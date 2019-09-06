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 Политика Украины
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 Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил о том, что возможная выдача Владимира Цемаха РФ ослабит позицию Украины для усиления международного давления на Путина.

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова с Савиком Шустером"

По мнению Бутусова "Владимир Цемах имеет оргомную ценность для Украины", посокльку серьезные санкции против РФ были введены только после трагедии с малайзийским Боингом. 

Украинская власть, высшее руководство, дипломаты придали делу Боинга "высший приоритет". 

"Украинская власть обеспечила для суда массу доказательств - был вывезен фрагмент ракеты, которм был сбит самолет.  Украина оказывала максимальное содействие  - власти  пошли навстречу  прокуратуре Нидерландов и организовали вывоз с неподконтрольной территории ценного свидетеля", - подчеркнул Бутусов.

По его словам, следствие в Нидерландах закончено - но никого из живых участников не привлекли,  ни одного не было. Было принято решение подкрепить решение суда живым свидетелем. Операция по вывозу Цемаха прошла с жертвами - во время перехода линии соприкосновения был убит Народный герой, разведчик 74 разведбатальона Александр Колодяжный. 

Весь механизм санкций, связанных с делом Боинга - это укрепление позиции в наших интересах . Противодействие этому - это игра в пользу Путина, считает Бутусов.

По мнению главреда Цензор.НЕТ показания Цемаха не имеют решающего значения. Вопрос в том, что мы показали, что можем пойти на уступки. Цемах подозреваемый и то, что его требует Путин подтверждает его ценность.

Кроме того, как отметил Бутусов, Цемах является участником другого преступления 6 августа 2014 года, о котором Цемах говорит в одном из видео  - расстрела четверых украинских воинов. Обстоятельства этого дела не расследованы и нет уверености, что Цемах допрошен по этому делу. 

"Все это опущено -  принято волевое решение отдать его быстро",- отметил он. 

"Мы используем мехнаизм санкций для давлениея на РФ и сами ослабляем свои позиции и снижаем значимость суда в Гааге", - резюмировал Бутусов.  

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос Цемаха не будет подниматься Нидерландами на уровне ЕС, - Йозвяк

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Червона лінія", - на Майдане прошла предупредительная акция против выдачи Цемаха России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Источник: https://censor.net.ua/n3147026
 
   
Источник: Цензор.НЕТ
 Топ комментарии
 
Ну да, ну да. На пороха лили целые цистерны помоев и вранья. И ничего. Этот исключением не будет, не заслужил.
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она покажет кто к власти пришли зебилы(((((((((
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Придурок,ты же вчера эту картинку постил везде.Блин,ну почему у свиноботов такие легкие условия работы.Сссылки свои вчерашние тоже сюда начнешь кидать?
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Это уже не зебилы, это предательство украинских интересов.
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 5 сент.

Меня припекает не от того, что не выдали голландцам Цемаха, поскольку голландцы гавно то еще и им на тот боинг насрать (вспомните как они отмазывали русню в ПАСЕ) Припекает от того что сопля исполняет все хотелки х@йла.
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Если бы Цемах действительно был важным свидетелем, то голандцы с самого начала вели бы себя по-другому.
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Так говорят дебилы, которые не понимают, что если бы Цемах действительно был важным свидетелем, то голандцы с самого начала вели бы себя по-другому.
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Давление международного сообщества на россию напоминает напряжение в туалете - есть большой шанс обосраться.
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імітацію не можна називати тиском !
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обожаю когда два криворогих спорят Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8386

диды - нихт стоп...
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Alex Rozhenko. Даже если Цемаха отдадут, твоё Х**ло по-любому обос**тся в Гааге даже без виселицы.
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Критиковать решения Президента вот так вот, со стороны, не познав все бремя груза ответственности за судьбу целой страны- как минимум безответственно.
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Ну да, ну да. На пороха лили целые цистерны помоев и вранья. И ничего. Этот исключением не будет, не заслужил.
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Причём сами же выливали, а теперь лицемерные создания как закукарекали - проявите уважение ко-ко-ко, это же президент ко-ко-ко. Смешно.
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Андрюха, тебя совсем что-то понесло на еврейской теме. Не горячись.
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30 сребряников вспомнилось.
В контекста Пораженко-Каптельман-Гроси и прочих кварталовцев.
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Ти ІДЕАЛЬНИЙ СИТУАТИВНИЙ ПАРТНЕР Зєлєнського.
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прокололся ты походу...
а шо? - не первый раз всем жизнь портишь - попривыкали все уже....
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Ну, может, я тебе сто лет в ФБ не писал, могу ошибаться. Если хочешь поутру напишу, а то сочтёшь ещё одним из ботов.
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«Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.»
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Лахто, не коси під зебіла. Все ви кацапи, через дупу робите. Посидь у спамі, "Максим Гузенко"
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Ну вот почему как первый коммент, так соевое отребье?
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Ну значит любители в моем лице всё равно не сдадуться!
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ты козломордый любитель ***** и его клоуна..ты малоросс хохол.
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Все просто - безмозглый грязный высер, корпоративная поддержка для выхода в топ и придания иллюзии массовой поддержки
На России эта схема работает. Вот и Петя копирует - 8% поддержки избирателей, а 20 ботов весь сайт подмяли.
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але в Україні ця схема не працює - чим більше "трудиться" соєва ботва - тим гірше йдуть справи в їхніх будочників !
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Поц, ти досі не зрозумів куди ти заліз? Це форум майданівців і порохоботів. Посидь у спамі. лахтинський "нєбєларус"
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Ничего, зато за нами опыт и житейская мудрость Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5099
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ну так покажите ее уже!
красные трусы, и шаурму из крыс в пасти не предлагать....
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Опыт чего, как не надо делать? Кто вы и где можно увидеть плоды вашей житейской мудрости?
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Куратор за любой ответ на коммент платит?получи .чтоб процент перечислил
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зєбілли...чєм соль бємоль атлічяєцца ат фа дієза?
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Если бы не этот Цемах сторонники Порошенко придумали бы что-нибудь еще.
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Если вас сливает, то вы-говно (с) не помню точно кто из волонтёров
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Это только слова. А вот суть ситуации - действительно дрянь.
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так ето сторонники порошенка ету новость придумали?
думал цензор запостил....
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ослабит????????????
****...73% даунов....вы этого хотели????????
орите...это порох ..это папередники...су ка зебезяны пля
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Иди спрыгни скрыши.нет никакого пороха.есть свинорылая барыга со своим ботостадом типа тебя
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Всё..ЗЕшмарля уже открыто сливает Украину. В Станице Луганской сняты все флаги Украины..сепарня зашла...
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Сейчас международное сообщество как надавит и сразу выйдут.
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если это "важный, ключевой, ценнейший свидетель", то значит обеспокоенные уже должны были его допросить и давить на рашку... но ссыкотно
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Много доказательств Украина уже дала, много санкций Россия получила , много воды вылито по неотвратимости наказания России - не хватало только Цемаха , чтобы вся Европа не постеснялась потихоньку возвращать России поблажки и как-то Нидерланды и не обиделись...
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Уточню- я абсолютнейший противник ЗЕкарикатурки Пуйла в роли президента и авторитрного лидера , и я уверенна даже вопли вокруг цены освобождения Цемаха уже являются доказательством вины Пуйла , если кому-то они нужны...
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Блогер: Передача ключового свідка у справі MH-17 означає лише одне: Зеленський працює на Путіна..

Выдача Цемаха ослабит позицию Украины в давлении международного сообщества на Россию, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2390


