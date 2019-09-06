 Зеленский уволил главу РГА на Киевщине, которого ранее восстановил по решению суда

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уволить Коляду Виктора Николаевича с должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в распоряжении №315/2019-рп.
Напоминаем, 31 августа Зеленский, выполняя решение Верховного суда от 15 августа 2019 года, восстановил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого в 2017 уволил Президент Петр Порошенко.
1 сентября 2017 года Порошенко уволил Коляду с должности председателя Кагарлыкской райгосадминистрации согласно ч. 10 ст. 118 Конституции, которая предусматривает, что в случае, если недоверие председателю РГА выразили две трети депутатов, Президент принимает решение об отставке председателя.
Но то что оно вытворило и СОБИРАЕТСЯ ВЫТВОРИТЬ = это Майдан.
И прозябание "в третьем мире".
УБЛЮДОК бесхребетный!
«Все, кого должны обменять, по состоянию на 18.00 пятницы доставлены в пункты обмена», - сообщил Зеленский.
По словам украинского президента, обмен состоится по схеме «35 на 35» или «42 на 40».
Э-э-э...