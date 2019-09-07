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 Политика Украины
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Все про:Суркис (253) Баканов Иван (51) Шефир_Сергей (17)

 Глава СБУ Баканов, помощник президента Шефир посетили день рождения Суркиса, - СМИ. ВИДЕО

Представители высшего руководства страны были замечены на юбилее одного из лидеров ОПЗЖ Григория Суркиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" .

В фильме, снятом к 100 дням своего президентства, который вышел на телеэкраны 31 августа, Владимир Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" - по финансированию партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А уже через несколько дней новые председатель СБУ и помощник самого президента поздравляли с 70-летием одного из ключевых официальных спонсоров политсилы Медведчука Григория Суркиса.

Причем в компании как "новых лиц", так и представители "старой" власти.

"Схемы" зафиксировали, кто из новых и бывших топ-политиков и чиновников приветствовали Суркиса с юбилеем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ вызвало на допрос Кононенко и братьев Суркисов

Источник: https://censor.net.ua/n3147046
 
 
 Топ комментарии
 
73%зеклованы. Вы довольны своим выбором? Таки клован увы не Голобородько...
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Зато новые лица, ширина которых растет вместе с благосостоянием этих 73%.
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И это после статьи в Шпинделе, о махинациях Грыни с деньгами федерации футбола на сотни млн. евро.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Сближение новой власти с коррупционерами, ворьем и мафией прошло успешно! #чертБаканов
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Влада, держава - просто "шестьорки" на побігеньках у грошових магнатів.
По суті - собаки, яких годують господарі.
А ви як думали ((
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Негоже к этим бандитам ходить людям при таких должностях...
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У меня есть фото с друзьями дня рожденя где мне было 14 лет. Недавно у меня был юбилей 60 лет. Очень захотелось сделать такое же фото, в таких же позах. К сожаленю не всех мог найти, некотрые уже умерли, некоторые далеко уехали. Когда всех собирал, мне сказли, что не бери одного, он поддерживает *****. Я очень удивился, что среди моих друзей мог оказаться такой. Долго думал и дружба победила. Я его пригласил, во имя нашего общего детсва и счастливой молодости. Специально не говорили о политике. Наверняка больше никогда не увидимся. Те кто в моем возрасте, меня поймут. В зрелые годы друзья не появляютя, одни знамые и приятели, друзья остаются только с детства. Тогда небыло политки, национальнстей и других предрассудков.
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