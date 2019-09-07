 Киев готовит на обмен 35 человек- 12 россиян и 23 украинца. В списке есть Цемах и Вышинский

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.
По информации источника на обмен планируется 35 пленных, в том числе 12 граждан рф и 23 гражданина Украины. Украина передаст России Цемаха и Вышинского.
По информации источника, близкого к адвокатам террористов, есть предварительная договоренность о дате обмена 7 сентября.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно", - нидерландские следователи об освобождении Цемаха
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
<******* садистично тонко познущалося з Синцова, якого не змогло зламати.
Як тепер Синцову відчувати, що він став причиною звільнення людини, яка добивала українських поранених, і є одним з центральних фігурантів у справі збитого Боїнга?
страна абсурдов и зебилов...
Только в мордор им дорога.
Статья 25. Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство. Гражданин Украины не может быть изгнан за пределы Украины либо выдан другому государству. Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, которые находятся за ее пределами.
Ст. 78 Уголовного кодекса Украины предусматривает возможность освобождения осужденного от наказания или дальнейшего его отбывания на условиях помилования. Помилование, в отличие от амнистии, осуществляется Президентом Украины в отношении индивидуально определенного лица. При этом актом о помиловании может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее двадцати пяти лет.
у тебя есть проблемы с построением причинно-следственных связей
а виновность может установить только суд!
А эти ребята подозреваемые, подсудимые ...
ты ж читаешь
я правильно эмоции передал?
Что, и Сенцова Порошенко тоже слил? Отправил вплавь за катерами?
Но, они же ВСЮ Украину перед Уйлом раком поставили!!!
Украина ищет пути выплачивать там пенсии.
https://zn.ua/UKRAINE/v-kabmine-planiruyut-vozobnovit-vyplaty-pensiy-ukraincam-na-territorii-ordlo-329214_.html
Интересно, как это будет выглядеть в резервации, где нет банковской системы и охраны инкассаторов?
https://gordonua.com/news/mh17crash/zhurnalistka-romaliyskaya-soobshchila-chto-v-hode-pohishcheniya-cemaha-s-okkupirovannoy-territorii-pogib-sotrudnik-sbu-1250523.html
Он не свидетель он либо международный преступник либо станет героем россии
31.08.14 08:05
Российский генерал заявил об освобождении "заблудившихся" в Украине пленных десантников: "Они очень переживают о случившемся"
может потому, что поросенко не нужны были Патриоты Украины...