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 8 украинцев находятся в "Лефортово" в "заморозке", к ним не пускают адвокатов, - Фейгин

Защитник политзаключенного журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин пытался 3 сентября попасть к нему в СИЗО "Лефортово", но только "сдал документы и прождал весь день".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев. – Ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", – отметил юрист.

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще для политзаключенного Павла Гриба.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Также на Цензор.НЕТ: Путин: В ближайшее время совместно с Киевом объявим о решениях по обмену, но относительно Клыха и Карпюка у нас "особая позиция"

Источник: https://censor.net.ua/n3147012
 
 
 Топ комментарии
 
Можна Шуфрича і Бойка, нехай вибирають.
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Тут на Цензоре редко путиноида встретишь. Воспользуясь случаем не могу не спросить - вот мальчишкам, москвичам за протесты сейчас серьезные сроки дают. Как по вашему - так им "сукам" и надо?
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Помнится этой Савченко 1,5 года мусолили тему, людям головы забивали, а оказалась засланным казачком. Сейчас новая тема, снова людям головы морочат. Так можно продолжать до без конца. Есть Евпропейский суд по правам человека, есть ООН куда также входит Россия. Не выполняет решения гнать ее оттуда! Освобождение наших должно быть только в правовом поле иначе это как давать выкуп террористу!
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де Сєнцов ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

не дай Бог ЗЕлена Шмаркля піде на обмін без Сєнцова !!!!!!!!!!!
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про Гриба еще забыл, который подстрекал на взрыв во время школьной линейки... политзаключенные, патриоты
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Тут на Цензоре редко путиноида встретишь. Воспользуясь случаем не могу не спросить - вот мальчишкам, москвичам за протесты сейчас серьезные сроки дают. Как по вашему - так им "*****" и надо?
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В Нідерландах все одно незнають як виглядає цемах, може замість нього шуфрича віддамо?
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Можна Шуфрича і Бойка, нехай вибирають.
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/// 8 украинцев находятся в "Лефортово" в "заморозке", к ним не пускают адвокатов, - Фейгин - Цензор.НЕТ 3749
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», - сказал адвокат
По его словам, из-за этого освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва.
«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть»,
Гаджиев в 2017 году был осужден по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых - теракт и ведение агрессивной войны. Согласно приговору, россиянин участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.
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что то мне не нравятся кацапские заголовки сейчас акцентируют на одном пленном -Украина отказалась передавать России заключенного в рамках обмена- боюсь хотя бы Зебила пуйло не кинул и не выдав не всех пленных
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Помнится этой Савченко 1,5 года мусолили тему, людям головы забивали, а оказалась засланным казачком. Сейчас новая тема, снова людям головы морочат. Так можно продолжать до без конца. Есть Евпропейский суд по правам человека, есть ООН куда также входит Россия. Не выполняет решения гнать ее оттуда! Освобождение наших должно быть только в правовом поле иначе это как давать выкуп террористу!
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Если ты готов ждать в правовом поле 20 лет, то друзья, родственники и родные думают по другому!
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а что будут думать родственники погибших после ухудшения внешнеполитического положения Украины,изза потери поддержки запада,снятия с росии санкций?и скорее всего последующей после этого массивной агрессии россии?
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я смотрю цензор любит этого губастого говнюка
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А ты мокша лапотная,любишь ботоксного ху#ла?
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