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 Враг нарушил перемирие 6 раз 6 сентября, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Лебединского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

неподалеку Гранитного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 21 вражеский обстрел, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3147028
 
 
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Польза перемирия наочно.
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вы забыли разве продебальцево и иловайск...вы што тут пишете
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Каждый день гибнут наши военные, зеля бы хоть что-то выдавил из себя, кроме исполнения хотелок *****. Какой конец эпохи бедности такой и «конец войны»
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слышь у тебя мозги отшибло....я напомню про дебальцево и иловайск.....про ваше перемирье
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И шо зебобик это называли перемирием? Ану давай пруф...
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я напомню тебе порохоботик как ваш попередник говорил да я войну за 2 недели остановлю.....молчи короч
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Если Зе произведет обмене ************** и вернет своих и это будет правильно
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Понятно, зебобик звездун выгораживающий своего хозяина. Тебе плевать на наших военных.
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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