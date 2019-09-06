 Враг нарушил перемирие 6 раз 6 сентября, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
дважды в районе Водяного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Лебединского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
неподалеку Гранитного - из артиллерийских систем калибра 122 мм;
вблизи Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия".
8 сентебря - 8 раз
9 сентебря - ...
Польза перемирия наочно.