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 Политика Украины
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Все про:ВР (23565) законопроект (2123) импичмент (353) Стефанчук Руслан (78)

 Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук

Первый заместитель председателя ВР, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассчитывает, что по крайней мере 254 народных депутаты поддержат законопроект об импичменте, который планируют включить на рассмотрение следующей неделе.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Этот законопроект будет стоять в повестке дня. Я глубоко убежден, что он также получит поддержку не менее чем в 254 голоса народных депутатов", - отметил Стефанчук.

Согласно календарному плану Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 10 по 13 сентября.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 1012 "Об особой процедуру устранения президента Украины с поста (импичмент)". Автором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Он определил документ как неотложный.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин. ВИДЕО

При этом главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады в своем заключении отмечает, что проект закона нуждается в доработке.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может устранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Процедура импичмента может инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава.

Предполагается, что решение об импичменте президента считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

Также на Цензор.НЕТ: Снятие неприкосновенности с Зеленского будет внесено в Раду на следующей неделе, - Стефанчук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3147007
 
 
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Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук/ то ,что он практически не выполним-не важно.
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Конечно, если у президента в парламенте монобольшинство. Но эти изменения, как и снятие неприкосновенности - не ради одного Зеленского, а для Украины в цело, и останутся на будущие поколения.
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Шо творится... при Порошенко такого не было. Рабы вообще страх к царю потеряли.
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К Гетьману если уж быть точным. Но того гетьмана не грех и булавой огреть за всё то, что наваял.
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Нормальний гетьман ніколи труселів не покаже. ЗІ Єслі не сікрєт, чим вас очарував наркоман?
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А кто сказал, что он наркоман?Если кто-то там где-то чего-то в интернетах "сейчасдаженевспомнюкто" написал, то лучше не говорите.
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Він не наркоман, а фіксик. Слідкуйте за пальцями: тидищ!
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А подписать уже проголосованное предыдущим составом Рады было слабо? Там была прописана конкретная процедура созыва ВСК по действиям президента. перед объявлением импичмента.
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Главное шоу должно продолжаться, а кто станет разбираться в детлях? Громче кричи, больше ври, и аппелируй к бытовым и низменным желаниям, и все получается. На выборах прокатило, прокатит еще, и еще...
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"Не читали, но поддерживаем" - девиз новой Верховной Зрады.
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Не самої Верховної зради, а зелених дебілів - дебілів.
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Я саме так писав, але телефон мене виправив. Дякую за виправлення.
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Просто Ви не оновлювали словник з весни. Законопроект об импичменте поддержат не меньше 254 депутатов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9525
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Що означає підтримка закону щодо імпічменту? Це практично нічого, якщо нема тексту цього закону. Подивіться уважно на цього Стефанчука, бо він Свинарчук! Не погоджуєтеся?
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Экономику поднимайте тупари зеленые Хватит пиариться
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Тупарі та економіка? Краще їх переробити на мило.
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Хаха, соя кричала где закон об импичменте, а когда его собираются принять кричат что это ненужно, им понимаешь экономику подавай.))
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Закон вже третій місяць лежить в зе-маліні, і ваше прєпіздєнт його не підписав, порушивши конституцію.
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не в курсе сколько и чего поддержат)))
смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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И все тролли на хрен заткнуться, когда примут закон об импичменте президента.
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Ви впвнені, що закони не бувають без пунктів, які знищують саму суть цього закону?
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Згідно графіка зеко-манди поравки будуть у грудні.
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то есть конституцию поменять проще чем уволить преза?
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А коли ми від вас почуємо українську мову?
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