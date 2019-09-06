 8 украинцев находятся в "Лефортово" в "заморозке", к ним не пускают адвокатов, - Фейгин

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев. – Ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", – отметил юрист.
В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина доставила почти всех, кого собираются отправить в Россию в рамках обмена, в пункт сбора под Киевом, - пророссийский адвокат Рыбин
Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще для политзаключенного Павла Гриба.
По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
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не дай Бог ЗЕлена Шмаркля піде на обмін без Сєнцова !!!!!!!!!!!
это прекрасный образчик запутиномыслия мозга
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил адвокат Валентин Рыбин.
«Мне стало известно об исключении из списка гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупалавича», - сказал адвокат
По его словам, из-за этого освобождение удерживаемых лиц Украиной и Россией под угрозой срыва.
«Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Я надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть»,
Гаджиев в 2017 году был осужден по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых - теракт и ведение агрессивной войны. Согласно приговору, россиянин участвовал в боях в Донбассе с декабря 2014 года.