 Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, - Коляда

Об этом министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.
"Главная проблема — привязка выплат к справки о ВПЛ, это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди", — сказала Коляда.
Она добавила, что нужно искать новые механизмы с помощью международных организаций.
"Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям", — отметила Коляда.
Также на Цензор.НЕТ: Нужно выяснить точное количество ВПЛ и активнее интегрировать в общины тех, кто живет на подконтрольных территориях, - Коляда
Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.
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можно с беспилотника рассыпать....
Кацапские банки, а пропо, даже в "своем" крыму не желают работать... а украинские добродетели "думают" как...
Минвет каким ветеранам будет платить?
ВСУ или ДЫНЫЛЫРЫ ?
Хотя чего там, отжигайте далее!
Налоги должны платить 1,5 млн переселенцев , родственники погибщих, все кто работает на победу над оккупантом.
И ШО? Теперь надо содержать тех, кто ненавидит НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ
2. Это инициатива социалистической партии. Уже пахнет нехорошо, эти всегда во всех старнах ориентируются на социальное днище, люмпенов и лентяев.
3. Чему ты радуешься, дурик? Что тебе на шею посадят еще больше отбосов?
Вообще крыша поехала?
ШОТО ЗАВОДЫ УКРАДЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ КАТЕРА НИКТО ВОЗАРАЩАТЬ НЕ ХОЧЕТ
А ГДЕ КОНТРИБУЦИЯ?
*********** пробивает дно за дном.
Вот Бене поперло!