EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  967  19
Все про:Суркис (252) Баканов Иван (50) Шефир_Сергей (17)

 На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир, - "Схемы". ВИДЕО

Представители высшего руководства страны были замечены на юбилее одного из лидеров ОПЗЖ Григория Суркиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" .

В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А уже через несколько дней новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса.

Причем в компании как "новых лиц", так и представители "старой" власти.

"Схемы" зафиксировали, кто из новых и бывших топ-политиков и чиновников приветствовали Суркиса с юбилеем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ вызвало на допрос Кононенко и братьев Суркисов

Источник: https://censor.net.ua/n3147046
 
 
 Топ комментарии
 
73%зеклованы. Вы довольны своим выбором? Таки клован увы не Голобородько...
 показать весь комментарий
 
Зато новые лица, ширина которых растет вместе с благосостоянием этих 73%.
 показать весь комментарий
 
A в чём новость-то ? У власти - зеркальные отображения донецких. Метод управления называется "хапок". Очередной шанс на государственность Украина опять потеряла; всё возвращается туда где было с 1991 года по 2013-й
Правда, есть шанс что НьюсВонь у Медведчука заберут, равно как ZIK и 112-й. И это будет правильно и справедливо - НьюсВонь была одной из двух главных телепомоек, выливавших на Пороха килотонны грязи пять лет подряд. Порох их не трогал (демократ и либерал он), а зачем Зекоманде нужны политические конкуренты ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
73%зеклованы. Вы довольны своим выбором? Таки клован увы не Голобородько...
 показать весь комментарий
 
 
Зато новые лица, ширина которых растет вместе с благосостоянием этих 73%.
 показать весь комментарий
 
 
.

безалкогольные свадьбы ( как при брежневе-андропове-гобрачеве ) - самое то
 показать весь комментарий
 
 
A в чём новость-то ? У власти - зеркальные отображения донецких. Метод управления называется "хапок". Очередной шанс на государственность Украина опять потеряла; всё возвращается туда где было с 1991 года по 2013-й
Правда, есть шанс что НьюсВонь у Медведчука заберут, равно как ZIK и 112-й. И это будет правильно и справедливо - НьюсВонь была одной из двух главных телепомоек, выливавших на Пороха килотонны грязи пять лет подряд. Порох их не трогал (демократ и либерал он), а зачем Зекоманде нужны политические конкуренты ?
 показать весь комментарий
 
 
Прикольно.
В цій країні нічого не зміниться.
 показать весь комментарий
 
 
Эта жи Парашенка их туда послал , опять парахаботы всё подстроили что бы очернить бажественного Зекловуна..коокок кудах кудах..
 показать весь комментарий
 
 
порошенко проиграл сборной лигархов. Спасибо вам, зебилы
 показать весь комментарий
 
 
Дивітся не переплутайте,коли петро вітає суркіса,то все правильно,все інше зрада
Порошенко поздравляет Суркиса
 показать весь комментарий
 
 
Та нащо?
Мова ж реально не про Суркіса, а про: «В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" Источник: https://censor.net.ua/n3147046»
 показать весь комментарий
 
скажите, товарищ, а Суркис и Медведчук это те, которые близнецы-братья ? На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8256

....и примкнувшая к ним ЗЕБЕня.

так кто там собрался Медведчука кошмарить ?
 показать весь комментарий
 
Команда ЗЕ! выходит из под контроля олигархов! На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергий Шефир, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9366
На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергий Шефир, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8395
 показать весь комментарий
 
 
Суркис-специалист по скупке НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ. Кравчук, покойный Плющ, все высшее руководство МВД 1994-2004- все было куплено этими сдпушками
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх