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Все про:Крым (21816) крымские татары (2157) Бекиров (82)

 Родные не видели Бекирова после выхода из СИЗО и не знают, где он

Родные ничего не знают о местонахождении отпущенного из симферопольского СИЗО Эдема Бекирова. "Суд" изменил ему меру пресечения 10 дней тому назад.

Об этом на сессии Генического райсовета заявила супруга политзаключенного Гульнара Бекирова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ни адвокаты, ни мама, ни дочь Эдема Бекирова его не видели", - сообщила Бекирова.

По ее словам, 27 августа из зала "суда" в Симферополе Эдема Бекирова вывезли сотрудники ФСБ.

Гульнара Бекирова предположила, что ее мужа могли отправить на лечение после содержания в симферопольском СИЗО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тяжелобольного крымского политзаключенного Бекирова хотят принудительно доставить в "суд", - адвокат Велиляев

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

27 августа оккупационный "суд" в Крыму выпустил политзаключенного Бекирова из СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3147036
 
 
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Если Зеленский согласится отдать Цемаха и закончить войну "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" = значит его пора сажать навсегда.
Чем скорее, тем лучше.
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PS. Это говорит тот, кто ещё позавчера БЕЗОГОВОРОЧНО "топил" за этого еврея безмозглого (как оказалось = таки безмозглого).
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PPS. Как Сенцову после ЭТОГО смотреть в глаза людям, когда он ТРЕБОВАЛ не менять его "любой ценой"?..
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