EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2639  12
Все про:МВД (7934) увольнение (1679) Троян (171)

 Кабмин уволил замглавы МВД Трояна

На заседании Кабинета министров согласовал увольнение заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщается, в ходе заседания Кабмин также уволил заместителей министра социальной политики, главы Министерства по делам ветеранов.

Отметим, Вадим Троян в 2014 году участвовал в противостоянии российской агрессии на востоке Украины, в частности, в освобождении украинских городов, среди которых Мариуполь и Марьинка.

Был заместителем командира полка "Азов".

С 4 марта 2016 года занимал пост первого заместителя главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года был назначен заместителем министра внутренних дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяное вождение будет караться штрафом в размере 17-34 тыс. грн, - Троян

Источник: https://censor.net.ua/n3147035
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, зеленый ипанат. Ты лучше выскажи свое мнение по назначению очередного зепримата: Секретарь СНБО Данилюк назначил Гурского своим советником по информационной безопасности(с)
 показать весь комментарий
 
минус еще один свинорюкзачник. Очьень важьно. правильно соевые?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
минус еще один свинорюкзачник. Очьень важьно. правильно соевые?
 показать весь комментарий
 
 
Нет, зеленый ипанат. Ты лучше выскажи свое мнение по назначению очередного зепримата: Секретарь СНБО Данилюк назначил Гурского своим советником по информационной безопасности(с)
 показать весь комментарий
 
 
Нормальный айтишник, был советником Гроси.
 показать весь комментарий
 
ты тупой или просто свиношнырь?

Я за штейна и штейнов не голосовал.
 показать весь комментарий
 
А чем тебе лично Троян не угодил? Без зепавианьих воплей - по пунктам и конкретно?
 показать весь комментарий
 
только одним. он из свинорюкзачного кодла.
 показать весь комментарий
 
Зебилоид, сколько троян до 14 года работал на зелёного авакяна?
Изучай матчасть
 показать весь комментарий
 
А кака казлом атпущения пришлося отработать..
Нюю, цветочки...,не?
🤗
 показать весь комментарий
 
 
как же он теперь кормиться будет? как же он теперь будет мыролюбным реформизмом заниматься?
 показать весь комментарий
 
Это единственный вопрос, волнующий зенарид?
 показать весь комментарий
 
вот вам всем порохоботы! Теперь наставлю зебилов везде!

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх