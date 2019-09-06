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 Политика Украины
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Все про:госдолг (409) Кабмин (11175) Дмитрий Дубилет (9)

 Правительство создаст агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины

Агентство будет подчиняться министерству финансов. В правительстве рассчитывают, что таким образом вопрос государственного долга удастся деполитизировать.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства в пятницу сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Минфин создает новый центральный орган власти - отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг. Это, в принципе, правильная европейская политика. Есть министерства, которые занимаются формированием политики, и хорошей практикой считается, когда реализацию политики выделяют в отдельный государственный орган", - сказал Дубилет.

По его словам, вопрос государственного долга Украины таким образом будет деполитизирован.

Также на Цензор.НЕТ: Поручил прекратить закупку для Кабмина блокнотов с золотым теснением, это пустая трата денег, - Дубилет

Как отмечается на Правительственном портале, Долговое агентство позволит более эффективно управлять бюджетными средствами и реализовывать долгосрочные цели в сфере управления государственным долгом. Агентство будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Он будет подчиняться Министерству финансов. Для его создания и внедрения европейской практики управления госдолгом необходимо внести изменения в Бюджетный кодекс, соответствующий законопроект правительство внесет в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3147019
 
 
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после министерства котлов, ничего удивительного
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Еще сотня-другая дармоедов на шею налогоплательщикам...
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правильно, - давайте всі борги спишемо на це агенство і нехай самі роз.. буються, а ми нікому нічого не винні Правительство создаст агентство, которое будет заниматься государственным долгом Украины - Цензор.НЕТ 2403
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Шо такое ЗЕшмаркля, в Шапито 95 осталась ещё парочка не пристроенных уборщиц, или Беня попросил трудоустроить своих охранников и секретуток??
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Откройте агентство которое будет работать с долгами за коммуналку нового премьер министра.
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ЗЕсвинарчуки создают сами себе новые корыта шоб грабить Украину ещё больше. ЗЕсвини не стисняйтесь можете грабить по полной, ЗЕбилам ради царя ничего не жалко.
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Когда я прийду к власти, я всех кто вверг Украину в долги отдам народу на помилование или на растерзание, ибо всё, что совершит народ априори ЗАКОН!
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Свыню мальдивской породы потрусите. И его порохоботоферму тоже - они все как один припакованные....если их послушать
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