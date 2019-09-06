 В Конгрессе США подготовили резолюцию против приглашения России на саммиты Большой семерки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о приглашении российского президента Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки.
Сайрес активно поддерживает Украину, выступает против нарушения Россией международных норм.
"Членство России в Большой восьмерке было приостановлено в 2014 году, как прямой результат ее действий в Украине, включая незаконный захват Крымского региона", - заявил конгрессмен - "Будущее включение России в группу привязано к конкретному условию - уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".
По его словам, с 2014 года Россия не только не изменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические институты во многих других странах, включая США.
"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в Большую семерку, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществе. Он также ослабляет нашу способность вести переговоры, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не приведут к заявленным последствиям. Я твердо убежден, что мы не должны позволять России вернуться в Большую семерку, пока она не прекратит оккупацию украинской территории и не будет соблюдать стандарты демократических обществ". - подчеркнул Сайрус.
Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из Большой восьмерки, и призывает всех лидеров Большой семерки выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные требования.
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установленные международным сообществом условия не имеют ничего общего с американским законодательством.
Но ведь Вы сравниваете демократический рай и цитадель зла? США и парашу? Т.е. одинаковые методы?
Ужас то какой
Почувствуйте разницу: установленные международным сообществом условия. Международные законы. Американское законодательство и международные законы. Американское законодательство и международные условия
Вот тут я поперхнулся Харбином. Да никуя, уважаемый. Китаю территория нах не сдалась. Определенная территория нужна, не спорю, но малая очень малая толика. НРК нужны ресурсы, много ресурсов - под боком есть параша, с которой их можно качать по дешману. и НРК это успешно делает. Зачем прилагать усилия, если тебе сами принесут?
Прэлесссстно !!!
оно тама усех замочит или обмочит..
🤗
Кстати саммит ВЭФ наглядно показал, что бизнес дороже совести. Там даже украинские инвесторы присутствовали