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 Украина подала в Международный уголовный суд 6 обращений о нарушениях России в оккупированном Крыму

Украина направила 6 обращений в Международный уголовный суд о нарушениях международного законодательства Россией в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Прокуратуре АР Крым в ответ на запрос украинского агентства УНН, информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что Прокуратурой АР Крым совместно с украинскими правозащитными неправительственными организациями в период с 06.10.2017 года по настоящее время направлено 6 информационных сообщений в Международный уголовный суд", – говорится в сообщении.

В частности, прокуратура обратилась относительно нарушений международного права в аннексированном Крыму, изложенных в шести информационных обращениях к МУС:

  1. Массовое уничтожение и присвоение имущества, не обоснованное военной необходимостью;

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  1. Массовая депортация крымских заключенных, граждан Украины в места лишения свободы на территории России с целью отбывания уголовного наказания. Заявлено о тысячах задержанных, депортированных в российские исправительные колонии;
  2. Насильственное перемещение жителей Крыма на материковую Украину;
  3. Незаконный призыв граждан Украины, проживающих на территории аннексированного Крыма, в ряды Вооруженных сил России, давление и преследования за отказ от прохождения военной службы и пропаганда военной службы;
  4. Массовое выдворение с временно оккупированного полуострова 23 граждан Украины;
  5. Незаконное использование "живых щитов" как преступление против человечности, предусмотренное статьей 8 (2) (b) (ХХИИ) Римского статута.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы все понимаем, что это территория Украины", - Помпео об оккупации Крыма Россией

Ранее в России заявляли, что считают незаконными все решения арбитражей по искам, связанным с оккупацией Крыма. В Министерстве юстиции России утверждали, что у "этих трибуналов отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких споров".

Источник: https://censor.net.ua/n3147027
 
 
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Выдача цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на россию.
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Та шота там...catch 32... шота там не того...
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При ПетРылло патуужніше було...язиком, не??
🤗
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Не нужно гнаться за количеством..Треба качество!Крым-Украина!Кому,шо непонятно.ломать колени.
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В твоейй заднице камера хранения надежная должна быть, раз в твоей тыкве такие мысли возникают
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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