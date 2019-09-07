 На юбилее Суркиса были замечены глава СБУ Баканов и советник Зеленского Сергей Шефир, - "Схемы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" .
В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".
А уже через несколько дней новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса.
Причем в компании как "новых лиц", так и представители "старой" власти.
"Схемы" зафиксировали, кто из новых и бывших топ-политиков и чиновников приветствовали Суркиса с юбилеем.
безалкогольные свадьбы ( как при брежневе-андропове-гобрачеве ) - самое то
Правда, есть шанс что НьюсВонь у Медведчука заберут, равно как ZIK и 112-й. И это будет правильно и справедливо - НьюсВонь была одной из двух главных телепомоек, выливавших на Пороха килотонны грязи пять лет подряд. Порох их не трогал (демократ и либерал он), а зачем Зекоманде нужны политические конкуренты ?
В цій країні нічого не зміниться.
Порошенко поздравляет Суркиса
Мова ж реально не про Суркіса, а про: «В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" Источник: https://censor.net.ua/n3147046»
....и примкнувшая к ним ЗЕБЕня.
так кто там собрался Медведчука кошмарить ?