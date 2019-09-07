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 Политика Украины
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Все про:пленные (478) Вышинский (147) Цемах (36)

 Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский

Со стороны Киева в Российскую федерацию будет передано 35 человек.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

По информации источника на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан рф и 23 гражданина Украины. Украина передаст России Цемаха и Вышинского.

По информации источника, близкого к адвокатам террористов, есть предварительная договоренность о дате обмена 7 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3147047
 
 
 Топ комментарии
 
Прогиб перед Хуйлом защитан. Хуйло даже выразил надежду на нормализацию отношений с новой ЗЕкомандой.
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Конституция Украины

Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, которые находятся за ее пределами.
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украинцев меняем на украинцев? Это вообще как? зачем хайлу украинцы?
страна абсурдов и зебилов...
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Прогиб перед ****** защитан. ***** даже выразил надежду на нормализацию отношений с новой ЗЕкомандой.
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Тут інше.
<******* садистично тонко познущалося з Синцова, якого не змогло зламати.
Як тепер Синцову відчувати, що він став причиною звільнення людини, яка добивала українських поранених, і є одним з центральних фігурантів у справі збитого Боїнга?
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украинцев меняем на украинцев? Это вообще как? зачем хайлу украинцы?
страна абсурдов и зебилов...
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ЗЕбилосюрреализм - Украинцев меняют на украинцев, а в выиграше остаёца рашка. Интересно в Шапито 95 покажут какую нибудь юморную сценку по этому поводу типа как "обмена".
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я так понимаю, 35 россиян у нас не нашлось...
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да надо, но только вот засада, у нас типо война с рассеей, но в плен почему то попадают в большинстве случаев донецкие орки
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главные нозгулы на 0 не лезут зады то не казённые Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 4445
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Это не украинцы, это ватники с паспортом Украины.
Только в мордор им дорога.
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Можно отдать России ещё и приплод 350 000 особей
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Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 5589Пионары Донбасса,приплод от подставного народа с Московии Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 6850
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какие списки - такой и обмен... почему кацапі запросили именно наших граждан??? тупой или притворяешся? или они не наши граждане вовсе?
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Конституция Украины

Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, которые находятся за ее пределами.
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ЗЕбилы откровенно положили на Конституцию.. всем уже пох...царь делает что хочет зебило холопы подмахивают..ХЗ сколько страна протянет в таком режиме..и что от неё останеца
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Но может быть помилован и по собственному желанию отправиться куда угодно, хоть в Уругвай. Так что противоречия нет.
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для того что бы помиловать, нужно что бы появилось решение суда, которым он признан виновным! Так что не нужно дурачить народ, рассказывая сказки от шапито 95
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В какой статье конституции об этом можно почитать?
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дурко, читай УК Украины

Ст. 78 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность освобождения осужденного от наказания или дальнейшего его отбывания на условиях помилования. Помилование, в отличие от амнистии, осуществляется Президентом Украины в отношении индивидуально определенного лица. При этом актом о помиловании может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее двадцати пяти лет.
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Это уже не статья конституции, как я и говорил.
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а я тебе и говорю, что ты с головой не дружишь ...
у тебя есть проблемы с построением причинно-следственных связей

Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 6203
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Уголовный кодекс это не Конституция. Логично?
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не виновный не нуждается в помилование, т.к. он не виновен! - это элементарная логика
а виновность может установить только суд!
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Среди 35 человек на обмен нет ни одного осуждённого?
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среди 35 человек 23 украинца и все они передаются РФ с нарушением Конституции Украины!
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Среди 23 украинцев на обмен нет ни одного осуждённого?
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нельзя помиловать не виновного, чья вина не доказана в суде.
А эти ребята подозреваемые, подсудимые ...
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когда саакашвили выгоняли ты эту статью тоже цитировал?
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то есть ЗЕбилы делают так же как и Петя? ЗЕбилы преступление оправдывают другим преступлением. Да... 73% рабы хохлы малороссы построят только малоросию.
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где тут тупая порохоботина узрела оправдание?и еще, обмен доброволен, обмениваемый может от него и отказаться, но все ватаны-украинцы радостно согласились, судя по всему
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Зе-бил, у Саакашвили была совершенно другая ситуация. Но, ты разницы не видишь, потому, что ты зе-тыпил.
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видишь ли, тупая порохоботина, тут действительно другая ситуация, но меня просто интересовал конкретный вопрос,аа твои дебильные комментарии мне не интересны вообще
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А нагадай мені, чи був пан Саакашвілі громадянином УКРАЇНИ коли його "видворяли"?
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Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства
ты ж читаешь
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и лишили его гражданства во время зарубежной поездки, вот такое совпадение
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а если у гражданина есть гражданство РФ? чей он гражданин? и если за него Кремль сопли пускает в списках? Стоит он обмена на наших моряков, которых тупорылый Петя отпрвил на убой? Иди подрасскажи свои теории матерям этих моряков.
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кстати, надо поднять ту мутную историю с псковскими десантниками в 2014, это были бы хорошие свидетели для Гааги, на каких условиях их отдал поросенко..
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и чтоб ж еще такое написать... мы ж в ..опе, но надо ж
я правильно эмоции передал?
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вальцманоид, самокритикой занимайся вне сайта..
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клоуна сделал куйло как пионера уличный гопарь Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 8254
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крутить на прутні , як той пропелер. Шкода ,що так .
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Отдав Цемаха Украина нарушит резолюцию Европарламента, а также резолюцию Совета Безопасности ООН по делу MH-17 : ".....все лица прямо или косвенно причастные и ответственные за уничтожение МН-17 должны предстать перед судом......"
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Да у Цемаха Сердце скоро накроется- свидетель не нужен
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Иди чаю выпей невростеник. Уже все кто надо отписали и ГосДеп и Голандцы - они в курсе и понимают. Доказухи - более чем достаточно и слова Цемаха для Гааги - там нахер не нужны ибо они их уже дал. А вот теперь чмошник обьясни родным моряков и Сенцова: ради каких таких мега идей Петя их слил и почему из нельзя поменять на алкаша -сепара?
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О! Апгрейд методичек?
Что, и Сенцова Порошенко тоже слил? Отправил вплавь за катерами?
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да добился продлили санкции Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 8439 на твоего напарника по без трусому "майдану" Волдьку пкарасюка
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Прадлили? Ты чокнутый диабетик? Их недавно - просто так продлили, без повода! просто потому что рашка на выполняет Минск и 0 продвижения! Зачем надо было моряков на убой посылать? Закрыли Босфор?!! Может судна РФ задерживают по всему миру?!! Ты наивное дите. Запомни продливать или нет - решают не тут а в Ленгли, ну может быть еще Бундестаг.
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Van-Basten, я вижу, Вы из Нидерландов, судя по нику. Скажите, ваши службы допросили Цемаха, когда он был в Украине? Я очень удивлюсь, если узнаю, что не успели.
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Ладо бы они сами на колени встали и булки раздвинули.
Но, они же ВСЮ Украину перед Уйлом раком поставили!!!
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Знову якесь сумнівне джерело від Цензора,Обозрєватель вже запустив фейк від імені Зеленського про обмін.Просили ж передчасно не потрібно про це говорити,але комусь дуже хоцця нагнітати та фейкометати.Котів би краще годували
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да всем уже ясно шо шмаркля погнулась под *****. Раньше или позже - какая разница. . КТо не ЗЕбил то уже понял весь расклад ЗЕбанды.
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Зебіли, ненавиджу вас потвор. Але ви зробили це разом! Так ***** ще ніхто не ласкотав... Довбані істоти.
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***** знаеш коли полоскотали? Коли десантники заблудились і потрапили в полон.путін тоді був готовий повернути Сенцова і усіх наших,але петро відмовив в обміні,а повернув їх за просто так.А зараз гниди припорошені боятся повернення моряків
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воно у таке не внікає.. йому лише батони чоколадні гризти
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І тобі Петро досі кладе у штани? І навіть не чоколад?
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Ото ти притрушений.... Ножкою ще топни. Петро тобі досі у штани кладе?
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А как вам это?
Украина ищет пути выплачивать там пенсии.
https://zn.ua/UKRAINE/v-kabmine-planiruyut-vozobnovit-vyplaty-pensiy-ukraincam-na-territorii-ordlo-329214_.html

Интересно, как это будет выглядеть в резервации, где нет банковской системы и охраны инкассаторов?
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Фактически, путин пошел на обмен ради Цемаха.
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Журналистка Ромалийская сообщила, что в ходе похищения Цемаха с оккупированной территории погиб сотрудник СБУ
https://gordonua.com/news/mh17crash/zhurnalistka-romaliyskaya-soobshchila-chto-v-hode-pohishcheniya-cemaha-s-okkupirovannoy-territorii-pogib-sotrudnik-sbu-1250523.html
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За то что Цимах у нас кто то заплатил своей жизнью и какая же ее цене Гавнокомандующий Зеб#ля???
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Ну что , зеля , по оформуле т "адин нарот" теперь жить будем ? руский в качестве второго государственного и федерализация Украины по желанию карлика из кремля ?
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С очень большой вероятностью нам преднамеренно надули в уши, что он никакой ценности как свидетель не представляет типа он замолчал или вообще пошел в отказ. Врядли западные спецслужбы и профессионалы дознаватели не смогли бы расколоть преступника причасного к гибели 298 человек. Это сказки для зебилов которые даже не задумываются над явным противоречием:"Почему болтун полудурок как нам его преподносят вдруг так заинтересовал Путлера? Не потому ли, что первую часть плана великого кгбиста он уж осуществил. А именно основательно засветился. Что же дальше? А дальше этот бесполезный свидетель побывав на задушевной беседе с костоломами ФСБ вдруг начнет излогать "истиную правду" о том, что он действительно прятал Бук но в тот день просочилась украинская ДРГ его повязали и произвели тот самый пуск который погубил 298 человек, чтобы обвинить рашу! Так что отдавая его раше зеленая команда должна понимать -
Он не свидетель он либо международный преступник либо станет героем россии
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когда КВНщики начинают играть с офицерами КГБ, в результате получится вовсе не рейтинговое шоу, а очередной триллер с трагическим концом. Потому что КВН не может победить КГБ ни на одной площадке, включая публичную.
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Проблема в тому, що Європа нас фактично кинула і домовляється с РФ про газ та політичні поступки, повертає їх в ПАРЄ. При такому розкладі наші люди будуть там сидіти 20 років. І у випадку з моряками, це ми як країна винні в тому, що відправили їх на провокацію без прикриття іншими кораблями та з повітря. Армії яка може дійти до Москви у нас немає, тому це все неприемні втрати на обміні, але іншого варіанту ніхто не запропонував.
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Порошенко цих віддав путіну просто так,ото була перемога
Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 4720
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поросенко их отдал, чтобы его бизнес в пукинстане не трогали, прогнулся тогда поросенко перед пукиным, и быстро замяли историю.
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так их меняли на наших или ты Парасюка забыл Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 4436
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ех ти вояка плять недороблена,ти навіть не знаеш,шо були псковські і були свірські в полоні і за кого віддали наших 63 бійця,а кого за так відпустили
31.08.14 08:05
Российский генерал заявил об освобождении "заблудившихся" в Украине пленных десантников: "Они очень переживают о случившемся"
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надо, чтобы открылись все подробности этого мутного дела, помню, все были в недоумении, почему поросенко вернул просто так военных раши, а Сенцова так и не вернули..
может потому, что поросенко не нужны были Патриоты Украины...
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ты грамотный такой- сектор хвиля вч Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 5914
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а разве сепаров не меняли на украинских воинов? Ах да, у соевых с памятью туго
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Сейчас поросенковцы говорят о каком то предательстве Зеленского, пусть для начала, поросенковцы объяснят договорённости поросёнка и пукина в 2014 в Иловайске, где как в тире расстреляли тысячи Патриотов Украины..
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поведай мне что в апреле 2014 делал вовка в краматорске и пред кем он там выступал Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 6285
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я не знаю, что делал вовка или васька, тогда президентом был поросенко, с него и спрос..
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в апреле 2014 нуну Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 8791 ладно мальчик иди там получи от вашего дижетализатора по щам Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский - Цензор.НЕТ 8791
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когда КВНщики начинают играть с офицерами КГБ, в результате получится вовсе не рейтинговое шоу, а очередной триллер с трагическим концом. Потому что КВН не может победить КГБ ни на одной площадке, включая публичную.
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как раз победили совок помню- партия дай по рулить
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