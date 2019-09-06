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Все про:взятка (4694) Днепропетровщина (1408) Нацполиция (10037) сельсовет (64)

 Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области глава сельского совета и посредник задержаны на взятке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

За решение земельного вопроса сельский председатель требовал 70 тыс. грн взятки. С целью прикрытия преступной деятельности чиновник привлек посредника.

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель сельсовета на Волыни попался на взятке 15 тыс. долл. за выделение земельного участка, - прокуратура. ФОТО

Сегодня, 6 сентября, правоохранители задокументировали получение первого "транша" взятки в размере 35 тыс. гривен.

Председатель сельсовета на Днепропетровщине попался на взятке 70 тыс. грн за решение земельного вопроса, - Нацполиция 03

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Председатель сельсовета на Одесчине попалась на взятке 10 тыс. долл. за решение об аренде земли, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147040
 
 
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Потужна ЗЕрехворма это -- мллион новостей про то что поймали на взятке, и ровно 0 новостей что посадили в тюрьму. Найс ЗЕбилы работают..4 месяца уже просрали коту под хвост...страна потеряла уже 4 месяца.
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777 c1ce1aa7 Так страна и 5 лет потеряла, когда никого не сажали, но Югик кричал чуть не каждый день о задержаниях.
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К автору статьи. Слово "решение" надо взять в кавычки, иначе можно подумать, что решения земельных вопросов настолько сложные, что к зарплате председателя надо всегда добавлять 70 тыс. грн.
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