 На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Разумков заявил: "Я бы на время сессии забирал загранпаспорта и выдавал бы когда человек едет за границу на время командировки. У нас несмотря на то, что происходило в пятницу, в комитетские недели, такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе. Я понимаю, что многие выехали, но не столько".

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