 "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.
Он отметил: "Вас выбрали мэром городского совета, мэром киевлян, эту должность никто не вправе у вас забрать. Даже после разъединения должностей вы останетесь мэром. Просто появится человек, который вас контролирует. А в чем проблема, если вы честно работаете? Вы сами говорите, что нужно столице, сами выделяете, просто есть человек, который вас контролирует".
"А помнишь, я говорил, что с лестницы спущу"©😀
Он не свидетель он либо международный преступник либо станет героем россии
=ві-ето-сдєлалі-вмєстє=, зебіли і зебілки.
Держ.Адміністрація має бути Держ.Адміністрацією,а не фількіною грамотою ,якимсь Законом №8420 Власенка,який має бути негайно скасований.Дави їх,Богдан-Ніяких монополій сепарських,типу київбаса мафіозного!
Я понимаю так: "Ничего личного. Мы будем контролировать выбор киевлян, потому, что они как дети малые, не знали дважды, что творили. А мы честные хотим сделать им хорошо."
не існує посади "комісар".
2) я прихильник ліквідації президентської гілки влади..
які нафік губернатори..який "голова КМДА"..
.