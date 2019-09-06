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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2718) увольнение (1679) РГА (183)

 Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Коляду с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в распоряжении №315/2019-рп.

Напоминаем, 31 августа Зеленский, выполняя решение Верховного суда от 15 августа 2019 года, восстановил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого в 2017 уволил Президент Петр Порошенко.

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1 сентября 2017 года Порошенко уволил Коляду с должности председателя Кагарлыкской райгосадминистрации согласно ч. 10 ст. 118 Конституции, которая предусматривает, что в случае, если недоверие председателю РГА выразили две трети депутатов, Президент принимает решение об отставке председателя.

Источник: https://censor.net.ua/n3147032
 
 
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PS. Если что - я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ поддерживал Зе до позавчера.
Но то что оно вытворило и СОБИРАЕТСЯ ВЫТВОРИТЬ = это Майдан.
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Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", Источник: https://censor.net.ua/n3147032

Э-э-э...
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PS. Если что - я ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ поддерживал Зе до позавчера.
Но то что оно вытворило и СОБИРАЕТСЯ ВЫТВОРИТЬ = это Майдан.
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Этот "обмен" 35-ти человек Украине обойдется в десятки, а то и сотни тысяч жизней в перспективе.
И прозябание "в третьем мире".
УБЛЮДОК бесхребетный!
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У зелёного когда покурит две башки одна сдругой спорит
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией состоится в ночь на субботу 7 сентября.
«Все, кого должны обменять, по состоянию на 18.00 пятницы доставлены в пункты обмена», - сообщил Зеленский.
По словам украинского президента, обмен состоится по схеме «35 на 35» или «42 на 40».
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Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", Источник: https://censor.net.ua/n3147032

Э-э-э...
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Когда много веревочек, за которые его дергают, так и получается. Кстати, у него веревочек должно хватить на всех Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда - Цензор.НЕТ 1410.
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