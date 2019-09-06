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Все про:Киев (17878) стрельба (2507) транспорт (1296)

 Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса

Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в троллейбусе, в результате чего два человека были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик 

"Злоумышленник, стрелявший в одного человека в троллейбусе, а в другого - на остановке общественного транспорта, задержали в ... троллейбусе. В рюкзаке обнаружили оружие, из которого он, вероятно, стрелял", -  отметила она.

Она отметила, что задержанного доставляют к управлению полиции для проведения следственных действий.

"Спасибо мужчине, который узнал злоумышленника и сообщил о его местонахождение полицейским", – подытожила она.

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Как сообщалось, два человека были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями, полученными в результате конфликта в троллейбусе на ул.Федорова в центре Киева.

"Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении

Источник: https://censor.net.ua/n3147014
 
   
 Топ комментарии
 
У тебя тотальная зелефобия, меняй ник, Со мной соя и куратор будет в самый раз.
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Бог явно не з тобою..
Гординя- один з тяжких гріхів, Саньк!
😇
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нужно разрешить ношения оружия что бы пассажиры троллейбусов могли отстреливаться Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса - Цензор.НЕТ 2148
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нужно разрешить ношения оружия что бы пассажиры троллейбусов могли отстреливаться Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса - Цензор.НЕТ 2148
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Згадався фільм (назви не пам'ятаю), де зловмисник у вагоні метро дістав зброю і направив на головного героя. Натомість половина пасажирів вагона дістала свої пістолети, та направили на зловмисника. Обійшлось без стрілянини)))
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Потрібно було пристрілити цього зебіла відразу на місці за збройний опір працівникам поліі при затриманні. Бо зебільний суд слуг урода всерівно відпустить його у зв'язку з психічною інвалідністю та позитивною характеристикою з місця праці.
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Бог явно не з тобою..
Гординя- один з тяжких гріхів, Саньк!
😇
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Більше не псуй повітря в громадському транспорті, зебіл.
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це був контролер Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса - Цензор.НЕТ 970 зебіли прийняли новий закон - тепер всіх безбілетників будуть рострілювати з травматів прямо в громадському транспорті Полиция задержала злоумышленника, стрелявшего в Киеве в пассажиров троллейбуса - Цензор.НЕТ 6801
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Та то не контролер був зовсім, а якийсь зебіл. І стріляти цей дурень почав, коли йому зробили зауваження не псувати повітря в тролейбусі . Але ж зебіл є зебіл...😃
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У тебя тотальная зелефобия, меняй ник, Со мной соя и куратор будет в самый раз.
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Ник был создан задолго до того, как петькинсы стали применять это слово.
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Дякую за пораду, але мене мій нік цілком влаштовує. Та і зебіли бачу від нього в захваті 😃
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И опять этот кто-то неизвестно кто. Классный криминальный кодекс написал портнов - ни одного казнокрада и коррупционера посадить невозможно, а пойманные преступники неизвестно кто и неизвестно куда потом деваются, но шоб кого-то посадили тоже никто не слышал. Сколько шатунов было? Хто помнит? Я лично на 5-ом сбился. А кто-то слышал, шоб кого-то посадили или хотя бы наградили?
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Тайна покритая мраком... Все залежить від кількості американських гривень і настрою судді, який розглядає справу. Хоча життя показує, що добра половина справ закінчується в поліцейському відділку на першу ж добу після затримання підозрюваного
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Бог от тебя уже отказался и Украине ты сто лет не нужен,с тобой свыни свинарчуковски и мародёр,который реформатировал суд со своим картавым кумом.
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А тепер Катюша - укольчік в попку, синю таблєточку під язичок і в люлю баїньки 😃
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