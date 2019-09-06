 Сдерживание агрессии РФ - ключевая задача союзников по НАТО, - правительство США

Об этом заявила в пятницу во время телефонной пресс-конференции чиновник Департамента обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине остается ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем мотивировать Россию к лучшему поведения", - сказала представитель правительства США.

Она отметила, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, который заинтересован в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

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Эти заявления были сделаны накануне визита в Париж секретаря по вопросам обороны США Марка Эспера. Американский чиновник проведет встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дриана. В понедельник в Москве пройдут переговоры в формате "2 + 2" на уровне министров обороны и иностранных дел Франции и России.