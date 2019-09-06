 Так делают только перед капитуляцией, - экс-пленный Жемчугов о возможном обмене пленными

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жемчугов отметил: "Я мог выйти из плена сам.
Стать предателем и получить свободу в рамках ордло и причитающиеся "тридцать серебренников". Но я этого не сделал.И жене сказал, если она приедет и вместо меня станет на колени и будет просить прощения у россиян то я отвернусь от неё.
Сейчас мы слушаем в СМИ то что говорит Россия и популизируем это мнение в народе.
Так делают только перед капитуляцией".
Коли ти за 🍫🍬 Неньку не будеш продавати!
"Владимир Жемчугов вернулся из плена 17 сентября. Его и сотрудника миссии ООН на Донбассе Юрия Супруна обменяли по формуле «два на четыре!!!!!!!!»."
https://lb.ua/society/2016/09/29/346512_osvobozhdenniy_plena_vladimir.html
Голодне та й саме.
Вгочі на Лібенштрассе
Холодний вітер дме.
Ось бачить - перехожий,
Ловити треба мить
А серце як крижинка
У грудях стукотить".
Йа одер найн?
Чужими детьми жертвовать легко
Жертвы ..на жаль..
Или государство или две три сотни пленных?
Знаю -было..
Страна ваще списала со счетов..
Спасут настоящие реформы а не слюнявая жалость..
Повторяю-был в ентой ситуации..
На жаль...
Беспалезна..аппетиты толька растут, мля..
Сволочные суды пукнуть без повеления бениной куклы не посмели бы. Это не судейское решение. Судьи - шлюхи. Вышинского и Ц выпустила бесхребетная кучка зебилов, нацеленная на капитуляцию. *****, у меня нет слов...после 5 лет мужественного противодействия кацапскому агрессору пришла зеленая сопля и стала перед ****** на колени... эта мразь - не мой президент...
И что вы предлагаете?
Продолжать вырвжать обеспокоенности?
Моряки - по отдельной статье. Без условий и без оговорок. И ***** тянуло до последнего. А теперь ***** - дАртаньян, а Украина по воле жида снова глотает сопли унижения
Как там ***** любит? Моряки отдельно, а террористов на украинских заключенных, похищенных ****** - отдельно
или есть какие то сомнения что никто никого освобождать не собирался,
ПаРашникам веры нет..
Нашли болевую точку для Народа и ..мля!
После моего проклятия долго не живут, как показала практика.
При Зеленском нас ждет ужк сотни тысяч погибших и раскол Украины на части. Иудеям веры не должно быть. Об этом еще Христос предупреждал.
ты сам понял что написал?
хоть прочитай кто такой Иисус! откуда он и т.д.
https://youtu.be/M45esHqCqBQ
Як його обміняли - це нормально. Коли інших міняють - це зрада!
Скільки офшоренко йому заплатив за такі наклепи?
Три варианта:
1. Зеленский инфицирован.
2. Зеленский завербован.
3. И инфицирован, и завербован одновременно.
Выводы:
Кацапы надумали мириться и затирают все документы про преступления.
Ответка:
Мы не связаны обороной и можем наносить удары в глубине противника. Это техногенные катастрофы, природные катаклизмы, аварии авиатехники. Все нижеперечисленное в режиме нон стоп.
Панов повёз на автобусе людей в Крым, студент поехал к девушке в Белоруссию, журналист поехал к брату в москву и т.д.
Они таких будут пачками ловить, будем отдавать убийц из ордло и россии???
Из за одной савченко погибло 17 солдат, и отдали за неё двух грушников убивших солдата Пугачёва.
Вы что там с ума посходили???