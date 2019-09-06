EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  400  3
Все про:СНБО (3260) Данилюк Александр (393) Гурский Денис (1)

 Секретарь СНБО Данилюк назначил Гурского своим советником по информационной безопасности

Специалист по гражданским технологиям и открытым данным Денис Гурский назначен советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Гурского, ключевыми направлениями работы на 2019-2020 гг. станут налаживание международного партнерства и привлечение иностранных экспертов, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в сфере информационной безопасности; внедрение лучших практик путем кооперации с ИТ-сектором; проведение широкой просветительской кампании для общественности и проведения соответствующих тренингов для государственных служащих.

Полный стратегический план и рабочую группу презентуют осенью 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес изменения в состав СНБО

Денис Гурский - председатель правления общественной организации SocialBoost и соучредитель инкубатора 1991 Open Data Incubator и хаба развития гражданских технологий 1991 Сivic Tech Center.

Источник: https://censor.net.ua/n3147029
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вату в вуха і відро на голову - жодна інформація не пройде.
 показать весь комментарий
 
Это не любовник Данилюка?, вот не знаю почему а подобные ассоциации этот социальный айтишник навеял. Левый чел, который никакого отношения не имеет к силовому блоку бкудет помогать Данилюку не менее левому менеджеру, оба родом из спокойного и сытного инвестиционного корпоративного сектора
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх