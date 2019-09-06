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Все про:компенсации (270) Иловайск (381) Сила права (2)

 В пользу семьи военнослужащего, погибшего под Иловайском, отсужено 4 млн грн

5 сентября судья Соломенского районного суда г.Киева Елена Букина полностью удовлетворила подготовленный "Силой права" иск семьи погибшего старшего инспектора батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" полковника милиции Виктора Ещенко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе организации.

В сообщенииотмечается: "Так, суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу жены павшего защитника Украины Елены и 9-летней дочери Виктории 3 938 400,00 грн. морального ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины.

В конце мая 2014 полковник запаса Виктор Ещенко обратился в ГУ МВД Украины в Киевской области с просьбой зачислять его в состав батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец". Уже в начале июля был командирован в г.. Константиновку Донецкой области для несения службы по охране общественного порядка в зоне боевых действий на востоке Украины.

29 августа 2014 выходя из окружения в Иловайске, во время движения из-за Новакатеринивку колонна автомобилей и военной техники, в составе которой находился Виктор, попала в огневую засаду войск Российской Федерации и приняла бой. Российские военные вели огонь на поражение из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Полковник Ещенко погиб в ходе обстрела, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Виктора Ещенко посмертно награжден орденом "За мужество" III степени".

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Источник: https://censor.net.ua/n3147017
 
 
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Гражданская война, а платить таки росія. Хто бреше?
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Вже багато грошей Україна з мокшандії витребувала?
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Ну да есть Соглашение Минское (опять Минск!!!) между странами СНГ Россией и Украиной о взаимной правовой помощи по уголовным, гражданским и так далее делам только Россия болт с гайкой закрутила на все эти Решения она на Трибунал ООН плюет и пока успешно... о чем новость что маму с дочкой опять развели как дурачков я поясню что по существовавшему на момент Иловайска Закону о АТО гражданские лица и МВД могли участвовать ДОБРОВОЛЬНО тут Украина обязана вернуть и возместить... а уж потом собрав все выплаты регрессом через международные судебно правовые инстанции либо по факту поражения России.... если была бы война... как положено (дико звучит написанное) тогда можно было говорить о репарациях или контрибуциях с России в счет возмещения ущерба причиненного войной Украине.... а так да еще с явлением клоуна и вовсе гаплык...
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Это правильно!

Каждый военнослужащий должен иметь страховку и по здоровью и на случай смерти.
Страховку серьезную
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Чому написано "відсуджено"? Це тільки рішення суду, а хто зможе ці гроші в ********* забрати? виконавча служба? Тут потрібні рішення міжнародного суду, а не районного
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хероям со страху чего только не померещилось! В пользу семьи военнослужащего, погибшего под Иловайском, отсужено 4 млн грн - Цензор.НЕТ 245
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мне тоже "мерещились" расийские свиньи., но они почему то дохли от пуль, и почемуто смердели.
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И хоронили кацапов тайком как свиней закапывают.
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Они смердят еще до пуль, поскольку это падаль о самого рождения.
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ты когда по искам платить будешь детоубийца россиянский?
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Репарації з паРашки мусять майже все компенсувати!
Майже, мля...
А ненависть до рашистських падлюк ніколи і ніякими грошима не компенсуєш!!!
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