 Кабмин уволил замглавы МВД Трояна

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщается, в ходе заседания Кабмин также уволил заместителей министра социальной политики, главы Министерства по делам ветеранов.

Отметим, Вадим Троян в 2014 году участвовал в противостоянии российской агрессии на востоке Украины, в частности, в освобождении украинских городов, среди которых Мариуполь и Марьинка.

Был заместителем командира полка "Азов".

С 4 марта 2016 года занимал пост первого заместителя главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года был назначен заместителем министра внутренних дел.

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