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 Сдерживание агрессии РФ - ключевая задача союзников по НАТО, - правительство США

Сдерживание России в условиях продолжающейся агрессии в Украине является ключевой задачей по развитию оборонных возможностей для Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Об этом заявила в пятницу во время телефонной пресс-конференции чиновник Департамента обороны США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, продолжающаяся агрессия в Украине остается ключевым аспектом наших дискуссий. И мы будем продолжать обсуждать на двусторонних уровнях, а также на уровне Альянса, как мы можем мотивировать Россию к лучшему поведения", - сказала представитель правительства США.

Она отметила, что активность России в регионе является приоритетом для Департамента обороны США, который заинтересован в усилении оборонительных возможностей союзников, в частности, по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

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Эти заявления были сделаны накануне визита в Париж секретаря по вопросам обороны США Марка Эспера. Американский чиновник проведет встречи с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дриана. В понедельник в Москве пройдут переговоры в формате "2 + 2" на уровне министров обороны и иностранных дел Франции и России.

Источник: https://censor.net.ua/n3147016
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А хто відповів за смерті, де є вина російська імперія?
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Та тут цікавіше інше - на сьогоднішній день у світі 197 держав. Їхня кількість протягом вказаного періоду змінювалася, звичайно - але все одно... майже підлогу світу зруйнували...
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"разрушили 73 государства" - будь ласка, перелік в студію. Це що, підлогу політичної карти планети зруйнували? Це ж які борошна та постапокаліпсис, важко було б знайти місце, де панував би світ і порядок...
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Оппа... а 26 млн откуда взялось? 2 крупные кампании: Корея и Вьетнам...но там миллионами и не пахло... папаша запроданца-лбимца пукина еще не то сочинит... 26 млн... надо ж... почище кацапских рупоров режима *****...
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Та я ж кажу - сьогодні у світі 197 країн усього Стримування агресії РФ - ключове завдання союзників з НАТО, - уряд США - Цензор.НЕТ 5856 73 країни зруйнували - це вже якийсь армагеддон... )))
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Это и есть рупор моржовой федерастии.
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США є країною, яка мала змогу зібрати видатних вчених. І вона хоче протистояти Росії, якій ці вчені дісталися задарма. Ви дійсно хочете протистояти цим послідовникам Хазарії? Для цього треба змінити свою європейську філософію і взяти у радників людей, що живуть у Астрахані.
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Та да ..! Але щоправда бабло на цi задачи рудий бовдур хоче перекинути на будівництво стіни з Мексикою ..
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Мировой жандарм не угомониться. Если кто и вздрючит дядю Сема так это Китай.
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Свою "ключевую задачу" вы просрали, пустозвоны!
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