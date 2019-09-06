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 Политика Украины
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 Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

На заседании Кабинета министров Украины 6 сентября правительство назначило 11 новых заместителей министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя - Тараса Высоцкого и заместителя - торгового представителя Украины Тараса Качку.

По одному заместителю получили:

- министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

- министр финансов - заместитель Геннадий Плис;

- министр развития громад и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

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По два новых заместителя у министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный; министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский. Первого заместителя получил также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.

На заседании также согласовали решение об увольнении 7 заместителей министров.

"Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николая Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Трояна из МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из секретариата Кабмина", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147013
 
 
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В трускавці хоть на курсах лік.безу вчилися?
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Не сомневаюсь в достоинствах данных людей.
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И у каждого из этих 11-ти - еще по десятку сраколизов?
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