EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  567  16
Материалы по теме:
Все про:G7 (318) Конгресс США (442) Россия (73780)

 В Конгрессе США подготовили резолюцию против приглашения России на саммиты Большой семерки

Конгрессмен-демократ Альбио Сайрес представил резолюцию, направленную против включения России в состав участников будущих саммитов Большой семерки, пока она не начнет уважать территориальную целостность соседних стран и придерживаться стандартов демократического общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Резолюция стала ответом на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о приглашении российского президента Владимира Путина на следующий саммит Большой семерки.

Сайрес активно поддерживает Украину, выступает против нарушения Россией международных норм.

"Членство России в Большой восьмерке было приостановлено в 2014 году, как прямой результат ее действий в Украине, включая незаконный захват Крымского региона", - заявил конгрессмен - "Будущее включение России в группу привязано к конкретному условию - уважению суверенитета и территориальной целостности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях о возвращении РФ, - Трамп

По его словам, с 2014 года Россия не только не изменила курс, но и активизировала агрессивные действия в Украине и пыталась подорвать демократические институты во многих других странах, включая США.

"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в Большую семерку, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществе. Он также ослабляет нашу способность вести переговоры, в очередной раз показывая президенту Путину, что его агрессивные действия не приведут к заявленным последствиям. Я твердо убежден, что мы не должны позволять России вернуться в Большую семерку, пока она не прекратит оккупацию украинской территории и не будет соблюдать стандарты демократических обществ". - подчеркнул Сайрус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео заявил о намерении работать над возвращением России в G7

Резолюция осуждает атаки России на демократические общества по всему миру, подтверждает, что Палата представителей поддерживает исключение России из Большой восьмерки, и призывает всех лидеров Большой семерки выступить против возвращения России в группу, пока она не выполнит ранее поставленные требования.

Источник: https://censor.net.ua/n3147042
 
   
 Топ комментарии
 
Пиндосы дали очередной подзатыльник своему рыжему аболтусу, што-ли ???
Прэлесссстно !!! У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки - Цензор.НЕТ 9417
 показать весь комментарий
 
Конгрессмен- - порохобот. От що означає демократ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Если президент Трамп игнорирует установленные международным сообществом условия включения России в Большую семерку, он идет против американского законодательства и консенсуса в международном сообществеИсточник: https://censor.net.ua/n314
7042

установленные международным сообществом условия не имеют ничего общего с американским законодательством.
 показать весь комментарий
 
 
совершенно верно. Но есть один ньюанс. параша еще и плюет на международные законы. и и это факт.
Но ведь Вы сравниваете демократический рай и цитадель зла? США и парашу? Т.е. одинаковые методы?
Ужас то какой У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки - Цензор.НЕТ 697
 показать весь комментарий
 
Как в одной фразе набрать голоса и немножко солгать и ни черта не сделать
Почувствуйте разницу: установленные международным сообществом условия. Международные законы. Американское законодательство и международные законы. Американское законодательство и международные условия
 показать весь комментарий
 
 
Трамп бизнесмен и видит ситуацию иначе. Россия поглащается Китаем. Китаю выгодны все санкции на РФ, так как за дефицит бабла Россия продаёт Китаю всё что ему понадобится. Если Китай подомнёт под себя всю Сибирь, США в перспективе перестанет быть номером 1 в мире. В таком же ключе действует ЕС. Им невыгодно что Китай чувствует себя в России как хозяева и главные партнёры. Кому иетересно, поищите фотографии реки Лены. Она обмелела. Потому что китайцы вырубают лес как хотят и где хотят. И дело там не только в лесе. Китайцы фактически оккупируют территории за деньги в условиях изоляции РФ западом. Для Трампа и ЕС это неприемлимо, Китай пользуясь санкциями становится сильнее и сильнее в регионе.
 показать весь комментарий
 
Россия поглащается Китаем

Вот тут я поперхнулся Харбином. Да никуя, уважаемый. Китаю территория нах не сдалась. Определенная территория нужна, не спорю, но малая очень малая толика. НРК нужны ресурсы, много ресурсов - под боком есть параша, с которой их можно качать по дешману. и НРК это успешно делает. Зачем прилагать усилия, если тебе сами принесут?
 показать весь комментарий
 
дополню - рашка -поставщик сырья по дешману. Зачем НРК напрягаться?
 показать весь комментарий
 
Пиндосы дали очередной подзатыльник своему рыжему аболтусу, што-ли ???
Прэлесссстно !!! У Конгресі США представили резолюцію проти запрошення Росії на саміти Великої сімки - Цензор.НЕТ 9417
 показать весь комментарий
 
 
Та нююю, изверги, пррригласите... в сортир..
оно тама усех замочит или обмочит..
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Да, конгрессмен правильный. Но, что это даст Украине при её неправильном президенте?
 показать весь комментарий
 
Конгрессмен- - порохобот. От що означає демократ!
 показать весь комментарий
 
 
Если уж говорить правду, то всю. )(уйло сам недвано говорил , что джи семь им не брякало. Тем более без НРК. А вот двадцатка это их вполне устраивает.
Кстати саммит ВЭФ наглядно показал, что бизнес дороже совести. Там даже украинские инвесторы присутствовали
 показать весь комментарий
 
Этот конгрессмен пыжится после того как Трамп 700 лямов предназначенных для противостояния рашки отправил на строительство стены с Мексикой.
 показать весь комментарий
 
Трампу скучно...нема з ким світ ділити...німці ..фпанцузи Трампусіку замілкі...китайці на нього взагалі забили..Инка ракетами пуляє і в дупі иає рижого. ..він з куйлом має спільну розмову в палаті №6
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх