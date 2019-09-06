 Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук

Об этом он сказал журналистам в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Этот законопроект будет стоять в повестке дня. Я глубоко убежден, что он также получит поддержку не менее чем в 254 голоса народных депутатов", - отметил Стефанчук.

Согласно календарному плану Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 10 по 13 сентября.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 1012 "Об особой процедуру устранения президента Украины с поста (импичмент)". Автором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Он определил документ как неотложный.

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При этом главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады в своем заключении отмечает, что проект закона нуждается в доработке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может устранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента может инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предполагается, что решение об импичменте президента считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

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