EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1224  21
Все про:ОГА (1503) Харьковщина (1375) Светличная (56)

 Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА

Кабинет министров Алексея Гончарука на сегодняшнем закрытом заседании рассмотрел кадровые назначения в регионах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министры приняли проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА в связи с завершением полномочий предыдущего президента, а также проект решения о ее повторном назначении на эту должность.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Виталия Туринка главой Запорожской ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3147015
 
 
 Топ комментарии
 
новое "старое" лицо. Помогала в Харьковской области новым лицам выигрывать
 показать весь комментарий
 
Юля Світлична.
Розумниця.
За Україну.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
новое "старое" лицо. Помогала в Харьковской области новым лицам выигрывать
 показать весь комментарий
 
 
Не мели ерунду... она - единственная адекватная персона на этой должности. До нее там хапали мишаЙопкин, Рюкзаков, прочая мишпуха подрыганальная... а эта девочка - и грамотная, и ведет себя корректно, и не замешана...
 показать весь комментарий
 
 
Юля Світлична.
Розумниця.
За Україну.
 показать весь комментарий
 
 
смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
 показать весь комментарий
 
 
Матч уже давно закончился и все ещё поддерживают Украину? Кстати, кто в этой поддержке победил, в смысле какой счёт матча?
 показать весь комментарий
 
Харківчани, вона ж начебто толковий керівник?
Що скажете?
 показать весь комментарий
 
 
кстати, да.. она не плоха, как менеджер.. это личное субюективное мнение
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно... очень корректная девочка с любой т.з. да и трудяга на своем посту...я ей искренне симпатизирую...не потому что Я, а потому что ты спрашивал мнение харьковчанина
 показать весь комментарий
 
 
Добра прости-господи діра.
Перевірена не одним пройдисвітом.
 показать весь комментарий
 
силиконовый позвоночник позволяет светличной многое
 показать весь комментарий
 
Вялый член позволяет президенту не портить клавиши инструментов...
Скажи, вот как можно быть такой сплетницей, девушка? Или у тебя, краса моя, недойопп?
 показать весь комментарий
 
а збереження кадрів Офшоренка в регіонах - це "зрада" чи перемога ?
 показать весь комментарий
 
Ну хоч щось внятне від зе-команди, а то б вообще!
 показать весь комментарий
 
ЇЇ треба було відразу з Кернесом братищоб їм було що робити разом, а так даремно витрачені кошти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх