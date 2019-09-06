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 Политика Украины
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 Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, - Богдан про освобождение пленных. ВИДЕО

Андрей Богдан, руководитель Офиса Президента Украины, комментируя ситуацию с обменом моряков, заявил, что жизни граждан Украины являются для власти наивысшей ценностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Он отметил: " "Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Я обещаю, и наша команда будет это доказывать, что граждане Украины - это высшая ценность для нашего государства. Их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально".

Источник: https://censor.net.ua/n3147034
 
   
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PS. Богдана на пожизненно.
А оно, вместо этого = вещает.
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Тварь нагадила и теперь "успокаивает общественность".
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Как по мне, то этот фрукт должен дооооооооолго извиняться перед украинцами.
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А ещё он должен сидеть в тюрьме.
Навсегда.
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А ещё он должен давать показания.
По "обмену" Цемаха.
И, согласно этих показаний, Зеленский должен на урвновых рудниках отбывать пожизненное.
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При этом Богдан, как сотрудничающий со следствием (а он с любым будет сотрудничать) = должен Зе подавать баланду.
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PS, Зарекался за евреев не голосовать.
И СНОВА, *****, НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
Какие же они беспринципные твари...
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Моряков Раша должна отдать до 7 сентября просто без вариантов, по решению Трибунала. Никаких обменов, просто отдать. А то Раше больно будет. Это не символические санкции, а именно больно, причем сильно. Морское право - один из самых старых международных сводов законов и его нарушение очень и очень чревато для нарушителя. И Раша, как не пыжилась, а всегда его выполняла. Так что с таким "равноценным" обменом все вопросы к недонаполеону Зеле.
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До 7 числа осталось полтора часа.
Подождем и посмотрим.
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Раша так-же выпендривалась и с экологами из Гринписа, но отдала их аккурат на следующий день после окончания срока, отведенного Трибуналом.
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поэтому жизни 40 миллионов украинцев важнее, чем свобода 30 из них.
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Спорный вопрос.
Жизнь человека бесценна.
Жертвовать можно только своей жизнью.
Чужой жертвовать нельзя.
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Вы гавкать можете только порохоботы по методичке мозгов у вас нет
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Лахто, не коси під зебіла. Тупо, примітивно, викликає лише огиду.
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Плевал ты на граждан Украины раз проводишь такие не выгодные обмены и убиваешь одних украинских солдат ради освобождения других.
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алексей петруха подписал минские соглашения...там написано всех на всех
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Власть сявок и быдла, которое дорвалось. В принципе отражение нынешней страны: большая часть обычное быдло, куча уехавших специалистов и вот итог.
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Зеля, убєрі цю потвору удмурцьку! Нам і тебе вистачає! Та щє хава нагіла квартальна!
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а вот и тузик...
с сантрапы настрочил?
Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Я обещаю, и наша команда будет это доказывать, что граждане Украины - это высшая ценность для нашего государства. Их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально.
ну как не знаешь и нe можешь - с чего выхлоп?
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Ты Богдан тупой алень и собрат северным родычам,если признаешь весь этот беспредел.
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Громодяни України висша ціність,а пенсії сплачувати чому то громодянам Ізраїлю.Особлива ціність може чому то і почекати.Чи не так богдан?
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Не ври, бабло, вот ваша наивысшая ценность.
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ПетРилло щось подібне колись казав??
🤔
Жизня по новому- було..
Армія, віра, мова- агонія , теж була...
Термос-класика розводу..
144-рехформи..??? хто їх бачив?
🤣🤣
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Все правильно
Главной ценностью и по Конституции и в странах западной демократии является человеческая жизнь
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