила Украину. А так задницей елозят, но вынуждены санкции поддерживать. Собственно как и МВФ. И будет МВФ выделять кредиты Украине ИМХО столько времени сколько нужно покуда Штаты наш союзник.
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Верно. Но США союзник:
- пока выгодно
-чтоб не потерять лицо гегемона.
Есть концепция (хоть убейте не вспомню кто написал) по которой всегда есть стремящийся знаять его место. Так вот, в современном мире уже не только weapons
в своей сути, но и экономика с информацией являются сильнейшими факторами так кто же догоняющий сейчас? НРК .
И догоняющий всегда будет искать союзников. Это может быть братский союз, или кабальный, неважно. Итак, смотрим, что происходит сейчас. СШа посралось с НРК, ой а НРК в ответ что-то из паРашки качает, какие то технологии купила, что то вкладывает. да и вообще в ООН нейтралитет держит.
Вернемся к гегемонии.
США выгодно сейчас немного попустится к РФ. Инвестиции теряются.
например НРК уже заинтересовался добычами нефти на Сахалине (США кстати, и в обход санкций, чтоб не говорили по СМИ, продолжают качать). Но уже не те компании, соответсвенно падает стоимость ценных бумаг этих компаний и тд. Но выкрутились. и тут НРК. А давайте мы вместо них! Это всего лишь пример.
пля, походу я напился. Короче, США сейчас ищет компромиссы чтоб "заклеить как лейкопластырем" болезненную тему Украины.
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Не получится. Донбас и Крым, как ни крути, возвращать нужно. Тут не получится типа как-то так. Если ***** еще может пойти на попятную (естессно так шоб харю сохранить) в отношении Донбасса (он ему сейчас как кандалы), то с Крымом вопрос крайне тяжелый. Я не думаю что найдется простое решение в ближайшее время. А Штаты тоже лицо теряять не могут себе позволить в геополитическом плане. Так что, естественно мое сугубо личное ИМХО, ситуация пока патовая.
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ну это как временное соглашение. (Пля я щас уже точно понял что балдой. оффтоп) Я это имел ввиду. КОнечно Крым и Донбасс подлежат возвращению. Но, если быть реалистами, а я реалист, то это возможно только либо после смерти )(уйла, либо после его смещения.. Как человек живущий часто бок о бок с азиастами скажу - они лучще подождут благоприятной погоды. Все просто - )(уйло старый черт, скоро коньки откинет. КЛючевое слов -СКОРО. Азиаты терпеливый народ . Пля как там про труп в река в реке и мудрую обезьяну?
А ждут именно изза того что, неожиданно пять лет назад оказалось, что параша, тот оказывается, гопничек еще тот. И по зубам ей дать никто не решился. Ну кроме Украины естественно .
А потом выяснилось - я писал в других каментах - оказывается праша до свои интересы куда далкео рассылает.
Вот и ждут Азиаты пока )(уйло помрет. А США с ним пока в шашечки играет, разменивая интересы для своей выгоды, не забывая, что возможный чиплидер сидит рядом и наблюдает.
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Кому ты это втираешь, портянка ватная? Здесь не твои братья по неполноценному разуму из воронежа. Нормальные люди знают, что психически неполноценный путинский пудель, трамп, накладывает только те санкции, которые вынуждает его накладывать Конгресс. Причём с большим запозданием....
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Это всем известно. Но таки подписывает он. Вынужденно или нет не важно. Важно что подписывает.
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так я не понял - Трамп путинский пудель? Это то есть рашка почти весь мир захватила? Стрелять-колотить, божечки кошечки!!!!
Чо, реально )(уйло всесильное получается?
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Дебил или зебил , проблема не в том , что меняют или не меняют , а в том что обосрались при любом решении . Не ужели не понятно ? Меняют плохо не меняют еще хуже , но в это дерьмо они попались на собственном популизме и некомпитенции ( политической и дипломатической) . Проще говоря на зебильском - развели лошар.
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А можно не истерить как курсистка? Не слишком ли много шума раздувают вокруг мелкой сошки Цемаха? Тем более что прямых доказательств причастности к трагедии с Боингом как я понял у Нидерландов нет. А сознается ли сам цемах в том что он делал или не делал большой вопрос
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Ну раз американцы-братушки так считают...э-э-х...значит правы.
Верно же, соевые?
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ты американцев с ихним клоуном не путай
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Покуда ихний клоун их президент. Нравится нам это или нет. И от него в частности тоже зависит подпишет он очередные санкции или нет.
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так его же американцы выбрали. они что ватники по твоему?
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Не, все таки не нужно Цемаха менять на украинских воинов. пусть пацаны еще посидят. Заодно и американцам нос утрем. Ну и что, что с американцами посремся.
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И в Госдепе Зрада зрадная! Просто 3.14ц....... В смысле порохоскоту точно хана моральная.
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хана американской помощи Украине благодаря Клоуну.

