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 Общество
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Материалы по теме:
Все про:пенсия (1844) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (4)

 Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, - Коляда

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будут искать новые механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях.

Об этом министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила в интервью изданию "Левый берег", информирует Цензор.НЕТ.

"Главная проблема — привязка выплат к справки о ВПЛ, это заставляет людей с оккупированных территорий постоянно приезжать сюда для получения определенных услуг. От этого страдают физически неполноценные люди", — сказала Коляда.

Она добавила, что нужно искать новые механизмы с помощью международных организаций.

"Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям", — отметила Коляда.

Также на Цензор.НЕТ: Нужно выяснить точное количество ВПЛ и активнее интегрировать в общины тех, кто живет на подконтрольных территориях, - Коляда

Напомним, правящая партия "Слуга народа" объединила Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. Новое ведомство возглавила Оксана Коляда.

Источник: https://censor.net.ua/n3147038
 
 
 Топ комментарии
 
Ах*еть. Вот же Тварь. Мы еще будем их ловить и просить взять наши пенсии? С такой властью и врагов не надо
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Ну 73 процента хочет смотреть квартал и не воевать за Украину 😁😁😁
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то что мы видим, это начало капитуляции
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Ах*еть. Вот же Тварь. Мы еще будем их ловить и просить взять наши пенсии? С такой властью и врагов не надо
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Вы не за эту власть голосовали ? Так несите за это ответственность
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то что мы видим, это начало капитуляции
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Ну 73 процента хочет смотреть квартал и не воевать за Украину 😁😁😁
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Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий...

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можно с беспилотника рассыпать....
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Бездумная трата ресурса. Каждому мужественному минветовцу - по мешку купюр, и - вперед, на неподконтрольные территории..
Кацапские банки, а пропо, даже в "своем" крыму не желают работать... а украинские добродетели "думают" как...
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я на Цензор попала или на сепарский сайт?

Минвет каким ветеранам будет платить?

