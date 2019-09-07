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 Политика Украины
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Все про:выборы (22973) ЦИК (3296)

 ЦИК утвердила более 467 млн грн расходов из госбюджета-2020 на возмещение партиям за выборы в Раду

В пятницу состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по бюджетным программам в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об  этомсообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" в проекте госбюджета на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

"Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн 327,7 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Комиссия утвердила объем расходов по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в проект госбюджета-2020 в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" в проект госбюджета на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На местные выборы нужно 2,2 млрд грн, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3147045
 
 
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То не така вже й бідна держава виходить...
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Потужный закон приняла, как говорят стецьки, лучшая ВР в истории еще в 2016 году. Для своих старались. Теперь партии типа оппоблока и шариковых хоть и набрали по 2%, но будут получать финансирование из бюджета.
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и за это, должны платить украинцы?
экспроприировать рошен, который поросенко своровал у государства, и - возместить траты из бюджета
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зря. но закон есть закон. за регламент не начинайте... регламент это коррупционная вата в которой все вязнет на радость *****. кто знает почему рейтинг у ***** высок? а потому что он без майданов провел реформы которые требовал майдан. поэтому там инвестиции и уровень жизни выше чем у нас. моя сестра выдавала замуж племянницу и сказала сколько им обошлась свадьба - 630 тысяч руб. она продавец, а зять инвалид. 265 тысяч для продавца в Украине мечта. засранным патриотам скажу, -- цель наша благосостояние граждан.
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