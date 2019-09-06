 Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером"
По мнению Бутусова "Владимир Цемах имеет оргомную ценность для Украины", посокльку серьезные санкции против РФ были введены только после трагедии с малайзийским Боингом.
Украинская власть, высшее руководство, дипломаты придали делу Боинга "высший приоритет".
"Украинская власть обеспечила для суда массу доказательств - был вывезен фрагмент ракеты, которм был сбит самолет. Украина оказывала максимальное содействие - власти пошли навстречу прокуратуре Нидерландов и организовали вывоз с неподконтрольной территории ценного свидетеля", - подчеркнул Бутусов.
По его словам, следствие в Нидерландах закончено - но никого из живых участников не привлекли, ни одного не было. Было принято решение подкрепить решение суда живым свидетелем. Операция по вывозу Цемаха прошла с жертвами - во время перехода линии соприкосновения был убит Народный герой, разведчик 74 разведбатальона Александр Колодяжный.
Весь механизм санкций, связанных с делом Боинга - это укрепление позиции в наших интересах . Противодействие этому - это игра в пользу Путина, считает Бутусов.
По мнению главреда Цензор.НЕТ показания Цемаха не имеют решающего значения. Вопрос в том, что мы показали, что можем пойти на уступки. Цемах подозреваемый и то, что его требует Путин подтверждает его ценность.
Кроме того, как отметил Бутусов, Цемах является участником другого преступления 6 августа 2014 года, о котором Цемах говорит в одном из видео - расстрела четверых украинских воинов. Обстоятельства этого дела не расследованы и нет уверености, что Цемах допрошен по этому делу.
"Все это опущено - принято волевое решение отдать его быстро",- отметил он.
"Мы используем мехнаизм санкций для давлениея на РФ и сами ослабляем свои позиции и снижаем значимость суда в Гааге", - резюмировал Бутусов.
О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.
Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.
Меня припекает не от того, что не выдали голландцам Цемаха, поскольку голландцы гавно то еще и им на тот боинг насрать (вспомните как они отмазывали русню в ПАСЕ) Припекает от того что сопля исполняет все хотелки х@йла.
диды - нихт стоп...
В контекста Пораженко-Каптельман-Гроси и прочих кварталовцев.
а шо? - не первый раз всем жизнь портишь - попривыкали все уже....
На России эта схема работает. Вот и Петя копирует - 8% поддержки избирателей, а 20 ботов весь сайт подмяли.
красные трусы, и шаурму из крыс в пасти не предлагать....
думал цензор запостил....
зеленые думают шо усилит...
****...73% даунов....вы этого хотели????????
орите...это порох ..это папередники...су ка зебезяны пля
Автор публікації - Светлана Самборска. Подаємо мовою оригіналу:
Передача ключевого свидетеля в деле МН17 означает только одно: Зеленский работает на Путина. Ничего другого за такими действиями не стоит.
И не нужно спекулировать Сенцовым - у нас в Крыму полтора миллиона сенцовых находятся в заложниках у Кремля. Отпустят Сенцова, посадят Купцова.
Тем более, что путь проложен: хватай, сажай, пиарь, меняй на что хочешь: хоть на свидетеля в международном суде, хоть на Станицу Луганскую, хоть на НАТО, хоть на часть суверенитета. И так это будет подаваться: да что там тот свидетель/мост/станица/мова/НАТО - это неважно, а важно освободить наших людей, томящихся в застенках Путина.
И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. Раз за разом сдавая Путину кусочек Украины, раз за разом обрекая новую группу украинцев на плен, на роль живого товара для нового цикла. Пока не кончится Украина.
Зеленский работает на Путина. Его функция - вывести Россию из-под санкций, вернуть ее в G8, вернуть экономические перспективы. А Украину вернуть в колониальное стойло.
И знаете, у меня не к Зеленскому претензии. Что такова его задача, было понятно изначально. Это совок, ненавидящий Украину, ненавидящий украинскую культуру, язык и любые перспективы независимой Украины. Ничтожный Зеленский всю свою ничтожную жизнь пресмыкался перед Россией, перед российскими менеджерами КВН, перед русскими чиновниками. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!" - помните? До такого не опускался вообще никто! Даже всякие анилорак, делавшие карьеру на диване, до такого не опускались. Даже всякие сердючки и повалий, изображающие на российской сцене придурошных карнавальных малороссок, не доходили до того, чтоб радовать российскую аудиторию, называя Украину проституткой.
Зеленский - самое ничтожное, что удалось подобрать на роль иуды. Зеленский - самое ничтожное, что когда-либо существовало и будет еще существовать в истории Украины. Бывало всякое. Но чтоб капитулировать, получив отстроенную армию и прочные позиции что на международной арене, что на фронте - вот такого еще не было. Зеленский вне всякого сомнения войдет в историю Украины в роли предателя №1.
Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.
Так?
А такі зебіли як ти голосували за дешевий газ і за припинення війни любою ціною !
Але - найцікавіше буде , коли всі зрозуміють , що РФії цей Цемах взагалі не потрібен ! Навіщо їй визнавати свою зацікавленість в ньому ? Навпаки - вони всіляко дистанціюються від нього !
Мозгов нет - считай калека. Ненавижу быдло.
Ну это, конечно для тех, кто с головой дружит, а не для тех кто уже все мозги выплакал по бедному соевому Йорику.
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Я що то пропустил, и укр.правоохранители расследовали преступление о террористическом акте , в виде сбитого гражданского самолета. Нет, не захотели ссорится с Пу.
А теперь Зе виноват, что фсбшную подставу хотят вернуть назад, этакий привет от укр.спецов- ваше **** нам не нужно ..
Тут головне, які можуть бути наслідки для України. По останніх законопроектах преЗЕдента та цим обміном у мене таке передчуття, що наступного літа прийдеться робити візи для в'їзду в ЄС.