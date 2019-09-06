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 Политика Украины
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 На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обнародовал инициативу о том, что на время сессии у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Разумков заявил: "Я бы на время сессии забирал загранпаспорта и выдавал бы когда человек едет за границу на время командировки. У нас несмотря на то, что происходило в пятницу, в комитетские недели, такое впечатление, что очень многие избиратели в Европе. Я понимаю, что многие выехали, но не столько".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовы направить Венецианской комиссии законопроекты о внесении изменений в Конституцию, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3147039
 
   
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Еще подтяжки, шнурки от обуви и все колюще-режущие предметы!
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А вот это как раз оставить: вдруг депутата совесть замучит, искупить вину перед избирателями захочет, а "инструменты" как раз под рукой!
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А если в отпуск в Сен Тропе то можно?? Тем более отпуск то заслуженный - целых три месяца беспощадного поедания шаурмы, утомительных коцертов и обжигающих пляжей пляжей. Модно и отдохнуть.
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Правильно. И наручниками к батарее.
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зебики сделайте ещё самокаты в Раде..и шоб в шортах можно было. Побольше потужных рехформ.
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и сажать на цепь , а лучше приковывать к табуреткам, .
впереди поставить большой барабан и жать на кнопки по ударам в него
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ЗЕбилы а чего это Петю не арестовали??? не ну раньше вы визжали шо глава СБУ шоколядный - его поменяли на зекловунского, потом вы начали визжать шо прокурор Юрик не даёт Петю арестовать, прокурора поменяли.. ЗЕбилы я не понял, а шо сейчас мешает Петю арестовать?? Или опять чучела будет говорить о будущем, когда то там ...
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А порохоботы всегда так, в зависимости от процесса:
Почему не освобождают моряков? / Зрада, сливают страну!
Почему не преследуют Петю по уголовке? / Зрада, это политические репрессии!
Почему не понижают тарифы? / Зрада, это на пользу Коломойскому!
Почему не ликвидируют неприкосновенность? / Зрада, это узурпация власти!
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Убежать на испанскую виллу становится все труднее...
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Итальянскую, ту самую не задекларированную, в Московском квартале...
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И наливать водки в буфете чтобы они на работу радостно бежали с утра На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 3913
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Почему только водки? Предлагаю гидранту текилы наливать и чтобы с солью и занюхивал грудью Богдана На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 616
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И вообще устроить в ВР лежачие заседания по ночам. Тем более там зебилы и зебилки времени зря не теряют и уже присовывают по тихому в кулуарах На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 3049
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А зачем им дипломатические паспорта? Они ведь не дипломаты
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Иначе этих проституток с обычными людьми нужно выпускать Все правильно, пусть будет раздельная регистрация, а то с меня хватает совместных полетов с этим скотом.
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Эх последние козыри у Пети отбирают)))Прийдется как овощ в 2014 году с погранцами биться)))
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Думаю Зебилу биться не нужно, только Ростов На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 404 Он туда уже дорогу начал.
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правильное решение, какие заграницы во время работы))
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Они настолько омерзительны, что даже здравые идеи выглядят как мерзость.
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Як у хвойди!
Паспорта нема, в рабстві.
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приковать их к стульям и надсмотрщиков с кнутами На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 8156
На время сессий у депутатов нужно отбирать дипломатические паспорта, - Разумкков - Цензор.НЕТ 6422
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