ВСУ или ДЫНЫЛЫРЫ ?
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Зачем? Ведь по всех международных законах, ответственность за оккупированные территории несёт оккупант . Значит и оккупант должен платит .
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"...От этого страдают физически неполноценные люди", - сказала Коляда"(с). А от них вся Украина шестой год страдает...
Хотя чего там, отжигайте далее! Минвет будет искать механизмы для выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, - Коляда - Цензор.НЕТ 1444
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Я посмотрю где ты с*ка возьмешь для етого деньги если украинцы перестанут платить налоги. Потому что если наши налоги идут на финансирование окупантов и террористов ето противозаконно.
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Поддерживаю
Налоги должны платить 1,5 млн переселенцев , родственники погибщих, все кто работает на победу над оккупантом.
И ШО? Теперь надо содержать тех, кто ненавидит НЕЗАВИСИМУЮ УКРАИНУ
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А Цемаху пенсію за всі п"ять років виплатили?Ось так піклування про ветеранів та переселенців.Тільки в Лугандоні.
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но пенсионерам Израиля в первую очередь... Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 411
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5 июни 2019 года были в Дании выборы , вот за кого люди проголосовали : Правительство Дании решило предоставить временные гранты бедным семьям. Ожидается, что почти 28 000 детей получат выгоду от данной программы. Министерство занятости Дании ранее на этой неделе сообщило, что выделение временного безналогового гранта для борющихся с бедностью семей было согласовано с такими партиями, как Socialistisk Folkparti, Enhedslisten и Radikale. Данная программа была введена в качестве альтернативы системе льгот «kontanthjælp» предыдущего правительства, которая, по утверждению нового правительства, поставила тысячи бедных датских семей в еще более опасное положение. «Хорошо, что мы поможем семьям с детьми, особенно воспитываемых одним родителем, которые находятся под давлением из-за низкого дохода», - сказал министр занятости Питер Хуммельгаард. Соглашение означает, что 250 миллионов крон будет выделено для таких семей. Субсидия обеспечит семьям, испытывающим трудности, дополнительные 550-700 крон на ребенка в месяц - в зависимости от обстоятельств. По оценкам, грант охватит около 27 900 детей из 14 300 семей. При этом в правительстве отметили, что помощь является временной и родителям лучше самим озаботиться материальным положением своей семьи. «Как ни крути, маме и папе лучше работать. Таким образом, центральная задача правительства - использовать текущие хорошие времена, чтобы заставить всех работать или учиться», - подчеркнул Хуммельгаард . В вы кого себе выбрали ?
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1. Откуда в Дании, стране с низким уровнем безработицы и высокой оплатой труда, взялось столько "бедных семей"? Может это просто те кто не хочет работать в принципе, социальные отбросы?
2. Это инициатива социалистической партии. Уже пахнет нехорошо, эти всегда во всех старнах ориентируются на социальное днище, люмпенов и лентяев.
3. Чему ты радуешься, дурик? Что тебе на шею посадят еще больше отбосов?
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Что несут эти дебилы???
Вообще крыша поехала?
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Дебилов попрошу не обижать. Они умнее ЗеДебилов. Гораздо умнее.
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Не забудьте пенсии по инвалидности террористам выплатить
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А мы и так им платим. Ахметов и Бойко с Королевской раненых боевиков оформляют на свои заводы и шахты и украинское государство им оплачивает лечение и льготы по инвалидности.
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Пенсионерам Израиля будем платить, затем пенсионерам аля "Ху..ло введи", кто следующий в очереди на выплаты? Мамы и папы российских ублюдков которых уничтожили наши воины?
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Компенсации по потери "кормильца". С этих станется еще...
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И жиды в Израиле, и сепары в Лугандоне с удовольствием получат вторые пенсии! Дя-ку-е-мо!
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от так міністерство ветеранів піклується про ветеранів і сімї загиблих воїнів Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 8783
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Уже евреям будете платит пенсии в Израиле, теперь на очереди повстанцы с дерландии ? Мои поздравления. Вы же сами за это и проголосовали ! Хахаха
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А птицам зеленым деньги не нужны 😁😂😁
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короче Минвет ушел в поиск - скоро не ждите....
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А где же референдум, как же спросить, хотят ли украинцы платить пенсии террористам? Или у нас референдум будет только об вступлении в НАТО?
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Они стреляют в наших солдат с голодухи, потому что у них пенсий нет
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Зе заходит далеко - пенсии ещё скачают с Украины родителям погибших оккупантов

ШОТО ЗАВОДЫ УКРАДЕННЫЕ И ВОЕННЫЕ КАТЕРА НИКТО ВОЗАРАЩАТЬ НЕ ХОЧЕТ

А ГДЕ КОНТРИБУЦИЯ?
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ну где-то же это бл..ство рванёт полюбому..
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Да , страдают . Неудобства большие и там много нормальных людей . Но ещё больше ненормальных , которые не заслуживают ни пенсий ни гражданства . А вообще это пустые разговоры , никто на это не пойдёт , никто никаких решений не ищет , и никакие организации не смогут этому содействовать .
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Надо еще компенсации платить, потому что они в оккупации. И после освобождения выдать жилье, льготный проезд, бесплатную медицину и высшее образование со стипендией. А остальные на все это скинутся.
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Шо таке "минвет" стосовно мешканців ордло? Міністерство ветеринарії? І чим платити? Вівсом та сіном?
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для нации которая родила людей шедших под пули с деревянными щитами всё что творится последнее время это позор и ужас...
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И в крым вагон бабла закинуть. Там тоже наши люди в оккупации пропадают.
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Зббаззибо, большое збаззибо, Вова, за заботу о всех, кроме украинцев !
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Метінвест ахметова нехай платить,він заварив кашу на донбасі
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Так договоритесь с чепушилой на прямую и все дела, в банк днр деньги перекинули и проблем нет.
*********** пробивает дно за дном.
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Можно беспилотниками доставлять пенсии и сразу война с Россией на нашей земле закончиться Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда - Цензор.НЕТ 6305
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Распределением пенсий будет заниматься возвращенный Коломойскому Приватбанк, со своими % за "сложные условия доставки" и невозможностью проконтролировать сколько среди получателей "мертвых душ".
Вот Бене поперло!
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