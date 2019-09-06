 Так делают только перед капитуляцией, - экс-пленный Жемчугов о возможном обмене пленными

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жемчугов отметил: "Я мог выйти из плена сам.

Стать предателем и получить свободу в рамках ордло и причитающиеся "тридцать серебренников". Но я этого не сделал.И жене сказал, если она приедет и вместо меня станет на колени и будет просить прощения у россиян то я отвернусь от неё.

Сейчас мы слушаем в СМИ то что говорит Россия и популизируем это мнение в народе.

Так делают только перед капитуляцией".

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