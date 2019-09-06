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Все про:Кличко (2721) Богдан Андрей (156)

 Я не держусь за кресло, но киевляне выбирают человека, который перед ними ответственен, - Кличко ответил Богдану. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на претензии, которые ему выдвигал глава президентского офиса Андрей Богдан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил  в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Мэр Киева подчеркнул: "Все меня спрашивают, даже журналисты спрашивают: "У вас конфликт с Богданом?" У меня с господином Андреем никакого конфликта нет. Я не держусь за кресло, я не держусь за должность. Ключевое в том, что киевляне выбирают человека, который перед ним ответственен. А человек, назначенный главой КГГА ответственна лишь перед тем, кто назначил".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3147043
 
   
 Топ комментарии
 
А Богдану насрать на киевлян. Ему интересно село Сан Тропе
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даже не оправдывайся, Виталя - тыкни раз в ту зеленую харю и две недели оно и не чирикнет...
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А Гепу они не хотят взять за бейцы, а?
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кличко поступал толково - давал киянам фонтан и дерибанил участок на миллионы гривен. Вам памятник, мне парк
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Зеленые фонтаном заморачиваться не будут,это лишнее звено,а сразу начнут дерибанить участки,бабушка Беня долго ждать не любит
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Шустік що гроші вже пробухав.що знов повернувся..Україна найбагатша країна світу..ніде дрантя не потрібне .той непотріб хіба в Україні розмножується..
А чого Шустік не веде програми десь в Італії..Франції. Німеччині..хоть в Грузії..чи дупу би лизав в підорації..
постійно якісь Аделаджі і ще такий грубий був.казав шо мільйонерами їх поробить.що дурив в Києві .щоб внески несли..
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"господин" Андрей которого никто не выбирал, Виталя не позорься, у тебя больше прав на Киев
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А сколько прав на Киев у любимца бабушек Лёни - космоса, ведь его дважды выбирали!
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Уже это проходили - я за кресло не держусь! Зато как держался за трибуну... Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 8500


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Жабозеленое, Сеня как раз не держался ни за кресло, ни за трибуну. Но кондитер с помощью алкаша барны подосрал хорошо ему. За что и поплатился своей жадностью к власти и деньгам.
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его фирташ назначил вместо педалика клячка, вы против ?
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хватит мальчики язычками меряться! если вы такие смелые так скажите Кличко в глаза какой он мэр! про мозги его скажите про слова. уверенна не скажите, потому что большая часть из вас пи....лы! сидите на обрыганом диване в СТРИНГАХ и грозите всем! а богдану совет, КОГДА ПОДНИМАЕШЬСЯ ВВЕРХ, ПОЗДОРОВАЙСЯ С ТЕМ КТО СПУСКАЕТСЯ В НИЗ! А ДОСТОЙНЫХ МУЖИКОВ С ПРАЗДНИКОВ! ЗДОРОВЬЯ ВАМ ВСЕМ И ДОСТАТКА В СЕМЬЕ!
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а как теперь дерибанить парки, скверы?
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Ну как можно у нас не верить отчетам, сайтам, конкурсам и торгам? Мэр столицы верит им всем безоговорочно, к чему всех остальных и призывает. Звучит очень трогательно, но настораживает, а вдруг и правда верит?
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Виталя, раскрывать рот для речи -- не твой конек, лучше кушай туда.
Сколько ты падло судеб людских поломал, когда для Пети и прочих дружбанов, сносил МАФы по Киеву? Ты людям хоть копейку компенсировал? Многие из-за тебя разорились, скот ты двуличный.
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Я не держусь за кресло, но киевляне выбирают человека, который перед ними ответственен, - Кличко

Витя хороший хлопец, только вот на должность мэра и тем более главы КГГА совсем не годится. Вы посмотрите на эти дороги, посмотрите дикие застройки, везде бабло и коррупция. Одна махина 24-этажная возле другой, скоро дышать будет нечем. На Киев страшно смотреть - ни порядка застройки, ни архитектуры. Витю обсели всякого рода ворюги, используют и наживаются. Он для них прикрытие
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если не верите, что годится то спросите у Фирташа,
или хоть у Пети, он. протвердит, адинтур, как ни как !
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ще одного порохнявого від корита відірвати не можуть )))
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где и как вор кличко видзвитував перед киняами
я лично требую взывскать с мрази в бюджет стоимость моста и реманта автодорог
и посадить
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3авизжала свинота,"Караул!Узурпація!" а сама наприймала законів під себе,що не тільки сприяють корупції та монополізації влади,а утворюють квазі-державу в державі.Точно думала поросятина-вічно керуватиме?Подумайте.Як таке можливо,аби гроші,зібрані з киян тупо привласнювалися,а суми просто списувалися на держ.борг держави Україна,бо КМДА в руках мера?Де таке можливо?Як мер міста може бути ще й голова виконавчого органу? Це нонсенс навіть при всій повазі до Віталія Кличка,бо 2млрд.доларів держ.боргу за кілька місяців тупо покрали та вивели попередники і ще їм нічого не кажи?
Держ.Адміністрація має бути Держ.Адміністрацією,а не фількіною грамотою ,якимсь Законом №8420 Власенка,який має бути негайно скасований.Дави їх,Богдан-Ніяких монополій сепарських,типу київбаса мафіозного!
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Кличка назначил Фирташ, ему ответ перед ним держать,
а вам для начала надо хоть раз к нему на поклон сгоцать
и хоть раз на ринге пАбедить,
иначе вам до Виталика далече и вопросы неуместны ...
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Як мер міста може бути ще й голова виконавчого органу?
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простите за мой недалёкий сарказм
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Представь себе. То, от чего ты тут поднял визг, и понёс бредятину в Украине законно. И да, этот закон принят в 1999 году. Но виноват, РАЗУМЕЕТСЯ, Порошенко.
Где вы такие долбоёбы берётесь!
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"Где вы такие долбоёбы берётесь"-мне похер."от чего ты тут поднял визг, и понёс бредятину"-тоже "Представь себе"-приехал условно Джулиани,ему выписали из чековой книжки мерии чек на млрд. и той же рукой списали указом Гор.Держ.Администрации на Внеш.Гос.И тупень с флажком США дрысь:"закон принят в 1999" и это "законно." Лечись laborer.Марёдёр твой поросенко.Don't take it personally тыкальный.
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Ну да, ну да. Поплачь что ты такой *******. Читай законы перед тем как поднимать свой шизофренический визг.
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Что "читай"? Пояснювальну запыску? Чью? Пысаренко? Я тебе, *******, говорю - читай законы а не записки моральных уродов таких же как и ты.
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Кацапсыны х"ла ботексного ищут на укр.сайтах,чтобы отсосать.А Питерка дячка МП выгораживают по инерции-вата сахарная козлинам больно на совковую похожа-от браги балдеют.
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ПРАХОСКОТИНА БРЭШЕ НЕСТЕСНЯЯСЬ. 😂😅😂
КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС: - ЕСЛИ ,,ЗАКОН ПРИНЯТ В 1999 ГОДУ, ТО О ЧЁМ БЫЛ СУД КС В 2003 ГОДУ???????? И ПОЧЕМУ ТОЛЬКО В 2003 ГОДУ ПЕРВЫМ ОМЕЛЯ ПО РЕШЕНИЮ КС СОВМЕСТИЛ?????? И ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ОМЕЛИ У ЧЕРНОВЕЦКОГО ОПЯТЬ ЗАБРАЛИ СОВМЕЩЕНИЕ, НАРУШАЯ ,,ЗАКОН", А ТЫ МОЛЧАЛО, И ДАЖЕ ХЛОПАЛО В ЛАДОШИ БО ,,ЧЕРНОВЕЦКИЙ НЕДАСТОИН"????? 😂😅😂
ИЛИ ПРИНЯТЫЙ ТОБОЮ ЗАКОН ШО ДЫШЛО?????? 😂😅😂
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У тебя Caps залип. Или ты, как обычный *******, просто орёшь?
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ТО ШО, В 1999 ГОДУ БЫЛ ТАКИ ПРИНЯТ ЗАКОН О КАПСЕ??????? ТАК ТАК И ГОВОРИ. А ТО БЛЕЕШЬ ШОЙ ТО НЕПОНЯТНОЕ. 😂😅😂
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надо понимать, Виталик обижен, его кинули,
Пеця и Дима обещали после кресла мэра
кресло Президента, которое ему положено как
герою Майдана,
получается , чтоон зря под огнетушителями
на баррикадах отирался ...
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Слова в начале передачи какая-то странная баба несла откровенную чушь и студия поддерживала её Похоже что у шустера контракт с ахметовым
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Думал , чито Кличко -СИЛА, оказалось -просто ЖЯБА.
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Я не держусь за кресло, просто кресло тяжёлое, а я могу ним ********.
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Сколько полных оборотов сделает Богдан после правого бокового ?
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а скоко правых боковых сделает бАксёр после дуплета из обреза ситца ?
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Лучше бы педалик пошёл тренером работать в ДЮСШа
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КТО ,,НЕДЕРЖИТСЯ ЗА КРЕСЛО" - ТОТ НЕВЕДЁТ ТАКИЕ РЕЧИ.
ПЕДАЛИК-ВИТАЛИК, ВВЯЗАВШИСЬ В ДИСКУСИЮ ТЫ УЖЕ ПРОИГРАЛ. НО ТЕБЕ ЭТОГО НЕПОНЯТЬ. 😂😅😂
А ВОТ НОВЫЕ ВЫБОРЫ МЭРА И ПОКАЖУТ РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ. А ЗАОДНО И ПОКАЖУТ ПОДДЕРЖАЛИ ЛИ КИЕВЛЯНЕ ТО, КАК ТЫ ЛИШАЛ ИХ БИЗНЕСА, РАБОТЫ, СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ. И БУДЕТ ВЕСЕЛО КОГДА ,,РАБОТУН ВИТАЛИК" ПРОЛЕТИТ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЕЩЁ ХУЖЕ ЧЕМ ПАРАШОНКА. 😂😅😂
А ВЕДЬ УМНЫЕ ЛЮДИ СЕЙЧАС МОЛЧАТ, И ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ С ЧУЖИХ ОШИБОК. 😂😅😂
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Кличко надо гнать взвшей за то, что он развез проблем с дорогами по всему Киеву на многие годы! Зато свой хрустальный мост, абсолютно ненужный никому, довел до конца за сумашедшие деньги.
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Зеля и Ко хотят что-то сделать, чего то добиться. Потому они хотят контролировать ситуацию в Киеве. Берут на себя ответственность. И я как киянин их поддерживаю. Жду результатов. Надеюсь они будут. А вся эта порохоботная шушера, в том числе окружение Кличка, этому сопротвляются, потому что большие бабки уходят от их контроля и карманов. Потому я уверен, что пока Зеля еще ничего плохого не сделал, пока старается, его надо всячески поддерживать. В том числе и в столкновении с Кличком
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Договорняки не пройдуть, як з порохобаригою, на вихід з валізою, охоронцем кришталевого моста.
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тупой боксер привет тебе от инвесторов жк эврика и жк патриотика!Исчезни погань и дай застройщику достроить!!!
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Благими немерениями строится дорога в АД!!!!!!!!!!
Дезентерия зделала 73% от голосовавших (30% от населения)
25% не удалось ЗДЕЛАТЬ............
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Я не держусь за кресло

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А чего тогда столько твоих воплей?
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"... Не идет фраза: "Позвольте, я возьму на себя" - или: "Вам ведь трудно, разрешите я..." А уж фраза: "Я вами руководил, я отвечу за все" - прямо колом в горле стоит. А такая: "Мне не дорого мое место, дорого наше дело" - получается только по частям."Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 3104
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Тебя киевляне больше не выберут, ворюга тупорылая. И не мечтай.
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