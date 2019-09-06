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 Общество
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Все про:ГПУ (9332) прокуратура (3632) Касько (180)

 Касько собирается заняться реформой прокуратуры

Назначенный первым заместителем генпрокурора Виталий Касько намерен заняться реформированием прокуратуры. При этом он пока еще не знает своих служебных обязанностей.

Об этом Касько рассказал в комментарии журналисту "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Реформированием прокуратуры, если будет политическая воля", - сказал Касько, отвечая на вопрос, на чем сосредоточится в Генпрокуратуре Украины.

"Насколько я понимаю, она (политическая воля. - Ред.) есть и у президента, и у генерального прокурора, использовать эту возможность привести ее (прокуратуру. - Ред.) в порядок, чтобы она наконец начала работать в соответствии с европейскими стандартами", - добавил он.

По мнению чиновника, прокуратура не должна заниматься расследованием уголовных дел и "перетягивать на себя одеяло в гражданско-правовой сфере".

Читайте на Цензор.НЕТ: Рябошапка назначил Касько своим первым заместителем

"Я об этом говорил с генпрокурором, и он абсолютно поддерживает идею типичной европейской прокуратуры, которая будет нравиться обществу, знать, что прокуратура выполняет работу по защите добропорядочного гражданина и наказанию виновного", - отметил он.

В то же время Касько добавил, что пока еще не знает перечень своих обязанностей в прокуратуре.

"Нет распределения. Пока выполняю поручение генпрокурора. Он меня попросил прийти на Антикоррупционный комитет парламента, поскольку я готовил проект закона о гражданской конфискации и возвращении статьи Уголовного кодекса о введении ответственности за незаконное обогащение", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Среди моих заместителей будет Касько, а Кулика не будет, - Рябошапка

Касько не исключает, что в дальнейшем курировать международно-правовое сотрудничество в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 6 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько.

Источник: https://censor.net.ua/n3147031
 
 
 Топ комментарии
 
Одни реформаторы,реформы, толк нулевой
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Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 531 5 лет прошедших - это мощные реформы
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Назначенный первым заместителем генпрокурора Виталий Касько намерен заняться реформированием прокуратуры. При этом он пока еще не знает своих служебных обязанностей.

4 месяц как малоросс преЗЕдент, а эти его шестёрки ещё даже не знают своих обязанностей. Это что ли вот это чучело даже не знающее что ему делать будет Петю садить, а ЗЕбилы??
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давати сою - доки соус не потече ! Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 8594
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Ну конечно сою зебил, не сепаров, не *****, не Портнова, Медведчука, Богатырёву, а именно сою. Смотри не перепутай козломордый цапчик.
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Одни реформаторы,реформы, толк нулевой
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Он уже реформировал вместе с Сакварелидзе . Тогда все местные прокуратуры прошли конкурс , многих отсеяли . Сейчас в местных работают те , кто тогда прошёл реформу . Спрашивается зачем одних дергать каждый раз , когда другие ( областные, генпрокуратура ) остаются вне реформы .
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состав ЗЕкобанды всё больше и больше намекает как ЗЕбилов сделали вместе.
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Краще на зашквар на мангалі а потім Песикам
харчуватися...
😇
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Ничего мы поимеем эту порохоботовскую клоаку еще Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 4021
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Учитывая какую зраду разгоняет соя, там шухер ещё тот
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При этом он пока еще не знает своих служебных обязанностей.

Не скромничай клоун, тебя наверняка уже сразу проинформировали что у тебя есть только одна главная обязанность - неукоснительно слушаца приказов папы Бени. Всё. Нет у тебя других обязанностей..
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Залейте этому парню в баки цистерну напалма Касько собирается заняться реформой прокуратуры - Цензор.НЕТ 2071
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Kakoje jecio reformirovanyje jesly ty zavisis ot ninesnej vlasti?Primer ecio dajiot Evropu,da net tam prokuror mozet vyzvat na dopros daze prezidenta,ja uze negovoriu pro nego druzej ili sponsorov.Tut uvy nicego poxozego net i poxoze skoro nebudet.
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пропоную головним інструментом реформ обрати кулемет калашнікова!
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Може вогнемет??
Надійний зашквар...
😇
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Тільки швидше роби: 🐸🐛🐍🦎🦖🐢 - сядуть всі!
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