Автор публікації - Светлана Самборска. Подаємо мовою оригіналу:
Передача ключевого свидетеля в деле МН17 означает только одно: Зеленский работает на Путина. Ничего другого за такими действиями не стоит.
И не нужно спекулировать Сенцовым - у нас в Крыму полтора миллиона сенцовых находятся в заложниках у Кремля. Отпустят Сенцова, посадят Купцова.
Тем более, что путь проложен: хватай, сажай, пиарь, меняй на что хочешь: хоть на свидетеля в международном суде, хоть на Станицу Луганскую, хоть на НАТО, хоть на часть суверенитета. И так это будет подаваться: да что там тот свидетель/мост/станица/мова/НАТО - это неважно, а важно освободить наших людей, томящихся в застенках Путина.
И так раз за разом. Раз за разом. Раз за разом. Раз за разом сдавая Путину кусочек Украины, раз за разом обрекая новую группу украинцев на плен, на роль живого товара для нового цикла. Пока не кончится Украина.
Зеленский работает на Путина. Его функция - вывести Россию из-под санкций, вернуть ее в G8, вернуть экономические перспективы. А Украину вернуть в колониальное стойло.
И знаете, у меня не к Зеленскому претензии. Что такова его задача, было понятно изначально. Это совок, ненавидящий Украину, ненавидящий украинскую культуру, язык и любые перспективы независимой Украины. Ничтожный Зеленский всю свою ничтожную жизнь пресмыкался перед Россией, перед российскими менеджерами КВН, перед русскими чиновниками. "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда!" - помните? До такого не опускался вообще никто! Даже всякие анилорак, делавшие карьеру на диване, до такого не опускались. Даже всякие сердючки и повалий, изображающие на российской сцене придурошных карнавальных малороссок, не доходили до того, чтоб радовать российскую аудиторию, называя Украину проституткой.
Зеленский - самое ничтожное, что удалось подобрать на роль иуды. Зеленский - самое ничтожное, что когда-либо существовало и будет еще существовать в истории Украины. Бывало всякое. Но чтоб капитулировать, получив отстроенную армию и прочные позиции что на международной арене, что на фронте - вот такого еще не было. Зеленский вне всякого сомнения войдет в историю Украины в роли предателя №1.
Но главный иуда - не Зеленский. Главный иуда - это те 73%, что выбрали Зеленского. Выбрали после "Украина - проститутка". Выбрали после "с Путиным договоримся посередине". Слышите. 73%? Это вы - проституты и проститутки. Вы хуже всех - и тех, кто голосовал за Януковича и тех, кто сдавал Украину в 1918. Вы, скопом, главный иуда в истории Украины. На все времена. И пусть ваши дети - дети иуд, и ваши внуки - внуки иуд - живут с этой кармой. Кармой иуд.
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Всё верно. малороссы могут построить только малоросию. А вся хохло малоросская шваль голосовала за зекловуна.
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Вся хохло малоросская шваль голосовала за порохохряка !
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А от ти, голосував за Зеленського.
Так?
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Він про зеленського й каже. Це нормальний хлоп не зебіл.
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NNN -за Порошенка голосували СПРАВЖНІ українці котрим важлио - МОВА - АРМІЯ - ВІРА
А такі зебіли як ти голосували за дешевий газ і за припинення війни любою ціною !
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Чушь! Если бы Цемах действительно был важным свидетелем, то голандцы с самого начала вели бы себя по-другому.
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Думаю показания Цемаха не нужны никому, даже Нидерландам. Насчет давления, так оно заметно начинает ослабевать. В скором времени и вообще может исчезнуть.
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Як завжди - соєві поспішають підняти істерику і накидати побільше лайна ...))
Але - найцікавіше буде , коли всі зрозуміють , що РФії цей Цемах взагалі не потрібен ! Навіщо їй визнавати свою зацікавленість в ньому ? Навпаки - вони всіляко дистанціюються від нього !
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Трескотня соевых прихлебателей уже ничего не значит,это как буря в стакане.Сидеть в заднице для соевых лучший выбор
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Сваты уже закончились? Врубай слугу народа по новой.
Мозгов нет - считай калека. Ненавижу быдло.
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Как-то пресно и без эмоций все описано главредом.
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Бутусову, а заодно и местным порохососам хочу задать один единственный вопрос. А под каким, собственно соусом, предлогом и основанием Украина может выдавать гражданина нашей страны, который с сегодняшнего дня не под стражей и является только свидетелем в важном, громком, международном расследовании. Он кто? Военнопленный, лишенный свободы, незаконно удерживаемый? Ну, вот кто он что бы россия могла требовать его освобождения или включения в список для обмена удерживаемыми. Каков его статус или хотя бы каково его юридическое, физическое, административное состояние? В чём не содержательная, а юридическая суть его обмена? Что это такое в сущности? Выдача свидетеля обвинения обвиняемому? Сам факт подобного требования, для любого следствия и суда ценнее любой билиберды, какую этот синелобый полудурок может наговорить (или не наговорить) следствию. В ряду собранных доказательств этот факт выглядит куда ярче чем ото его блеяние, которое мы видели на известном ролике.

Ну это, конечно для тех, кто с головой дружит, а не для тех кто уже все мозги выплакал по бедному соевому Йорику.
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Вся его связь с террористами является уголовным преступлением. Почему он освобождается? С Украины, честно говоря, я разочарованa. Это еще легкое выражение того, что я думаю.
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Украинская власть, высшее руководство, дипломаты придали делу Боинга "высший приоритет". Источник: https://censor.net.ua/n3147026
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Я що то пропустил, и укр.правоохранители расследовали преступление о террористическом акте , в виде сбитого гражданского самолета. Нет, не захотели ссорится с Пу.

А теперь Зе виноват, что фсбшную подставу хотят вернуть назад, этакий привет от укр.спецов- ваше **** нам не нужно ..
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Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://telo.2sms.ru
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В том что Российский бук сбил Бинг доказательств достаточно а Цемах это гвоздь в гроб Путина...
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Бутусов, иди ты нахер. 4 года у нас Цёмаха не было и что? Расследование как-то же проводилось без него, да? А тут вдруг что-то ослабит. У голландцев было достаточно времени чтобы его допросить. Если не успели - это их проблемы. Хотя я думаю, всё они успели и поедет щас Цёмах не на Донбасс, а в какой-нибудь Волендам, тихо доживать дни у моря.
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Зеленский уважно подивись на свої руки. Нічого не бачиш? А з сьогоднішнього дня на них кров 298 пасажирів боінга. Ти став вбивцею!
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OlexaViktorovych‏ @OlexaViktorovy4 5 сент.


Тут головне, які можуть бути наслідки для України. По останніх законопроектах преЗЕдента та цим обміном у мене таке передчуття, що наступного літа прийдеться робити візи для в'їзду в ЄС.
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