 Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером"

По мнению Бутусова "Владимир Цемах имеет оргомную ценность для Украины", посокльку серьезные санкции против РФ были введены только после трагедии с малайзийским Боингом.

Украинская власть, высшее руководство, дипломаты придали делу Боинга "высший приоритет".

"Украинская власть обеспечила для суда массу доказательств - был вывезен фрагмент ракеты, которм был сбит самолет. Украина оказывала максимальное содействие - власти пошли навстречу прокуратуре Нидерландов и организовали вывоз с неподконтрольной территории ценного свидетеля", - подчеркнул Бутусов.

По его словам, следствие в Нидерландах закончено - но никого из живых участников не привлекли, ни одного не было. Было принято решение подкрепить решение суда живым свидетелем. Операция по вывозу Цемаха прошла с жертвами - во время перехода линии соприкосновения был убит Народный герой, разведчик 74 разведбатальона Александр Колодяжный.

Весь механизм санкций, связанных с делом Боинга - это укрепление позиции в наших интересах . Противодействие этому - это игра в пользу Путина, считает Бутусов.

По мнению главреда Цензор.НЕТ показания Цемаха не имеют решающего значения. Вопрос в том, что мы показали, что можем пойти на уступки. Цемах подозреваемый и то, что его требует Путин подтверждает его ценность.

Кроме того, как отметил Бутусов, Цемах является участником другого преступления 6 августа 2014 года, о котором Цемах говорит в одном из видео - расстрела четверых украинских воинов. Обстоятельства этого дела не расследованы и нет уверености, что Цемах допрошен по этому делу.

"Все это опущено - принято волевое решение отдать его быстро",- отметил он.

"Мы используем мехнаизм санкций для давлениея на РФ и сами ослабляем свои позиции и снижаем значимость суда в Гааге", - резюмировал Бутусов.

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О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.