 Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министры приняли проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА в связи с завершением полномочий предыдущего президента, а также проект решения о ее повторном назначении на эту должность.
Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.
Розумниця.
За Україну.
Що скажете?
Перевірена не одним пройдисвітом.
Скажи, вот как можно быть такой сплетницей, девушка? Или у тебя, краса моя, недойопп?