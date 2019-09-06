 Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, - Богдан про освобождение пленных. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Он отметил: " "Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Я обещаю, и наша команда будет это доказывать, что граждане Украины - это высшая ценность для нашего государства. Их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально".