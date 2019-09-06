 Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министры приняли проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА в связи с завершением полномочий предыдущего президента, а также проект решения о ее повторном назначении на эту должность.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

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