ты этому радуешься ?
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А тут разве о американской военной помощи речь? И думаю, что еще и с ней точка не поставлена.
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поставлена точка с помощю и жирная.
слабакам никто не помогает
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Гиде? Ссылку плиз где США отказывает Украине в военной помощи. То что Трампушка своевольно деньги определил на стену с мексами еще ничего не значит. Деньги заложены в бюджет на определенные цели и думаю они на эти цели и пойдут. Просто привлекут дополнительные средства. В любом случае посмотрим.
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вообще то конкретно для американского народа первоочердная задача - жто нелегалы-латиносы. Которые всех уже порядком задолбали. С точки зрения внутренней политик Трамп поступил верно
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вы мадам хоть ознакомтесь, что Конгресс принял.. прежде чем заказ на своей ботоферме озвучивать))
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При Порохе Украина каждый год получала 250 мил долларов военной помощи и занимала жесткую позицию по раше.
При Клоуне мы потеряли военную и политическую поддержку Штатов.

Совпадение?
Не думаю - ...овнюков никто не уважает
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Фигасе потеряли. Почитай хотя бы на цензоре на передовице ленту новостей.
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потеряли милай, потеряли.
обещают что может быть в следующем году. а может и не быть, перенесут на позаследующий, если Бог даст При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 6206
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Конгресс расширил военную помощь Украине. Мадам - идите в лес со всвоим примитивным заказом.
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вот беда только, что деньги дает не конгресс, а Трамп. При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 8185
но в остальном - все Ок
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а что плохого он сделал? Давайте рассмотрим вопрос с точки зрения американского президента.
Мистер трамп , там русня окуела, Украину прессует!
Ок- дадим им денег!
Кому, русне?
Нет, о майн факинг гадбл шит, Украине , конечно!
Мистер Трамп, нас вконец заколебали латиносы. МОжет быть вы позаботитесь о своей стране , а не о чужой?
о майн факинг гадбл шит, Ок, переведите деньги с военной помощи Украине на борьбу с латиносами. А то всю лажайку засрали перед Белым домом.
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Почему в заголовке "Госдеп США..."? Джордж Кент всего лишь чиновник Госдепартамента США, хоть и высокопоставленный.
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Да и высокопоставленность так себе - заместитель помощника государственного секретаря.
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А ты думаешь высокопоставленный чиновник заявление такое от себя лично делать будет? Он просто уполномочен скорее всего озвучить официальную позицию госдепа.
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и что он сказал про цемаха? европа более понятно высказалась
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Высказался обтекаемо, но вполне доходчиво:
"Я думаю, что украинские лидеры должны найти путь возвратить заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы. Но мы отмечаем приверженность украинской власти попыткам принести мир на Донбасс и предпринять все необходимые шаги, чтобы украинцы, которые несправедливо удерживаются Россией, вернулись домой"
Какой именно компромисс последнее время обсуждается Европой и у нас внутри страны?
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Где же Соевые тугодумы, которые раскажут, как Зе всех предал? )
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1)Зе всех предал
2)Зе всегда всех предаст
3) Зе родился предателем
Если прочитанная статья не укладывается в голове - повторяем пункт первый и читаем как мантру.. Можно еще головой постучаться об косяк
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Не нужно ни головой биться, ни читать мантры. Вы же не виноваты, что Зе в силу профессиональной и мировоззренческой ограниченности искренне поверил в свою избранность и мессианство, не имея для этого никаких оснований, ни опыта, ни качеств.
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И спустя 1 день приходя его партии - отменил деп. неприкосновенность. Не - не мессия, просто - Человечище!
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Он? Или кукловод, или режиссер, или хозяин театра?
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А критерии опыта и качеств определяете Вы, т.с.? Т.с. метрические эталоны профессионализма. Я правильно понял?
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А как правильно?
Вы же так уверенно все прям расписали про него относительно его качеств и профессионализма. Вот я к примеру покуда до сих пор определиться в этом не могу.
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сша при трампе это не друзья европы, чел что-то намеком ляпнул, про цемаха ниче не сказал, а разбираться нам с европой, которая открытым текстом просила не выдавать
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Ну вот и посмотрим на счет разбирательств. Такие вещи Зеленский от себя лично не сделал бы. Естественно что это согласовывалось с ведома и посредничества Штатов. И думаю относительно Цемаха Европа далее раздувать скандал не будет. Прав я или нет - нам предстоит увидеть.
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Зебилы попали в собственный капкан популизма обмен пленными и конец войны - вот пучхе и поймал их за яйца . Это и есть ответ , Украина благодаря им в проигрыше при любом решении . Короче бросаться какашками в Пороха было легче чем самим что то делать.
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С Пети бабло хорошо иметь.Он пёстры такой як колибри.В руку поймал и раздавил..Ой вэй При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 2577
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Трамп просить Зеленського допомогти йому переобратися на виборах - Washington Post

Президент США Дональд Трамп намагається змусити президента України Володимира Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які повинні відбутися в 2020 році.
Про це йдеться в матеріалі Washington Post.
За версією видання, Володимир Зеленський повинен сприяти розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо суперника Трампа по президентських перегонах - Джо Байдена. Також повідомляється, що перегляд США військової допомоги для України, був спробою шантажу українського лідера.
Особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента, порадив новообраному уряду відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина. https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225581/
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пусть Трамп на колени перед Зеленским станет, тогда поверю
но ЗЕБЕня такой, он мощный При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 8645
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Ну ты же понимаешь,шо Трамп не становится ни перед кем на колени,кроме питерских При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 3793
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Интересна глюбина ямы и тяжесть скорби падения сенатора в эту суету При возвращении людей из тюрем приходится идти на тяжелые компромиссы, - Госдеп США об возможном обмене пленными между Киевом и Москвой - Цензор.НЕТ 4119
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