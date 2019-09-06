 Граждане Украины - это наивысшая ценность для нашей державы, - Богдан про освобождение пленных. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.
Он отметил: " "Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Я обещаю, и наша команда будет это доказывать, что граждане Украины - это высшая ценность для нашего государства. Их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально".
А оно, вместо этого = вещает.
Навсегда.
По "обмену" Цемаха.
И, согласно этих показаний, Зеленский должен на урвновых рудниках отбывать пожизненное.
И СНОВА, *****, НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
Какие же они беспринципные твари...
Подождем и посмотрим.
Жизнь человека бесценна.
Жертвовать можно только своей жизнью.
Чужой жертвовать нельзя.
с сантрапы настрочил?
Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Я обещаю, и наша команда будет это доказывать, что граждане Украины - это высшая ценность для нашего государства. Их свобода, их здоровье и их воля. Это принципиально.
ну как не знаешь и нe можешь - с чего выхлоп?
🤔
Жизня по новому- було..
Армія, віра, мова- агонія , теж була...
Термос-класика розводу..
144-рехформи..??? хто їх бачив?
🤣🤣
Главной ценностью и по Конституции и в странах западной демократии является человеческая жизнь