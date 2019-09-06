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 Политика Украины
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Все про:Жемчугов (12) пленные (478)

 Так делают только перед капитуляцией, - экс-пленный Жемчугов о возможном обмене пленными

Украинский патриот, долгое время находившийся в плену у террористов и почти потерявший там зрение Владимир Жемчугов осудил вероятный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Московй.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жемчугов отметил: "Я мог выйти из плена сам.

Стать предателем и получить свободу в рамках ордло и причитающиеся "тридцать серебренников". Но я этого не сделал.И жене сказал, если она приедет и вместо меня станет на колени и будет просить прощения у россиян то я отвернусь от неё.

Сейчас мы слушаем в СМИ то что говорит Россия и популизируем это мнение в народе.

Так делают только перед капитуляцией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3147037
 
   
 Топ комментарии
 
Одно его мнение стоит больше, чем всех зе-экспердов вместе взятых.
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Кто между позором и войной выбирает позор, получает и позор и войну!
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Поспішаєш срати по дві норми за добу? Вже знаєш дату коли твої послуги стануть непотрібними?
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Знаю..
Коли ти за 🍫🍬 Неньку не будеш продавати!
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це, мабуть, також було капітуляцією. Йому можна, а морякам - ні.

"Владимир Жемчугов вернулся из плена 17 сентября. Его и сотрудника миссии ООН на Донбассе Юрия Супруна обменяли по формуле «два на четыре!!!!!!!!»."
https://lb.ua/society/2016/09/29/346512_osvobozhdenniy_plena_vladimir.html
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Цинизм сидеть в неметчине боясь выйти на улицу .что бы негр свежезавезёный не засадил и решать . что и как должно быт в Украине .
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"Дівчисько на панелі
Голодне та й саме.
Вгочі на Лібенштрассе
Холодний вітер дме.
Ось бачить - перехожий,
Ловити треба мить
А серце як крижинка
У грудях стукотить".
Йа одер найн?
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У человека инвалида на всю жизнь по более гордости и чести чем у зелопидоров миллионеров.
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Кто из местных писак, гипотетически став президентом, решил бы вопрос так: мы вам ваших не дадим, и вы с нашими там делайте, что хотите?
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У тебя дети есть? Вот когда эта кацапская мразь убьёт твоего ребёнка, потом расскажешь какой сложный это вопрос.
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Когда твоего ребёнка возьмут в плен, тогда и расскажешь нам, как не надо его менять и пусть посидит ещё
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В плену но живой. Причём моряков должны выпустить без каких либо условий - рашка их задержала незаконно.
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Расскажешь об этом когда там будет твой ребёнок
Чужими детьми жертвовать легко
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Так вы сейчас плюете не только на убитых, но и поощряете дальнейшие преступления.
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тогда и защищаться не надо, чтобы не было жертв и пленных, так?
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А шо делать?
Жертвы ..на жаль..
Или государство или две три сотни пленных?
Знаю -было..
Страна ваще списала со счетов..
Спасут настоящие реформы а не слюнявая жалость..
Повторяю-был в ентой ситуации..
На жаль...
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Ну какого хера лезешь сюда . пойди помитингуй за Меркель или против .
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спекуляция детьми идет, когда нет аргументов.
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А какие тебе аргументы ещё нужны? Безнаказанно выпускают убийц, поощряя новые преступления. Ладно, давай без детей, как тебе если тебе башку сепар снесет а его отпустят? Поменяют на того кого и так должны выпустить.
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Тада..дают сигнал рашистским людожерам..
Беспалезна..аппетиты толька растут, мля..
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Тебе, похоже, башку уже снесло - не понимаешь, что подобные вещи творятся с обеих сторон.
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Какие подобные вещи ? Ты вообще упоротый зебобик чтоли и каких кацапов украинцы задержали незаконно, как они наших моряков? Ты серьёзно настолько тупой зебил что не понимаешь что это две большие разницы?
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Дурачок, заточенный в одну сторону, не желающий ничего видеть и слышать, не будем отдавать им их шушеру? пусть наши остаются у них в плену?
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Рашка именно так и делает. Именно поэтому и выигрывает. Слюнявые толерасты готовые подмахивать врагу ради интересов отдельных людей, а не государства всегда проиграют тем кто преследует государственные цели. Украина проиграла -- это факт. Да моряки вернуца, да людей спасли, да отдельные личности выиграли типа родственников. Но как государство безусловно в чистую проиграла Рашке. Потому что рашка не прогиналась ради своих людей. Толерасты слюнявые опять получили плевок в рожу, утёрлись и оправдались высокими целями гуманизма, заботой о родствениках и детях. Рашка выиграет это очевидно ибо в отличии от дибилов не играеца в толерастию. Это война ЗЕбилы....тут надо выбирать или воевать, или играца в слюнявых добреньких толерастов и отсосать.
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Дык в итоге опять будут жрать друг друга - тоже моряки... но зебилам это хрен объяснишь
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Пленных можно менять только на Мертвечука и Рабиновича или других сепарских ублюдков которых СБУ наловит. Почему Зеленский и Богдан так хотят попиариться на заслугах наших солдат и контрразведчиков которые жизнь свою отдали чтоб поймать рашистских диверсантов? Так же как и Парашенко сделал себе пиар обменяв двоих ГРУшников на Сравченку, при етом никто даже не упоминал что ради етих росийских ГРУшников погибли наши солдаты.
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а де ж ті що бігали за порошенком і кричали що він предатель-щось я не бачу щоб вони так за зеленським бігали хоч він вже зараз видно всім тяне україну до капітуляції
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Моряки - не преступники. Они - военнопленные, захваченные в результате военной аферы ***** в нейтральных водах. Они обязаны быть освобожденными через 1ч5мин по решению трибунала оон без каких-либо условий... иначе по недоумию и приколу зебила крым рассматривается как кацапская территория...
Сволочные суды пукнуть без повеления бениной куклы не посмели бы. Это не судейское решение. Судьи - шлюхи. Вышинского и Ц выпустила бесхребетная кучка зебилов, нацеленная на капитуляцию. *****, у меня нет слов...после 5 лет мужественного противодействия кацапскому агрессору пришла зеленая сопля и стала перед ****** на колени... эта мразь - не мой президент...
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Так не только моряки.
И что вы предлагаете?
Продолжать вырвжать обеспокоенности?
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33 - 26 = сколько других?
Моряки - по отдельной статье. Без условий и без оговорок. И ***** тянуло до последнего. А теперь ***** - дАртаньян, а Украина по воле жида снова глотает сопли унижения
Как там ***** любит? Моряки отдельно, а террористов на украинских заключенных, похищенных ****** - отдельно
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Уже через 55 минут. И кацапские суда ждет большой гешефт
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по моему у меня дежавю. окончательный срок освобождения по решению трибунала был три месяца назад. это вы ***** ещё три месяца подарили?
или есть какие то сомнения что никто никого освобождать не собирался,
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Зараз капітуляція,тоді була перемога

Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 1549
Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 510
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А что же ты не отказался от обмена раз такой умный, помню его сразу на нескольких сепаров обменяли, а теперь сидит такой дома и втирает о зраде.
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А раз знает каково это в плену то какого против обменов выступает. Он должен наоборот поддерживать такую практику.
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респект, мужній людині, яка втратила обидві руки і майже повністю зір у війні з окупантами за волю своєї країни
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Авгиевы конюшни ПетРылла исчо разгребать и вычищать..
ПаРашникам веры нет..
Нашли болевую точку для Народа и ..мля!
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Если Зеленский проведёт свой сатанинский "обмен" БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ мотивов = я его прокляну.
После моего проклятия долго не живут, как показала практика.
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Тобі парашенка завжди відчитувася і роз'ясняв мотиви обміну?
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Не тяните! Если бы в свое время Вы отправили в Ад Януковича, то не было бы ни анексии Крыма, ни война на Донбассе , ни десятков тысяч погибших и миллионов переселенцев.
При Зеленском нас ждет ужк сотни тысяч погибших и раскол Украины на части. Иудеям веры не должно быть. Об этом еще Христос предупреждал.
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ты больной на всю голову. это диагноз.
ты сам понял что написал?
хоть прочитай кто такой Иисус! откуда он и т.д.
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шож ты фуйло тогда жив до сих пор??? или ты про него забыл?
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обмен должен быть "нулевым" без явной выгоды куйлу, как в случае с водителем бука, иначе у куйла заложников полный крым и дурачков которые в парашку катаются - незамедлительно будут схвачены другие заложники, чтобы провернуть все опять и что-то вымутить. и так пока мы не сдадим все позиции
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нравится как пороховатня патриотические тельняшки рвёт, товарищи рябошапки, или кто там, огромная просьба, постарайтесь всё же привлечь шоколадное по 111той, а то по хозяйственным это не тот пирожок, вкусный, но не тот
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Ну, раз малоросы избрали во время войны себе президентом придурковатого клоуна, то они за капитуляцию обеими руками. Это же логично.
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Никто его не избирал. Вот россиянин описал как проходят выборы в России и как прошли у нас.
https://youtu.be/M45esHqCqBQ
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История еще не знает случая, что бы крысы с корабля ошибались. Если корабль не утонул сегодня, то обязательно утонет завтра.
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Как-то странно это слышать от человека который был обменен ,очень странно...
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Ничего странного,его обменяли,а на остальных ему пофиг .Моя хата с краю.
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Только товарищ Сталин мог отказаться обменять пленных врагов даже на родного сына, больше история таких монстров не помнит.
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"меня правильно обменяли, а другие пусть сидят"...
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если куйло схватит опять заложников - виноваты также будут те кто позволил ему провести выгодный для себя обмен. нужно чтобы захват заложников приносил куйлу проблемы, как морской трибунал и санкции, а не выгоду в виде подарочного свидетеля
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Чей Жемчугов у полоні зовсім головою поїхав?
Як його обміняли - це нормально. Коли інших міняють - це зрада!
Скільки офшоренко йому заплатив за такі наклепи?
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Можна і 10 цемахів віддати тільки за одного Сенцова,а там ще моряки,яких петро відправив на вірний договірний полон і яких чекають рідні.Цемах громадянин України і його підсовують ,щоб потім в суді кацапи сказали,це ж українці між собою воювали і збили літак,"гражданскій конфлікт".Отже не дивно,шо ольгіно так проти видачі його,а припорошені на підтанцьовці у них,та й не хочется петру повернення моряків ,бо будуть питання і у хлопців і у рідних
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Так делают когда жизнь гражданина важнее всего. Израиль за своего ефрейтора в плену отдал 1027 человек, половина из которых террористы совершившие убийства израильтян. Украина как государство вытаскивает своих любыми путями, это обязанность, нормального демократического цивилизованного государства.
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Скільки чергових форумних зедурників повилазило...

Так роблять тільки перед капітуляцією, - експолонений Жемчугов про можливий обмін полоненими - Цензор.НЕТ 4528
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У меня есть знакомый, который инфицирован кацапом. Ну, это когда внеземная форма жизни вселяется в человеческое тело и контролирует его. Это существо прекрасно знает, что я знаю кто оно и совершенно этим не парится. Иногда мы мило беседуем на разные темы. Именно человек и не человек. Так вот. Еще до выборов оно чертовски хотело уничтожить военную прокуратуру. А тут приходит новый президент и воплощает мечты инопланетян.
Три варианта:
1. Зеленский инфицирован.
2. Зеленский завербован.
3. И инфицирован, и завербован одновременно.
Выводы:
Кацапы надумали мириться и затирают все документы про преступления.
Ответка:
Мы не связаны обороной и можем наносить удары в глубине противника. Это техногенные катастрофы, природные катаклизмы, аварии авиатехники. Все нижеперечисленное в режиме нон стоп.
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Менять убийц, что убивали украинских солдат, на тех кто не сделал не одного выстрела по врагу?
Панов повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???
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