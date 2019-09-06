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 Политика Украины
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Все про:ТВ (1777) ток-шоу (70) Шустер (510)

 Богдан, Кличко, Разумков, - вечером 6 сентября состоится премьера обновленной передачи "Свобода слова" Савика Шустера

Телевизионная передача"Свобода слова " с Савиком Шустером выйдет в эфир вечером 6 сентября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Шустер LIVE.

в сообщении отмечается: "Свобода слова Савика Шустера возвращается уже сегодня. Премьера обновленной программы состоится на телеканале Украина в 21-00.

О том, будет ли в Украине оппозиция, об увольнении Кличко и об обмене пленниками смотрите сегодня вечером в новой Свободе слова Савика Шустера.

Подробности узнаем от первых лиц украинской политики - Андрей Богдан, Виталий Кличко, Дмитрий Разумков, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко, Сергей Соболев, Ирина Геращенко, Андрей Билецкий, Марина Ставнийчук, Антон Геращенко.

Дискуссия состоится в стенах новой студии: аудитория - вся Украина, впечатляющий дизайн и высокие стандарты ТВ-индустрии. На этот раз все будет иначе!

Посмотри своими глазами, какая она - свобода слова Савика Шустера".

Источник: https://censor.net.ua/n3147006
 
   
 Топ комментарии
 
Рад, что ток-шоу Шустера возвращается... Будет интересно.
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Снова Шустер будет лапшу на уши украинским гражданам вешать. А вообще -то слушать сейчас некого, очень много дебиловатых (Разумков, Бойко, Богдан), мало умных интересных интеллигентных современных людей, без совкового жеванья и уголовных замашек. Слушать всякую быдлоту, это на любителя.
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Разумков против всего этого стада?
Это шутка? ))
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Роберт Мугабе, теперь вот Пётр Алексеевич... лучших теряем... Богдан, Кличко, Разумков, - вечером 6 сентября состоится премьера обновленной передачи "Свобода слова" Савика Шустера - Цензор.НЕТ 1477
Порошенко: "Я жизнь отдам за свободу слова и за то, чтобы передача Савика Шустера была!"
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Ти ще ЮАР, нагадай.
Після того, коли там наріт™ прийшов до влади.
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ШУТКА ЭТО ЗЕДЕБИЛЫ В УКРАИНЕ БОГДАН РАЗУМКОВ КЛОУНОРОЯЛОЧЛЕНОМЭН
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светочь против тьмы, дада, сарказм защитан!
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Снова у депутатов начинается "Пятница выходного дня"
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Рад, что ток-шоу Шустера возвращается... Будет интересно.
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Сначала появляется Шустер, потом он уезжает, а потом очередные выборы...
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Снова Шустер будет лапшу на уши украинским гражданам вешать. А вообще -то слушать сейчас некого, очень много дебиловатых (Разумков, Бойко, Богдан), мало умных интересных интеллигентных современных людей, без совкового жеванья и уголовных замашек. Слушать всякую быдлоту, это на любителя.
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Разумков,/ Это не соя-шоколад-слепить конфеты-продать на радость детишкам. Принять последнее колечко от старушки могут только правильные пацаны -закалённые бойцы с железными нервами и стальными причандалами.Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто ломбард находится возле зала с игровыми автоматами Сданное имущество редко выкупают у ломбарда обратно. Доход 50 ломбардов - 1,5 млрд грн.
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На якому каналі це буде? Фірташа, Коломойського, Медведчука? Пінчука? Порошенка?
Хто знає?
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Написано же на телеканале Украина. Ахметов.
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На одном канале с уважаемой супружницей уважаемого Петра Алексеевича.
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Возвращаются все атрибуты нормального госсударства. Включая "Свободу Слова". Теперь осталолсь это нормальное государство построить. А для этого к этому должны приложить руку не руководители, а простые граждане страны.
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Кучма, Ахметов, Пинчук, Коломойский...
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Це що, виходить, Петро таки своїм життям пожертвував? Як обіцяв? Жалко Петра. Міг би ще жити і жити. Богдан, Кличко, Разумков, - вечером 6 сентября состоится премьера обновленной передачи "Свобода слова" Савика Шустера - Цензор.НЕТ 8720
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Ой, петя, на кого ж ты нас покинул, мы здесь, а ты там
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А вот при Порошенко.......ТАКОЕ БЫЛО!Но при Порошенко Шустер и прекратился же!
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А після Порошенка почався знову. І Портнов почався, і Єфремов, і Коломойський...
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Скоро и Янукович приедет,раз Шустер приехал.
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Отвечать юзеру с номером 456750, да ещё и нулёвкой?Из последних что ли? Богдан, Кличко, Разумков, - вечером 6 сентября состоится премьера обновленной передачи "Свобода слова" Савика Шустера - Цензор.НЕТ 8820
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Жаль, что не постебались и не пригласили "незаменимого".
Начали бы программу с вопроса - "Так что там насчет отданной жизни?"
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Шустеру надо было пригласить Мароза,Рудьковского,Мельничеко,Литвина,вызвать духов Бузины,Чечетова Кушнарёва.Хорошая тусовка получилась бы.Потусторонних экспертов.А так будеть скушно.Одна Ставнийчук.Отстал от ********** Шустер.Будут вспоминать налоги на руду.
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смотрю прямую трансляцию матча эстония-белорусь и радует то, что украину поддерживают фаны обеих команд скандируя :"путин ***** ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла")))
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А Шустік тут .як тут...---кажу ж дежав'ю...часи януковоща
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жду з нетерпінням шоу ШУСТЕРА! вся країна його шоу дивилася...це він був першим хто ці шоу започаткував...а потім його екс президент просто вижив з країни і затравив судами його программу. хоча обіцяв ШУСТЕРУ (
Я жизнь отдам за свободу слова и за то, чтобы передача Савика Шустера была)

шустер спочатку шоу завжди крутив це відео як заставку нагадуючи обіцянку президента...але все даремно... вижили.затравили..(( чекаю там і пана СААКАШВІЛІ побачити ..
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В Україні нема ведучих ні журналістів.обов'язково якогось жуліка треба запросити..він грошей нагрбає і втікне..чекайте ще того пархатого з Єха Маскви..той тоже на заробітки прибіжить "газпром" не дає так багато
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Снова гнида шустер на своих передачах будет стравливать украинцев.
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