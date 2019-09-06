 В пользу семьи военнослужащего, погибшего под Иловайском, отсужено 4 млн грн

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе организации.

В сообщенииотмечается: "Так, суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу жены павшего защитника Украины Елены и 9-летней дочери Виктории 3 938 400,00 грн. морального ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины.

В конце мая 2014 полковник запаса Виктор Ещенко обратился в ГУ МВД Украины в Киевской области с просьбой зачислять его в состав батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец". Уже в начале июля был командирован в г.. Константиновку Донецкой области для несения службы по охране общественного порядка в зоне боевых действий на востоке Украины.

29 августа 2014 выходя из окружения в Иловайске, во время движения из-за Новакатеринивку колонна автомобилей и военной техники, в составе которой находился Виктор, попала в огневую засаду войск Российской Федерации и приняла бой. Российские военные вели огонь на поражение из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Полковник Ещенко погиб в ходе обстрела, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Виктора Ещенко посмертно награжден орденом "За мужество" III степени".

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