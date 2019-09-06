 Богдан, Кличко, Разумков, - вечером 6 сентября состоится премьера обновленной передачи "Свобода слова" Савика Шустера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Шустер LIVE.
в сообщении отмечается: "Свобода слова Савика Шустера возвращается уже сегодня. Премьера обновленной программы состоится на телеканале Украина в 21-00.
О том, будет ли в Украине оппозиция, об увольнении Кличко и об обмене пленниками смотрите сегодня вечером в новой Свободе слова Савика Шустера.
Подробности узнаем от первых лиц украинской политики - Андрей Богдан, Виталий Кличко, Дмитрий Разумков, Святослав Вакарчук, Юрий Бойко, Сергей Соболев, Ирина Геращенко, Андрей Билецкий, Марина Ставнийчук, Антон Геращенко.
Дискуссия состоится в стенах новой студии: аудитория - вся Украина, впечатляющий дизайн и высокие стандарты ТВ-индустрии. На этот раз все будет иначе!
Посмотри своими глазами, какая она - свобода слова Савика Шустера".
Это шутка? ))
Порошенко: "Я жизнь отдам за свободу слова и за то, чтобы передача Савика Шустера была!"
Після того, коли там наріт™ прийшов до влади.
Классная новость.
Хто знає?
Начали бы программу с вопроса - "Так что там насчет отданной жизни?"
Я жизнь отдам за свободу слова и за то, чтобы передача Савика Шустера была)
шустер спочатку шоу завжди крутив це відео як заставку нагадуючи обіцянку президента...але все даремно... вижили.затравили..(( чекаю там і пана СААКАШВІЛІ побачити ..