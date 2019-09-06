 Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, - Коляда

Об этом министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Главная проблема — привязка выплат к справки о ВПЛ, это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди", — сказала Коляда.

Она добавила, что нужно искать новые механизмы с помощью международных организаций.

"Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям", — отметила Коляда.

Также на Цензор.НЕТ: Нужно выяснить точное количество ВПЛ и активнее интегрировать в общины тех, кто живет на подконтрольных территориях, - Коляда

Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.